https://crimea.ria.ru/20250717/v-sevastopole-vveli-karantin-posle-kontakta-turistki-s-beshenym-lisenkom-1148032730.html

В Севастополе ввели карантин после контакта туристки с бешеным лисенком

В Севастополе ввели карантин после контакта туристки с бешеным лисенком - РИА Новости Крым, 17.07.2025

В Севастополе ввели карантин после контакта туристки с бешеным лисенком

В Балаклавском округе Севастополя введен карантин по бешенству после того, как женщина обнаружила зараженного бешенством лисенка неподалеку от урочища Инжир. Об РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T16:27

2025-07-17T16:27

2025-07-17T16:27

карантин

балаклава

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Балаклавском округе Севастополя введен карантин по бешенству после того, как женщина обнаружила зараженного бешенством лисенка неподалеку от урочища Инжир. Об этом сообщается на сайте правительства Севастополя.Больное животное обнаружила отдыхающая. Женщина решила, что лисенок получил травмы при падении со скалы, и отнесла его ветеринарам. Зверя, согласно правилам, поместили на изолированное содержание под наблюдением специалистов. Проведенные лабораторные исследования подтвердили у животного диагноз "бешенство".Контактировавшую с лисенком женщину проинформировали о немедленном обращении в больницу для проведения антирабической профилактики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть ли в Крыму уколы от бешенства - ответ минздраваВ Севастополе бесплатно вакцинируют кошек и собак – как привить питомцаВ Ялтинском заповеднике вакцинируют от бешенства диких животных

балаклава

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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