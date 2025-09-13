Рейтинг@Mail.ru
ЧП на железной дороге в Орловской области - что известно - РИА Новости Крым, 13.09.2025
ЧП на железной дороге в Орловской области - что известно
ЧП на железной дороге в Орловской области - что известно - РИА Новости Крым, 13.09.2025
ЧП на железной дороге в Орловской области - что известно
На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей обнаружены взрывные устройства, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен,... РИА Новости Крым, 13.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым. На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей обнаружены взрывные устройства, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен, сообщил губернатор Андрей Клычков."В связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск – Глазуновка задержано движение ряда поездов дальнего следования. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Рассматривается вопрос их доставки до мест проживания автобусами", - добавил Клычков.Из-за ЧП задерживаются пять поездов, сообщили РИА Новости в субботу в правоохранительных органах.Позднее Московская железная дорога сообщила, что в связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск — Глазуновка в Орловской области в пути задерживаются следующие поезда: № 742 Белгород-Москва № 143 Москва-Кисловодск № 741 Москва- Белгород № 726 Курск- Москва № 30 Белгород- Санкт-Петербург № 743 Москва - Белгород № 6336 Курск-Орел № 6338 Курск-Орел № 6337 Орел-Курск № 119 Санкт-Петербург-Белгород. Кроме того, задерживается отправление поезда №726 Курск — Москва, максимальное время задержки поездов составляет до четырех часов 30 минут.Также задерживается отправление поезда №726 Курск-Москва. Максимальное время задержки поездов составляет до 4 часов 30 минут.Губернатор Орловской области Андрей Клычков также подчеркнул, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов. Проводится комплекс оперативных мероприятий, в том числе розыск лиц, причастных к совершению преступления.Ранее сообщалось, что три человека, включая девушку-подростка, пострадали в результате детонации БПЛА возле пассажирского автобуса в БелгородеСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде БПЛА сдетонировал возле пассажирского автобусаУкраинские боевики пытались атаковать территорию Запорожской АЭСВСУ преследовали и расстреляли автобус с людьми в Брянской области
19:52 13.09.2025 (обновлено: 20:15 13.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым. На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей обнаружены взрывные устройства, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен, сообщил губернатор Андрей Клычков.
"Уважаемые жители региона! На территории Орловской области при проверке железнодорожный путей были обнаружены взрывные устройства. К глубокому сожалению, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен", - написал он в Telegram-канале.
"В связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск – Глазуновка задержано движение ряда поездов дальнего следования. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Рассматривается вопрос их доставки до мест проживания автобусами", - добавил Клычков.
Из-за ЧП задерживаются пять поездов, сообщили РИА Новости в субботу в правоохранительных органах.
Позднее Московская железная дорога сообщила, что в связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск — Глазуновка в Орловской области в пути задерживаются следующие поезда:
№ 742 Белгород-Москва
№ 143 Москва-Кисловодск
№ 741 Москва- Белгород
№ 726 Курск- Москва
№ 30 Белгород- Санкт-Петербург
№ 743 Москва - Белгород
№ 6336 Курск-Орел
№ 6338 Курск-Орел
№ 6337 Орел-Курск
№ 119 Санкт-Петербург-Белгород.
Кроме того, задерживается отправление поезда №726 Курск — Москва, максимальное время задержки поездов составляет до четырех часов 30 минут.
Также задерживается отправление поезда №726 Курск-Москва. Максимальное время задержки поездов составляет до 4 часов 30 минут.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков также подчеркнул, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов. Проводится комплекс оперативных мероприятий, в том числе розыск лиц, причастных к совершению преступления.
Ранее сообщалось, что три человека, включая девушку-подростка, пострадали в результате детонации БПЛА возле пассажирского автобуса в Белгороде
