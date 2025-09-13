ЧП на железной дороге в Орловской области - что известно

https://crimea.ria.ru/20250913/chp-na-zheleznoy-doroge-v-orlovskoy-oblasti---chto-izvestno-1149428096.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым. На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей обнаружены взрывные устройства, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен, сообщил губернатор Андрей Клычков."В связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск – Глазуновка задержано движение ряда поездов дальнего следования. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Рассматривается вопрос их доставки до мест проживания автобусами", - добавил Клычков.Из-за ЧП задерживаются пять поездов, сообщили РИА Новости в субботу в правоохранительных органах.Позднее Московская железная дорога сообщила, что в связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск — Глазуновка в Орловской области в пути задерживаются следующие поезда: № 742 Белгород-Москва № 143 Москва-Кисловодск № 741 Москва- Белгород № 726 Курск- Москва № 30 Белгород- Санкт-Петербург № 743 Москва - Белгород № 6336 Курск-Орел № 6338 Курск-Орел № 6337 Орел-Курск № 119 Санкт-Петербург-Белгород. Кроме того, задерживается отправление поезда №726 Курск — Москва, максимальное время задержки поездов составляет до четырех часов 30 минут.Также задерживается отправление поезда №726 Курск-Москва. Максимальное время задержки поездов составляет до 4 часов 30 минут.Губернатор Орловской области Андрей Клычков также подчеркнул, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов. Проводится комплекс оперативных мероприятий, в том числе розыск лиц, причастных к совершению преступления.Ранее сообщалось, что три человека, включая девушку-подростка, пострадали в результате детонации БПЛА возле пассажирского автобуса в БелгородеСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде БПЛА сдетонировал возле пассажирского автобусаУкраинские боевики пытались атаковать территорию Запорожской АЭСВСУ преследовали и расстреляли автобус с людьми в Брянской области

