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Двое детей госпитализированы после нападения собаки в Ессентуках - РИА Новости Крым, 20.07.2025
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Двое детей госпитализированы после нападения собаки в Ессентуках
Двое детей госпитализированы после нападения собаки в Ессентуках - РИА Новости Крым, 20.07.2025
Двое детей госпитализированы после нападения собаки в Ессентуках
Двое детей госпитализированы после нападения собаки в Ессентуках Ставропольского края. Как сообщает пресс-служба Следкома России, доклад о ходе проверки у... РИА Новости Крым, 20.07.2025
2025-07-20T18:05
2025-07-20T18:05
ессентуки
ставрополье
происшествия
собаки
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Двое детей госпитализированы после нападения собаки в Ессентуках Ставропольского края. Как сообщает пресс-служба Следкома России, доклад о ходе проверки у местных правоохранителей запросил глава российского Следствия Александр Бастрыкин.По данному факту краевым управлением ведомства организована процессуальная проверка."Председатель СК России дал поручение и.о. руководителя следственного управления СК России по Ставропольскому краю Хорольскому представить доклад о ходе проверки", - сказано в сообщении.Ранее от укусов бродячих собак пострадали двое несовершеннолетних в Феодосии. Они получили нервное потрясение и физические травмы. Власти Феодосии по решению суда выплатят 60 тысяч рублей в пользу пострадавших.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ввели карантин после контакта туристки с бешеным лисенкомПляжный сезон для собак: где в Крыму можно отдыхать с питомцемЕсть ли в Крыму уколы от бешенства - ответ минздрава
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РИА Новости Крым
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ессентуки, ставрополье, происшествия, собаки, новости
Двое детей госпитализированы после нападения собаки в Ессентуках

Двое детей госпитализированы после нападения собаки в Ессентуках Ставропольского края

18:05 20.07.2025
 
© Fotolia / tverkhovinetsЗлая собака
Злая собака
© Fotolia / tverkhovinets
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Двое детей госпитализированы после нападения собаки в Ессентуках Ставропольского края. Как сообщает пресс-служба Следкома России, доклад о ходе проверки у местных правоохранителей запросил глава российского Следствия Александр Бастрыкин.
"В городе Ессентуки два ребенка госпитализированы в результате нападения собаки. При этом отмечается, что у животного может быть хозяин", – проинформировали в СК со ссылкой на социальные медиа.
По данному факту краевым управлением ведомства организована процессуальная проверка.
"Председатель СК России дал поручение и.о. руководителя следственного управления СК России по Ставропольскому краю Хорольскому представить доклад о ходе проверки", - сказано в сообщении.
Ранее от укусов бродячих собак пострадали двое несовершеннолетних в Феодосии. Они получили нервное потрясение и физические травмы. Власти Феодосии по решению суда выплатят 60 тысяч рублей в пользу пострадавших.
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ЕссентукиСтавропольеПроисшествияСобакиНовости
 
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