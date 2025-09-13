ЧП в Орловской области: Курск отправил 18 автобусов для пассажиров поезда

https://crimea.ria.ru/20250913/chp-v-orlovskoy-oblasti-kursk-otpravil-18-avtobusov-dlya-passazhirov-poezda-1149429158.html
2025-09-13T21:22
2025-09-13T21:22
2025-09-13T21:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. После детонации взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области для пассажиров, направлявшихся в Курск, организована транспортная помощь, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.По его словам, регион направил 18 автобусов для доставки домой 457 человек, среди которых 51 ребенок.Глава региона добавил, что на место происшествия из Курска выехали пять бригад Федерального центра медицины катастроф. По последней информации, пострадавших среди пассажиров нет, но при необходимости врачи готовы оказать помощь.На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей обнаружены взрывные устройства, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен. ЧП привело к задержке движения нескольких поездов дальнего следования. Ситуация остается под контролем оперативных служб, которые продолжают работу на месте происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП на железной дороге в Орловской области - что известноПодросток совершил поджог на перегоне железной дороги в ПодмосковьеРоссиянка планировала теракт на ж/д объекте в Крыму - приговор суда
21:22 13.09.2025 (обновлено: 21:35 13.09.2025)