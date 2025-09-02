Рейтинг@Mail.ru
В горах Крыма спасли двух женщин - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250902/v-gorakh-kryma-spasli-dvukh-zhenschin-1149140826.html
В горах Крыма спасли двух женщин
В горах Крыма спасли двух женщин - РИА Новости Крым, 02.09.2025
В горах Крыма спасли двух женщин
Сотрудники аварийно-спасательной службы "Крым-СПАС" оказали помощь двум женщинам в горно-лесной местности в Ялте и Алуште, сообщает пресс-служба МЧС республики. РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T12:52
2025-09-02T12:53
юбк
алушта
ялта
новости крыма
происшествия
"крым-спас"
мчс крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149140945_0:401:1193:1072_1920x0_80_0_0_4a773f45624f3265488f2915f4f9574e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники аварийно-спасательной службы "Крым-СПАС" оказали помощь двум женщинам в горно-лесной местности в Ялте и Алуште, сообщает пресс-служба МЧС республики.Так, сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда выезжали на помощь туристке, которая заблудилась в районе поселка Кореиз в Большой Ялте."Спасатели оперативно нашли туристку и эвакуировали ее из горно-лесной местности. В медпомощи она не нуждалась", – говорится в сообщении.Также сотрудники МЧС помогли женщине в селе Рыбачье (Большая Алушта), которая взобралась на крутой склон и не смогла самостоятельно с него спуститься."Для оказания помощи выезжала дежурная смена Алуштинского аварийно-спасательного отряда в составе трех человек. Спасатели, обнаружив женщину, организовали страховочные перила и с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали ее в безопасное место", – уточнили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Упал с 15-метровой высоты: на Фиоленте спасли туристаВ Крыму на Демерджи пострадал туристНа Чатыр-Даге заблудились двое туристов
юбк
алушта
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149140945_0:289:1193:1184_1920x0_80_0_0_c6810d780f385e1be08c4e2e9ff5c52d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юбк, алушта, ялта, новости крыма, происшествия, "крым-спас", мчс крыма
В горах Крыма спасли двух женщин

На Южном берегу Крыма спасли двух женщин в горно-лесной местности

12:52 02.09.2025 (обновлено: 12:53 02.09.2025)
 
© МЧС Республики КрымЖенщина в селе Рыбачье взобралась на крутой склон и не смогла самостоятельно с него спуститься
Женщина в селе Рыбачье взобралась на крутой склон и не смогла самостоятельно с него спуститься
© МЧС Республики Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники аварийно-спасательной службы "Крым-СПАС" оказали помощь двум женщинам в горно-лесной местности в Ялте и Алуште, сообщает пресс-служба МЧС республики.
Так, сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда выезжали на помощь туристке, которая заблудилась в районе поселка Кореиз в Большой Ялте.
"Спасатели оперативно нашли туристку и эвакуировали ее из горно-лесной местности. В медпомощи она не нуждалась", – говорится в сообщении.
Также сотрудники МЧС помогли женщине в селе Рыбачье (Большая Алушта), которая взобралась на крутой склон и не смогла самостоятельно с него спуститься.
"Для оказания помощи выезжала дежурная смена Алуштинского аварийно-спасательного отряда в составе трех человек. Спасатели, обнаружив женщину, организовали страховочные перила и с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали ее в безопасное место", – уточнили в ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Упал с 15-метровой высоты: на Фиоленте спасли туриста
В Крыму на Демерджи пострадал турист
На Чатыр-Даге заблудились двое туристов
 
ЮБКАлуштаЯлтаНовости КрымаПроисшествия"КРЫМ-СПАС"МЧС Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:33"Мы долго терпели": Путин и Фицо обсудили Украину и агрессию стран Запада
13:20ВС России нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины
13:12Россия может сотрудничать с США и Украиной на Запорожской АЭС – Путин
13:01Решительное продвижение: Армия России освободила Федоровку
12:52В горах Крыма спасли двух женщин
12:34В Сочи туристов смыло в горную реку после сброса воды на ГЭС
12:19В Ялте экс-руководителей МУП обвиняют в получении взяток
11:49Магнитные бури над Землей – когда ждать полярных сияний над Крымом
11:38В Севастополе иномарка снесла мотоциклиста
11:24Двое мужчин подорвались на минном поле в Курской области
11:16Обстановка на Крымском мосту сейчас: растет пробка со стороны Тамани
11:08Сливал данные о военных: в Крыму за госизмену осужден житель Мелитополя
10:45Патрушев заявил об угрозе для России со стороны Японии
10:34Китай вводит безвизовый режим для россиян
10:26Режим ЧС ввели в районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛА
10:19Россия и Китай готовы укреплять сотрудничество
10:02В Киеве гремят взрывы - воздушная тревога объявлена в регионах Украины
09:21Более 30 человек пострадали в ДТП в Крыму
09:15Страшная авария с автобусом в Приамурье - пострадали 22 человека
08:43Магнитная буря: Землю будет штормить два дня
Лента новостейМолния