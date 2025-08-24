https://crimea.ria.ru/20250824/turist-sorvalsya-so-skaly-v-krymu-na-progulke-po-trope-chertova-lestnitsa-1148954214.html
Турист сорвался со скалы в Крыму на прогулке по тропе Чертова лестница
Турист сорвался со скалы в Крыму на прогулке по тропе Чертова лестница - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Турист сорвался со скалы в Крыму на прогулке по тропе Чертова лестница
Двое туристов заблудились в горах Крыма под Ялтой, один из них сорвался со скалы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 24.08.2025
2025-08-24T17:07
2025-08-24T17:07
2025-08-24T16:50
новости крыма
мчс крыма
ялта
горы крыма
происшествия
"крым-спас"
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/18/1148953979_0:0:1273:716_1920x0_80_0_0_0a22c3fe6285a99e349cef6a5bef7bda.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Двое туристов заблудились в горах Крыма под Ялтой, один из них сорвался со скалы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.По данным спасателей, мужчины сбились с маршрута в воскресенье во время прогулки по тропе Чертова лестница. Один из них по неосторожности сорвался со скалы, застряв на труднодоступном горном участке. На место отправились специалисты отряда "КРЫМ-СПАС".С туристами провели профилактическую беседа о правилах поведения в горно-лесной зоне. В МЧС рекомендуют тщательно изучать маршрут перед выходом на местность, не сокращать путь за счет безопасности и рассчитывать свои силы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму турист сорвался с горы СоколВ Севастополе турист сорвался с двадцатиметровой скалыЖенщина сорвалась с 7-метровой скалы в Крыму
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/18/1148953979_99:0:1054:716_1920x0_80_0_0_cab3b2d892a0291fe3160c26cca52cbb.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, мчс крыма, ялта, горы крыма, происшествия, "крым-спас", гу мчс рф по республике крым
Турист сорвался со скалы в Крыму на прогулке по тропе Чертова лестница
Турист сорвался со скалы во время прогулки по тропе Чертова лестница в горах возле Ялты