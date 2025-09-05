https://crimea.ria.ru/20250905/troe-vzroslykh-i-dvoe-detey-nochyu-zabludilis-v-gorakh-kryma-1149231312.html
Трое взрослых и двое детей ночью заблудились в горах Крыма
Трое взрослых и двое детей ночью заблудились в горах Крыма
2025-09-05T10:45
2025-09-05T10:45
2025-09-05T10:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Трое взрослых и двое детей ночью заблудились в горах под Бахчисараем. Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, людей пришлось эвакуировать спасателям.Группа сбилась с тропы во время пешей прогулки между туристическими стоянками Узунджа и Чайный домик. На помощь им прибыли сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас". Примерное местонахождение туристов установили по телефону.Уточняется, что в медицинской помощи никто не нуждался.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы ночью заблудились в лесу под ЯлтойВ Крыму турист сорвался с горы СоколТурист сорвался со скалы в Крыму на прогулке по тропе Чертова лестница
