В Крыму растет число зараженных бешенством лис вблизи городов

В Крыму растет число зараженных бешенством лис вблизи городов

В Крыму фиксируется аномальный рост числа лис, выходящих из дикой природы в населенные пункты, и половина из них может быть заражена бешенством. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 14.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Крыму фиксируется аномальный рост числа лис, выходящих из дикой природы в населенные пункты, и половина из них может быть заражена бешенством. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала первый заместитель председателя Госкомитета ветеринарии РК Анастасия Лисовская-Чудинович.По ее словам, это в первую очередь связано с засушливым периодом, который лишил этих диких животных привычного объема кормовой базы, и лисы ищут, где можно добыть себе пропитание, приближаясь все ближе к человеку."Поэтому свободно выгуливающаяся птица, не вовремя убранные мусорные контейнеры становятся легкой добычей для этих животных, и они заходят на территорию ту, которая для них не характерна", – отметила представитель руководства Госкомвета Крыма.Причиной того, что лисы стали все чаще заходить в города, является и то, что сами города разрастаются, приближаясь к ареалу обитания животных в дикой природе, отметила гостья эфира.Кроме того, на ситуацию повлияла реализация в населенных пунктах Крыма программы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат) безнадзорных собак, добавила она.При этом половина таких лис могут быть заражены вирусом бешенства, подчеркнула Лисовская-Чудинович."Вероятность того, что лиса заражена бешенством, достаточно высока: 50х50. Потому что, несмотря на то, что мы проводим иммунизацию в Крыму, ареал обитания лисицы изменяется... А именно лисица является природным "резервуаром" для данного заболевания. Она передает болезнь своему потомству, и так происходит распространение вируса", – пояснила ветврач.Несмотря на то, что это заболевание спорадическое (проявляется от случая к случаю), не носит характера эпидемии, необходимо принимать все меры предосторожности, чтобы ни в коем случае не заразиться этой болезнью, поскольку она смертельно опасна и для животных, и для человека, сказала специалист.Ветеринар подчеркнула, что человека можно спасти, но только если вовремя принять меры – провести экстренную вакцинацию. А вот животное должно быть превентивно вакцинировано, в противном случае, по словам эксперта, независимо от иммунитета, в случае заражения бешенством животное ждет стопроцентно летальный исход.Владельцев домашних питомцев представитель руководства Госкомвета Крыма призвала не игнорировать ежегодные вакцинации от бешенства, тем более что в ветеринарных госучреждениях они абсолютно бесплатны.По словам спикера, антирабической вакцины (против бешенства) в Крыму достаточно: на год каждый раз заказывается около 100 тысяч доз, чтобы удовлетворить все потребности в иммунизации домашних питомцев, в том числе собак и кошек, которые прививаются с двухмесячного возраста.В целом же все теплокровные животные являются переносчиками бешенства, отметила специалист. А значит, это и ежи, и белки, и хомяки, и многая другая дикая живность, с которой людям следует обращаться крайне осторожно в природе. И особенно, если к человеку они идут сами, что для диких животных чуждо в силу инстинкта самосохранения. И особенно, если это главные переносчики бешенства – лисы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ввели карантин после контакта туристки с бешеным лисенкомДвое детей госпитализированы после нападения собаки в ЕссентукахКарантин по бешенству в Краснодарском крае: власти опровергли фейк

