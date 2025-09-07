Туристка травмировалась в горах под Алуштой возле водопада Джур-Джур

https://crimea.ria.ru/20250907/turistka-travmirovalas-v-gorakh-pod-alushtoy-vozle-vodopada-dzhur-dzhur-1149273862.html
2025-09-07T18:26
2025-09-07T18:26
2025-09-07T18:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Туристка травмировалась в горах на Южном берегу Крыма в районе водопада Джур-Джур. Как сообщили в пресс-службе МЧС Крыма, женщину пришлось эвакуировать спасателям.По данным МЧС, в районе водопада женщина травмировала ногу и не смогла продолжить самостоятельный путь. На помощь выехали четверо специалистов Алуштинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС".После этого пострадавшую доставили в село Генеральское, где передали медработникам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму москвичку унесло на несколько километров в море на сап-доскеВ горах Крыма спасли двух женщинВ Крыму на Демерджи пострадал турист
Туристку с травмой ноги эвакуировали с горного массива в Крыму
18:26 07.09.2025 (обновлено: 18:27 07.09.2025)