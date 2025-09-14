Рейтинг@Mail.ru
В Крыму растет число зараженных бешенством лис вблизи городов - РИА Новости Крым, 14.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250914/v-krymu-rastet-chislo-zarazhennykh-beshenstvom-lis-vblizi-gorodov-1149326357.html
В Крыму растет число зараженных бешенством лис вблизи городов
В Крыму растет число зараженных бешенством лис вблизи городов - РИА Новости Крым, 14.09.2025
В Крыму растет число зараженных бешенством лис вблизи городов
В Крыму фиксируется аномальный рост числа лис, выходящих из дикой природы в населенные пункты, и половина из них может быть заражена бешенством. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 14.09.2025
2025-09-14T21:31
2025-09-14T21:11
анастасия лисовская-чудинович
радио "спутник в крыму"
ветеринария
госкомитет ветеринарии республики крым
природа
животные
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Крыму фиксируется аномальный рост числа лис, выходящих из дикой природы в населенные пункты, и половина из них может быть заражена бешенством. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала первый заместитель председателя Госкомитета ветеринарии РК Анастасия Лисовская-Чудинович.По ее словам, это в первую очередь связано с засушливым периодом, который лишил этих диких животных привычного объема кормовой базы, и лисы ищут, где можно добыть себе пропитание, приближаясь все ближе к человеку."Поэтому свободно выгуливающаяся птица, не вовремя убранные мусорные контейнеры становятся легкой добычей для этих животных, и они заходят на территорию ту, которая для них не характерна", – отметила представитель руководства Госкомвета Крыма.Причиной того, что лисы стали все чаще заходить в города, является и то, что сами города разрастаются, приближаясь к ареалу обитания животных в дикой природе, отметила гостья эфира.Кроме того, на ситуацию повлияла реализация в населенных пунктах Крыма программы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат) безнадзорных собак, добавила она.При этом половина таких лис могут быть заражены вирусом бешенства, подчеркнула Лисовская-Чудинович."Вероятность того, что лиса заражена бешенством, достаточно высока: 50х50. Потому что, несмотря на то, что мы проводим иммунизацию в Крыму, ареал обитания лисицы изменяется... А именно лисица является природным "резервуаром" для данного заболевания. Она передает болезнь своему потомству, и так происходит распространение вируса", – пояснила ветврач.Несмотря на то, что это заболевание спорадическое (проявляется от случая к случаю), не носит характера эпидемии, необходимо принимать все меры предосторожности, чтобы ни в коем случае не заразиться этой болезнью, поскольку она смертельно опасна и для животных, и для человека, сказала специалист.Ветеринар подчеркнула, что человека можно спасти, но только если вовремя принять меры – провести экстренную вакцинацию. А вот животное должно быть превентивно вакцинировано, в противном случае, по словам эксперта, независимо от иммунитета, в случае заражения бешенством животное ждет стопроцентно летальный исход.Владельцев домашних питомцев представитель руководства Госкомвета Крыма призвала не игнорировать ежегодные вакцинации от бешенства, тем более что в ветеринарных госучреждениях они абсолютно бесплатны.По словам спикера, антирабической вакцины (против бешенства) в Крыму достаточно: на год каждый раз заказывается около 100 тысяч доз, чтобы удовлетворить все потребности в иммунизации домашних питомцев, в том числе собак и кошек, которые прививаются с двухмесячного возраста.В целом же все теплокровные животные являются переносчиками бешенства, отметила специалист. А значит, это и ежи, и белки, и хомяки, и многая другая дикая живность, с которой людям следует обращаться крайне осторожно в природе. И особенно, если к человеку они идут сами, что для диких животных чуждо в силу инстинкта самосохранения. И особенно, если это главные переносчики бешенства – лисы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Крыму фиксируется аномальный рост числа лис, выходящих из дикой природы в населенные пункты, и половина из них может быть заражена бешенством. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала первый заместитель председателя Госкомитета ветеринарии РК Анастасия Лисовская-Чудинович.

"За последние годы мы фиксируем аномальный рост количества лисицы, которая заходит на территорию города, населенных пунктов", – сказала спикер.

По ее словам, это в первую очередь связано с засушливым периодом, который лишил этих диких животных привычного объема кормовой базы, и лисы ищут, где можно добыть себе пропитание, приближаясь все ближе к человеку.
"Поэтому свободно выгуливающаяся птица, не вовремя убранные мусорные контейнеры становятся легкой добычей для этих животных, и они заходят на территорию ту, которая для них не характерна", – отметила представитель руководства Госкомвета Крыма.
Причиной того, что лисы стали все чаще заходить в города, является и то, что сами города разрастаются, приближаясь к ареалу обитания животных в дикой природе, отметила гостья эфира.
Кроме того, на ситуацию повлияла реализация в населенных пунктах Крыма программы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат) безнадзорных собак, добавила она.
"Когда собак на улицах наших городов был больше, чем сейчас есть, они создавали природный барьер между своей городской средой и дикой фауной, защищали свою территорию и не давали лисице зайти. Сейчас собак меньше, и лиса беспрепятственно поникает на новые для нее ареалы обитания", – сказала спикер.
При этом половина таких лис могут быть заражены вирусом бешенства, подчеркнула Лисовская-Чудинович.
"Вероятность того, что лиса заражена бешенством, достаточно высока: 50х50. Потому что, несмотря на то, что мы проводим иммунизацию в Крыму, ареал обитания лисицы изменяется... А именно лисица является природным "резервуаром" для данного заболевания. Она передает болезнь своему потомству, и так происходит распространение вируса", – пояснила ветврач.
Несмотря на то, что это заболевание спорадическое (проявляется от случая к случаю), не носит характера эпидемии, необходимо принимать все меры предосторожности, чтобы ни в коем случае не заразиться этой болезнью, поскольку она смертельно опасна и для животных, и для человека, сказала специалист.
Ветеринар подчеркнула, что человека можно спасти, но только если вовремя принять меры – провести экстренную вакцинацию. А вот животное должно быть превентивно вакцинировано, в противном случае, по словам эксперта, независимо от иммунитета, в случае заражения бешенством животное ждет стопроцентно летальный исход.
Владельцев домашних питомцев представитель руководства Госкомвета Крыма призвала не игнорировать ежегодные вакцинации от бешенства, тем более что в ветеринарных госучреждениях они абсолютно бесплатны.
"Бытует мнение абсолютно беспочвенное и обывательское о том, что если животное не выходит за пределы квартиры, то риск заражения минимален. Это неправда. Мы можем принести вирус бешенства на ногах, а животное в силу своего любопытства будет все обнюхивать, облизывать, и так может произойти заражение. Поэтому не будьте беспечны: вакцинируйте животных, чтобы обезопасить не только своих питомцев, но и в первую очередь себя", – объяснила эксперт.
По словам спикера, антирабической вакцины (против бешенства) в Крыму достаточно: на год каждый раз заказывается около 100 тысяч доз, чтобы удовлетворить все потребности в иммунизации домашних питомцев, в том числе собак и кошек, которые прививаются с двухмесячного возраста.
В целом же все теплокровные животные являются переносчиками бешенства, отметила специалист. А значит, это и ежи, и белки, и хомяки, и многая другая дикая живность, с которой людям следует обращаться крайне осторожно в природе. И особенно, если к человеку они идут сами, что для диких животных чуждо в силу инстинкта самосохранения. И особенно, если это главные переносчики бешенства – лисы.
