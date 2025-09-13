Рейтинг@Mail.ru
Движение поездов в Орловской области открыли по альтернативному маршруту - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250913/dvizhenie-poezdov-v-orlovskoy-oblasti-otkryli-po-alternativnomu-marshrutu-1149430291.html
Движение поездов в Орловской области открыли по альтернативному маршруту
Движение поездов в Орловской области открыли по альтернативному маршруту - РИА Новости Крым, 13.09.2025
Движение поездов в Орловской области открыли по альтернативному маршруту
Движение поездов дальнего следования на время оперативных мероприятий на перегоне в Орловской области организовано по альтернативному маршруту, сообщили в МЖД. РИА Новости Крым, 13.09.2025
2025-09-13T22:07
2025-09-13T22:07
орловская область
взрыв
новости
российские железные дороги (ржд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149037855_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_61cf17f9c018d1b3935e9f6440466d95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Движение поездов дальнего следования на время оперативных мероприятий на перегоне в Орловской области организовано по альтернативному маршруту, сообщили в МЖД.На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей обнаружены взрывные устройства, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен. ЧП привело к задержке движения нескольких поездов дальнего следования. Ситуация остается под контролем оперативных служб, которые продолжают работу на месте происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Орловской области: Курск отправил 18 автобусов для пассажиров поездаЧП на железной дороге в Орловской области - что известноПодросток совершил поджог на перегоне железной дороги в Подмосковье
https://crimea.ria.ru/20250913/chp-v-orlovskoy-oblasti-pogibli-sotrudniki-rosgvardii-1149429924.html
орловская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149037855_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_d11ed184125b9688b674b0ffb1bc646d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
орловская область, взрыв, новости, российские железные дороги (ржд)
Движение поездов в Орловской области открыли по альтернативному маршруту

Движение поездов в Орловской области открыли по альтернативному маршруту

22:07 13.09.2025
 
© Официальный канал Приволжской железной дорогиПоезд РЖД
Поезд РЖД
© Официальный канал Приволжской железной дороги
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Движение поездов дальнего следования на время оперативных мероприятий на перегоне в Орловской области организовано по альтернативному маршруту, сообщили в МЖД.
"На период проведения оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск - Глазуновка Орловской области движение поездов дальнего следования организовано по альтернативному маршруту", - говорится в Telegram-канале МЖД.
На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей обнаружены взрывные устройства, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен. ЧП привело к задержке движения нескольких поездов дальнего следования. Ситуация остается под контролем оперативных служб, которые продолжают работу на месте происшествия.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ЧП в Орловской области: Курск отправил 18 автобусов для пассажиров поезда
ЧП на железной дороге в Орловской области - что известно
Подросток совершил поджог на перегоне железной дороги в Подмосковье
Поезд
22:03
ЧП в Орловской области: погибли сотрудники Росгвардии
 
Орловская областьВзрывНовостиРоссийские железные дороги (РЖД)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:07Движение поездов в Орловской области открыли по альтернативному маршруту
22:03ЧП в Орловской области: погибли сотрудники Росгвардии
21:43В Севастополе завершился второй день голосования
21:33Открытие космического центра в Москве и заявление Трампа: главное за день
21:22ЧП в Орловской области: Курск отправил 18 автобусов для пассажиров поезда
21:05В Госдуме оценили недавние итоги тестирования детей мигрантов
20:46Куда нести отработанные батарейки – адреса пунктов в Крыму
20:05В Севастополе женщина сбила трех человек на переходе
19:52ЧП на железной дороге в Орловской области - что известно
19:43Подростки в Севастополе создали 15 исторических игр на форуме "Истоки"
19:0838 беспилотников сбиты над Крымом и регионами России
19:05Крымский мост сейчас - обстановка на 19 часов
18:57В горах Крыма спасли женщину
18:35В Лондоне проходит масштабная акция против миграционной политики 0:50
18:10Явка на выборах губернатора Севастополя превысила показатель 2020 года
17:39В Славянске-на-Кубани два авто врезались в витрину продуктового магазина
17:28Ветеран Михаил Латоха в 100 лет проголосовал на выборах в Севастополе
17:17Работы в гурзуфском парке затягиваются из-за доработок проекта
16:47В Севастополе второй рез за день закрыли рейд
16:35В Севастополе такси сбило 13-летнего подростка на пешеходном переходе
Лента новостейМолния