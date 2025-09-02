https://crimea.ria.ru/20250902/v-gorakh-kryma-spasli-dvukh-zhenschin-1149140826.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники аварийно-спасательной службы "Крым-СПАС" оказали помощь двум женщинам в горно-лесной местности в Ялте и Алуште, сообщает пресс-служба МЧС республики.Так, сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда выезжали на помощь туристке, которая заблудилась в районе поселка Кореиз в Большой Ялте."Спасатели оперативно нашли туристку и эвакуировали ее из горно-лесной местности. В медпомощи она не нуждалась", – говорится в сообщении.Также сотрудники МЧС помогли женщине в селе Рыбачье (Большая Алушта), которая взобралась на крутой склон и не смогла самостоятельно с него спуститься."Для оказания помощи выезжала дежурная смена Алуштинского аварийно-спасательного отряда в составе трех человек. Спасатели, обнаружив женщину, организовали страховочные перила и с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали ее в безопасное место", – уточнили в ведомстве.
В горах Крыма спасли двух женщин
На Южном берегу Крыма спасли двух женщин в горно-лесной местности
12:52 02.09.2025 (обновлено: 12:53 02.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники аварийно-спасательной службы "Крым-СПАС" оказали помощь двум женщинам в горно-лесной местности в Ялте и Алуште, сообщает пресс-служба МЧС республики.
Так, сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда выезжали на помощь туристке, которая заблудилась в районе поселка Кореиз в Большой Ялте.
"Спасатели оперативно нашли туристку и эвакуировали ее из горно-лесной местности. В медпомощи она не нуждалась", – говорится в сообщении.
Также сотрудники МЧС помогли женщине в селе Рыбачье (Большая Алушта), которая взобралась на крутой склон и не смогла самостоятельно с него спуститься.
"Для оказания помощи выезжала дежурная смена Алуштинского аварийно-спасательного отряда в составе трех человек. Спасатели, обнаружив женщину, организовали страховочные перила и с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали ее в безопасное место", – уточнили в ведомстве.
