В ущелье Табана-Дере в Крыму эвакуировали туриста с травмами

В ущелье Табана-Дере пещерного города Мангуп-Кале мужчина получил травмы различной степени тяжести, и ему потребовалась помощь спасателей, сообщает МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 13.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В ущелье Табана-Дере пещерного города Мангуп-Кале мужчина получил травмы различной степени тяжести, и ему потребовалась помощь спасателей, сообщает МЧС Крыма.После пострадавшего транспортировали на носилках к месту подъезда бригады скорой и передали медработникам для дальнейшего обследования и лечения.Ранее сообщалось, что под Судаком альпинисты помогли женщине с собакой спуститься с вершины горы. Как рассказали спасатели, женщина со своим питомцем гуляла по горе Слон в селе Веселое, но не смогла самостоятельно спуститься с вершины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Альпинисты спасли даму с собачкой в горах под СудакомТуристка травмировалась в горах под Алуштой возле водопада Джур-ДжурТрое взрослых и двое детей ночью заблудились в горах Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В ущелье Табана-Дере пещерного города Мангуп-Кале мужчина получил травмы различной степени тяжести, и ему потребовалась помощь спасателей, сообщает МЧС Крыма.
"Сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" и главного управления МЧС России по Республике Крым оперативно обнаружили пострадавшего и оказали ему первую помощь", – рассказали в министерстве.
После пострадавшего транспортировали на носилках к месту подъезда бригады скорой и передали медработникам для дальнейшего обследования и лечения.
Ранее сообщалось, что под Судаком альпинисты помогли женщине с собакой спуститься с вершины горы. Как рассказали спасатели, женщина со своим питомцем гуляла по горе Слон в селе Веселое, но не смогла самостоятельно спуститься с вершины.
