Альпинисты спасли даму с собачкой в горах под Судаком
Альпинисты спасли даму с собачкой в горах под Судаком - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Альпинисты спасли даму с собачкой в горах под Судаком
Под Судаком альпинисты помогли женщине с собакой спуститься с вершины горы. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.
2025-09-08T14:16
2025-09-08T14:16
2025-09-08T14:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Под Судаком альпинисты помогли женщине с собакой спуститься с вершины горы. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.Как сообщили спасатели, женщина со своим питомцем гуляла по горе Слон в селе Веселое, но не смогла самостоятельно спуститься с вершины.В медицинской помощи туристка не нуждалась. Для оказания помощи привлекались двое спасателей и одна единица техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристка травмировалась в горах под Алуштой возле водопада Джур-ДжурВ Крыму подводного охотника спасли с помощью фанеры и матрасаНа Чатыр-Даге заблудились двое туристов
Альпинисты спасли даму с собачкой в горах под Судаком
В Судаке женщину с собакой сняли с горы с помощью альпинистского снаряжения
14:16 08.09.2025