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В Севастополе ввели карантин после контакта туристки с бешеным лисенком - РИА Новости Крым, 17.07.2025
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В Севастополе ввели карантин после контакта туристки с бешеным лисенком
В Севастополе ввели карантин после контакта туристки с бешеным лисенком - РИА Новости Крым, 17.07.2025
В Севастополе ввели карантин после контакта туристки с бешеным лисенком
В Балаклавском округе Севастополя введен карантин по бешенству после того, как женщина обнаружила зараженного бешенством лисенка неподалеку от урочища Инжир. Об РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T16:27
2025-07-17T16:27
карантин
балаклава
новости крыма
новости севастополя
правительство севастополя
здоровье
животные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Балаклавском округе Севастополя введен карантин по бешенству после того, как женщина обнаружила зараженного бешенством лисенка неподалеку от урочища Инжир. Об этом сообщается на сайте правительства Севастополя.Больное животное обнаружила отдыхающая. Женщина решила, что лисенок получил травмы при падении со скалы, и отнесла его ветеринарам. Зверя, согласно правилам, поместили на изолированное содержание под наблюдением специалистов. Проведенные лабораторные исследования подтвердили у животного диагноз "бешенство".Контактировавшую с лисенком женщину проинформировали о немедленном обращении в больницу для проведения антирабической профилактики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть ли в Крыму уколы от бешенства - ответ минздраваВ Севастополе бесплатно вакцинируют кошек и собак – как привить питомцаВ Ялтинском заповеднике вакцинируют от бешенства диких животных
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РИА Новости Крым
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карантин, балаклава, новости крыма, новости севастополя, правительство севастополя, здоровье, животные
В Севастополе ввели карантин после контакта туристки с бешеным лисенком

В Севастополе введен карантин после контакта отдыхающей с зараженным бешенством лисенком

16:27 17.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛиса
Лиса - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Балаклавском округе Севастополя введен карантин по бешенству после того, как женщина обнаружила зараженного бешенством лисенка неподалеку от урочища Инжир. Об этом сообщается на сайте правительства Севастополя.
"Ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству введены в Балаклавском муниципальном округе из-за выявления случая заболевания бешенством дикой лисы", – говорится в сообщении.
Больное животное обнаружила отдыхающая. Женщина решила, что лисенок получил травмы при падении со скалы, и отнесла его ветеринарам. Зверя, согласно правилам, поместили на изолированное содержание под наблюдением специалистов. Проведенные лабораторные исследования подтвердили у животного диагноз "бешенство".
Контактировавшую с лисенком женщину проинформировали о немедленном обращении в больницу для проведения антирабической профилактики.
"В настоящее время государственной ветеринарной службой проводятся все необходимые мероприятия, в том числе профилактическая вакцинация домашних животных", – добавили в пресс-службе.
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КарантинБалаклаваНовости КрымаНовости СевастополяПравительство СевастополяЗдоровьеЖивотные
 
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