Трое взрослых и двое детей ночью заблудились в горах Крыма
Трое взрослых и двое детей ночью заблудились в горах Крыма
Трое взрослых и двое детей ночью заблудились в горах Крыма - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Трое взрослых и двое детей ночью заблудились в горах Крыма
Трое взрослых и двое детей ночью заблудились в горах под Бахчисараем. Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, людей пришлось эвакуировать спасателям. РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T10:45
2025-09-05T10:45
крым
происшествия
горы крыма
мчс крыма
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Трое взрослых и двое детей ночью заблудились в горах под Бахчисараем. Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, людей пришлось эвакуировать спасателям.Группа сбилась с тропы во время пешей прогулки между туристическими стоянками Узунджа и Чайный домик. На помощь им прибыли сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас". Примерное местонахождение туристов установили по телефону.Уточняется, что в медицинской помощи никто не нуждался.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы ночью заблудились в лесу под ЯлтойВ Крыму турист сорвался с горы СоколТурист сорвался со скалы в Крыму на прогулке по тропе Чертова лестница
крым, происшествия, горы крыма, мчс крыма, новости крыма
Трое взрослых и двое детей ночью заблудились в горах Крыма

МЧС: группа туристов с детьми потерялась ночью в горах Бахчисарайского района

10:45 05.09.2025
 
© РИА Новости КрымКрымские горы
Крымские горы - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Трое взрослых и двое детей ночью заблудились в горах под Бахчисараем. Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, людей пришлось эвакуировать спасателям.
Группа сбилась с тропы во время пешей прогулки между туристическими стоянками Узунджа и Чайный домик. На помощь им прибыли сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас". Примерное местонахождение туристов установили по телефону.

"Туристов обнаружили на вершине горы Сарпаха, после чего их доставили к перевалу Бечку и передали спасателям севастопольского главка МЧС для дальнейшей эвакуации к их личному автомобилю", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в медицинской помощи никто не нуждался.
