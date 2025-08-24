Рейтинг@Mail.ru
Турист сорвался со скалы в Крыму на прогулке по тропе Чертова лестница - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Турист сорвался со скалы в Крыму на прогулке по тропе Чертова лестница
Турист сорвался со скалы в Крыму на прогулке по тропе Чертова лестница - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Турист сорвался со скалы в Крыму на прогулке по тропе Чертова лестница
Двое туристов заблудились в горах Крыма под Ялтой, один из них сорвался со скалы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 24.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Двое туристов заблудились в горах Крыма под Ялтой, один из них сорвался со скалы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.По данным спасателей, мужчины сбились с маршрута в воскресенье во время прогулки по тропе Чертова лестница. Один из них по неосторожности сорвался со скалы, застряв на труднодоступном горном участке. На место отправились специалисты отряда "КРЫМ-СПАС".С туристами провели профилактическую беседа о правилах поведения в горно-лесной зоне. В МЧС рекомендуют тщательно изучать маршрут перед выходом на местность, не сокращать путь за счет безопасности и рассчитывать свои силы.
Турист сорвался со скалы в Крыму на прогулке по тропе Чертова лестница

Турист сорвался со скалы во время прогулки по тропе Чертова лестница в горах возле Ялты

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Двое туристов заблудились в горах Крыма под Ялтой, один из них сорвался со скалы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
По данным спасателей, мужчины сбились с маршрута в воскресенье во время прогулки по тропе Чертова лестница. Один из них по неосторожности сорвался со скалы, застряв на труднодоступном горном участке. На место отправились специалисты отряда "КРЫМ-СПАС".
"Спасатели, обнаружив пострадавшего, с использованием альпинистского снаряжения эвакуировали его в безопасное место. В медпомощи оба мужчины не нуждались", – проинформировали в пресс-службе.
С туристами провели профилактическую беседа о правилах поведения в горно-лесной зоне. В МЧС рекомендуют тщательно изучать маршрут перед выходом на местность, не сокращать путь за счет безопасности и рассчитывать свои силы.
