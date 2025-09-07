Рейтинг@Mail.ru
Туристка травмировалась в горах под Алуштой возле водопада Джур-Джур - РИА Новости Крым, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250907/turistka-travmirovalas-v-gorakh-pod-alushtoy-vozle-vodopada-dzhur-dzhur-1149273862.html
Туристка травмировалась в горах под Алуштой возле водопада Джур-Джур
Туристка травмировалась в горах под Алуштой возле водопада Джур-Джур - РИА Новости Крым, 07.09.2025
Туристка травмировалась в горах под Алуштой возле водопада Джур-Джур
Туристка травмировалась в горах на Южном берегу Крыма в районе водопада Джур-Джур. Как сообщили в пресс-службе МЧС Крыма, женщину пришлось эвакуировать... РИА Новости Крым, 07.09.2025
2025-09-07T18:26
2025-09-07T18:27
новости крыма
происшествия
"крым-спас"
гу мчс рф по республике крым
мчс крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/07/1149273716_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_b17a914dbf39dc346f9135b94edd8147.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Туристка травмировалась в горах на Южном берегу Крыма в районе водопада Джур-Джур. Как сообщили в пресс-службе МЧС Крыма, женщину пришлось эвакуировать спасателям.По данным МЧС, в районе водопада женщина травмировала ногу и не смогла продолжить самостоятельный путь. На помощь выехали четверо специалистов Алуштинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС".После этого пострадавшую доставили в село Генеральское, где передали медработникам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму москвичку унесло на несколько километров в море на сап-доскеВ горах Крыма спасли двух женщинВ Крыму на Демерджи пострадал турист
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/07/1149273716_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8e4f79c5ae310c662ebfea83c79a6fb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, происшествия, "крым-спас", гу мчс рф по республике крым, мчс крыма, крым
Туристка травмировалась в горах под Алуштой возле водопада Джур-Джур

Туристку с травмой ноги эвакуировали с горного массива в Крыму

18:26 07.09.2025 (обновлено: 18:27 07.09.2025)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымТуристка травмировалась в горах под Алуштой
Туристка травмировалась в горах под Алуштой
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Туристка травмировалась в горах на Южном берегу Крыма в районе водопада Джур-Джур. Как сообщили в пресс-службе МЧС Крыма, женщину пришлось эвакуировать спасателям.
По данным МЧС, в районе водопада женщина травмировала ногу и не смогла продолжить самостоятельный путь. На помощь выехали четверо специалистов Алуштинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС".
"Спасатели иммобилизировали женщине поврежденную конечность и в пешем порядке на спецносилках транспортировали ее к служебному авто", – сказано в сообщении.
После этого пострадавшую доставили в село Генеральское, где передали медработникам.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму москвичку унесло на несколько километров в море на сап-доске
В горах Крыма спасли двух женщин
В Крыму на Демерджи пострадал турист
 
Новости КрымаПроисшествия"КРЫМ-СПАС"ГУ МЧС РФ по Республике КрымМЧС КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:45Погодные неожиданности - прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС
19:17Мама-предприниматель: какие бизнес-идеи продвигают женщины в Крыму
18:45"Интересные вещи" Трампа и стрельба в Симферополе: топ новостей недели
18:39Новый тест на иммунитет к холере зарегистрирован в России
18:26Туристка травмировалась в горах под Алуштой возле водопада Джур-Джур
18:11Пожар в общежитии под Севастополем – подробности от МЧС
17:42Володин: Украина утратила суверенитет и идентичность
17:12Крымский мост сейчас – что с очередями
16:54Ограничение движения на Западе Крыма из-за пожара отменено
16:22Макроэкономические показатели на мировом рынке нефти будут выше прогноза
15:58Из-за пожара в Крыму перекрыли участок дороги
15:31В Минобороны рассказали о массированном ударе по объектам ВПК Украины
15:20В селе под Севастополем загорелось общежитие – людей эвакуируют
15:07В Сакском районе тушат пожар возле двух сел
14:52На Кубани легковушка вылетела с дороги и перевернулась – погибла девушка
14:25На Кубани Subaru смял две иномарки – пострадал ребенок
13:44В Турции произошла серия землетрясений
13:12Затмение Луны – когда смотреть на небо в Крыму
12:42Новости СВО – свежие данные о масштабных потерях Киева
12:19Войска РФ освободили населенный пункт Хорошее Днепропетровской области
Лента новостейМолния