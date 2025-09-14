https://crimea.ria.ru/20250914/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-ob-ocheredyakh-i-vremeni-ozhidaniya-1149445499.html
Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
В воскресенье вечером на выезде с полуострова перед досмотровыми пунктами у Крымского моста проезда ждут почти 800 авто. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 14.09.2025
2025-09-14T22:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье вечером на выезде с полуострова перед досмотровыми пунктами у Крымского моста проезда ждут почти 800 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
