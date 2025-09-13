Движение поездов в Орловской области открыли по альтернативному маршруту

https://crimea.ria.ru/20250913/dvizhenie-poezdov-v-orlovskoy-oblasti-otkryli-po-alternativnomu-marshrutu-1149430291.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Движение поездов дальнего следования на время оперативных мероприятий на перегоне в Орловской области организовано по альтернативному маршруту, сообщили в МЖД.На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей обнаружены взрывные устройства, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен. ЧП привело к задержке движения нескольких поездов дальнего следования. Ситуация остается под контролем оперативных служб, которые продолжают работу на месте происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Орловской области: Курск отправил 18 автобусов для пассажиров поездаЧП на железной дороге в Орловской области - что известноПодросток совершил поджог на перегоне железной дороги в Подмосковье

