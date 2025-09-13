Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - обстановка на 19 часов - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250913/krymskiy-most-seychas---obstanovka-na-19-chasov-1149427086.html
Крымский мост сейчас - обстановка на 19 часов
Крымский мост сейчас - обстановка на 19 часов - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Крымский мост сейчас - обстановка на 19 часов
В субботу вечером на выезде с полуострова перед досмотровыми пунктами у Крымского моста проезда ждут более 1300 авто. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 13.09.2025
2025-09-13T19:05
2025-09-13T19:05
ситуация на дорогах крыма
новости крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
крым
тамань
керчь
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0d/1149426973_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_2c9e61e84003f94ccaa4e1daa8b087d1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В субботу вечером на выезде с полуострова перед досмотровыми пунктами у Крымского моста проезда ждут более 1300 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет в ближайшие выходные.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
тамань
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0d/1149426973_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_87ecc6204c91c36d2ec4aa70ab1810d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крымский мост, очереди на крымском мосту, крым, тамань, керчь, транспорт
Крымский мост сейчас - обстановка на 19 часов

Крымский мост сейчас - в очереди 1382 автомобиля

19:05 13.09.2025
 
© РИА НовостиКрымский мост, солнце
Крымский мост, солнце - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В субботу вечером на выезде с полуострова перед досмотровыми пунктами у Крымского моста проезда ждут более 1300 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1382 транспортных средства. Время ожидания около трех часов", – сказано в сообщении по состоянию на 19 часов.
До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет в ближайшие выходные.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаНовости КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуКрымТаманьКерчьТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:46Куда нести отработанные батарейки – адреса пунктов в Крыму
20:05В Севастополе женщина сбила трех человек на переходе
19:52ЧП на железной дороге в Орловской области - что известно
19:43Подростки в Севастополе создали 15 исторических игр на форуме "Истоки"
19:0838 беспилотников сбиты над Крымом и регионами России
19:05Крымский мост сейчас - обстановка на 19 часов
18:57В горах Крыма спасли женщину
18:35В Лондоне проходит масштабная акция против миграционной политики 0:50
18:10Явка на выборах губернатора Севастополя превысила показатель 2020 года
17:39В Славянске-на-Кубани два авто врезались в витрину продуктового магазина
17:28Ветеран Михаил Латоха в 100 лет проголосовал на выборах в Севастополе
17:17Работы в гурзуфском парке затягиваются из-за доработок проекта
16:47В Севастополе второй рез за день закрыли рейд
16:35В Севастополе такси сбило 13-летнего подростка на пешеходном переходе
16:18В Севастополе в этом году отремонтируют 105 дорог и один мост
15:59В ущелье Табана-Дере в Крыму эвакуировали туриста с травмами
15:31Россия должна оставаться лидером в части освоения космоса
15:29Путин, Собянин и Баканов открыли новый Национальный космический центр
15:04Трамп готов ввести санкции против России при поддержке всех стран НАТО
14:49Путин поздравил москвичей с Днем города
Лента новостейМолния