Движение поездов в Орловской области открыли по альтернативному маршруту
2025-09-13T22:07
2025-09-13T22:07
2025-09-13T22:07
орловская область
взрыв
новости
российские железные дороги (ржд)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Движение поездов дальнего следования на время оперативных мероприятий на перегоне в Орловской области организовано по альтернативному маршруту, сообщили в МЖД.На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей обнаружены взрывные устройства, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен. ЧП привело к задержке движения нескольких поездов дальнего следования. Ситуация остается под контролем оперативных служб, которые продолжают работу на месте происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Орловской области: Курск отправил 18 автобусов для пассажиров поездаЧП на железной дороге в Орловской области - что известноПодросток совершил поджог на перегоне железной дороги в Подмосковье
орловская область
