Альпинисты спасли даму с собачкой в горах под Судаком - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Альпинисты спасли даму с собачкой в горах под Судаком
Альпинисты спасли даму с собачкой в горах под Судаком - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Альпинисты спасли даму с собачкой в горах под Судаком
Под Судаком альпинисты помогли женщине с собакой спуститься с вершины горы. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T14:16
2025-09-08T14:18
крым
судак
гу мчс рф по республике крым
горы
горы крыма
новости крыма
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/08/1149285361_0:0:1251:703_1920x0_80_0_0_26fda30d1f61f41676bf1c847e115761.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Под Судаком альпинисты помогли женщине с собакой спуститься с вершины горы. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.Как сообщили спасатели, женщина со своим питомцем гуляла по горе Слон в селе Веселое, но не смогла самостоятельно спуститься с вершины.В медицинской помощи туристка не нуждалась. Для оказания помощи привлекались двое спасателей и одна единица техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристка травмировалась в горах под Алуштой возле водопада Джур-ДжурВ Крыму подводного охотника спасли с помощью фанеры и матрасаНа Чатыр-Даге заблудились двое туристов
крым, судак, гу мчс рф по республике крым, горы, горы крыма, новости крыма, общество
Альпинисты спасли даму с собачкой в горах под Судаком

В Судаке женщину с собакой сняли с горы с помощью альпинистского снаряжения

14:16 08.09.2025 (обновлено: 14:18 08.09.2025)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ горах Судака спасли туристку с собакой
В горах Судака спасли туристку с собакой
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Под Судаком альпинисты помогли женщине с собакой спуститься с вершины горы. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.
Как сообщили спасатели, женщина со своим питомцем гуляла по горе Слон в селе Веселое, но не смогла самостоятельно спуститься с вершины.

"Сотрудники части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым совместно с сотрудниками Судакского отряда "Крым-Спас" помогли женщине с собакой спуститься к подножью горы с помощью альпинистского снаряжения", – сказано в сообщении.

В медицинской помощи туристка не нуждалась. Для оказания помощи привлекались двое спасателей и одна единица техники.
