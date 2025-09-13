https://crimea.ria.ru/20250913/chp-v-orlovskoy-oblasti-kursk-otpravil-18-avtobusov-dlya-passazhirov-poezda-1149429158.html

ЧП в Орловской области: Курск отправил 18 автобусов для пассажиров поезда

ЧП в Орловской области: Курск отправил 18 автобусов для пассажиров поезда - РИА Новости Крым, 13.09.2025

ЧП в Орловской области: Курск отправил 18 автобусов для пассажиров поезда

После детонации взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области для пассажиров, направлявшихся в Курск, организована транспортная помощь

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. После детонации взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области для пассажиров, направлявшихся в Курск, организована транспортная помощь, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.По его словам, регион направил 18 автобусов для доставки домой 457 человек, среди которых 51 ребенок.Глава региона добавил, что на место происшествия из Курска выехали пять бригад Федерального центра медицины катастроф. По последней информации, пострадавших среди пассажиров нет, но при необходимости врачи готовы оказать помощь.На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей обнаружены взрывные устройства, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен. ЧП привело к задержке движения нескольких поездов дальнего следования. Ситуация остается под контролем оперативных служб, которые продолжают работу на месте происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП на железной дороге в Орловской области - что известноПодросток совершил поджог на перегоне железной дороги в ПодмосковьеРоссиянка планировала теракт на ж/д объекте в Крыму - приговор суда

