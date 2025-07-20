https://crimea.ria.ru/20250720/dvoe-detey-gospitalizirovany-posle-napadeniya-sobaki-v-essentukakh-1148092317.html

Двое детей госпитализированы после нападения собаки в Ессентуках

Двое детей госпитализированы после нападения собаки в Ессентуках - РИА Новости Крым, 20.07.2025

Двое детей госпитализированы после нападения собаки в Ессентуках

Двое детей госпитализированы после нападения собаки в Ессентуках Ставропольского края. Как сообщает пресс-служба Следкома России, доклад о ходе проверки у... РИА Новости Крым, 20.07.2025

2025-07-20T18:05

2025-07-20T18:05

2025-07-20T18:05

ессентуки

ставрополье

происшествия

собаки

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Двое детей госпитализированы после нападения собаки в Ессентуках Ставропольского края. Как сообщает пресс-служба Следкома России, доклад о ходе проверки у местных правоохранителей запросил глава российского Следствия Александр Бастрыкин.По данному факту краевым управлением ведомства организована процессуальная проверка."Председатель СК России дал поручение и.о. руководителя следственного управления СК России по Ставропольскому краю Хорольскому представить доклад о ходе проверки", - сказано в сообщении.Ранее от укусов бродячих собак пострадали двое несовершеннолетних в Феодосии. Они получили нервное потрясение и физические травмы. Власти Феодосии по решению суда выплатят 60 тысяч рублей в пользу пострадавших.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ввели карантин после контакта туристки с бешеным лисенкомПляжный сезон для собак: где в Крыму можно отдыхать с питомцемЕсть ли в Крыму уколы от бешенства - ответ минздрава

ессентуки

ставрополье

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ессентуки, ставрополье, происшествия, собаки, новости