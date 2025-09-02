https://crimea.ria.ru/20250902/v-gorakh-kryma-spasli-dvukh-zhenschin-1149140826.html

В горах Крыма спасли двух женщин

В горах Крыма спасли двух женщин - РИА Новости Крым, 02.09.2025

В горах Крыма спасли двух женщин

Сотрудники аварийно-спасательной службы "Крым-СПАС" оказали помощь двум женщинам в горно-лесной местности в Ялте и Алуште, сообщает пресс-служба МЧС республики. РИА Новости Крым, 02.09.2025

2025-09-02T12:52

2025-09-02T12:52

2025-09-02T12:53

юбк

алушта

ялта

новости крыма

происшествия

"крым-спас"

мчс крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149140945_0:401:1193:1072_1920x0_80_0_0_4a773f45624f3265488f2915f4f9574e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники аварийно-спасательной службы "Крым-СПАС" оказали помощь двум женщинам в горно-лесной местности в Ялте и Алуште, сообщает пресс-служба МЧС республики.Так, сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда выезжали на помощь туристке, которая заблудилась в районе поселка Кореиз в Большой Ялте."Спасатели оперативно нашли туристку и эвакуировали ее из горно-лесной местности. В медпомощи она не нуждалась", – говорится в сообщении.Также сотрудники МЧС помогли женщине в селе Рыбачье (Большая Алушта), которая взобралась на крутой склон и не смогла самостоятельно с него спуститься."Для оказания помощи выезжала дежурная смена Алуштинского аварийно-спасательного отряда в составе трех человек. Спасатели, обнаружив женщину, организовали страховочные перила и с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали ее в безопасное место", – уточнили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Упал с 15-метровой высоты: на Фиоленте спасли туристаВ Крыму на Демерджи пострадал туристНа Чатыр-Даге заблудились двое туристов

юбк

алушта

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юбк, алушта, ялта, новости крыма, происшествия, "крым-спас", мчс крыма