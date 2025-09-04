Рейтинг@Mail.ru
Подросток совершил поджог на перегоне железной дороги в Подмосковье - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250904/podrostok-sovershil-podzhog-na-peregone-zheleznoy-dorogi-v-podmoskove-1149201000.html
Подросток совершил поджог на перегоне железной дороги в Подмосковье
Подросток совершил поджог на перегоне железной дороги в Подмосковье - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Подросток совершил поджог на перегоне железной дороги в Подмосковье
В Подмосковье 17-летний юноша по указанию в мессенджере поджег релейный шкаф ради вознаграждения, которое так и не получил, сообщает СК РФ. РИА Новости Крым, 04.09.2025
2025-09-04T12:37
2025-09-04T12:39
подмосковье
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
железная дорога
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110004/26/1100042656_586:972:2413:2000_1920x0_80_0_0_830f85c94b04708d348c14a1cdf39381.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Подмосковье 17-летний юноша по указанию в мессенджере поджег релейный шкаф ради вознаграждения, которое так и не получил, сообщает СК РФ.По данным следствия, поджог подросток совершил ночью 1 сентября на 47 километре перегона "Гжель – Овражки" Московской железной дороги. С места происшествия он скрылся, но вскоре был задержан. По словам юноши, задание он получил в мессенджере от неизвестного, который обещал вознаграждение. Денег поджигатель так и не получил, зато получил уголовное дело по статье о теракте.Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В Следкоме подчеркивают, что террористические преступления на объектах транспортной инфраструктуры являются особо тяжкими и влекут наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали подростков и пожилых людей главными жертвами вербовщиковРоссиянка планировала теракт на ж/д объекте в Крыму - приговор судаДвух подростков задержали за поджог тепловоза в Орле
подмосковье
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110004/26/1100042656_600:966:1979:2000_1920x0_80_0_0_86ef6794a13ea68863036ad29a04f668.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
подмосковье, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, железная дорога, новости
Подросток совершил поджог на перегоне железной дороги в Подмосковье

В Подмосковье подросток совершил поджог на перегоне железной дороги – юноша арестован

12:37 04.09.2025 (обновлено: 12:39 04.09.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВывоз на старт ракеты "Союз-ФГ" с ТПК "Союз ТМА-16М"
Вывоз на старт ракеты Союз-ФГ с ТПК Союз ТМА-16М - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Подмосковье 17-летний юноша по указанию в мессенджере поджег релейный шкаф ради вознаграждения, которое так и не получил, сообщает СК РФ.
По данным следствия, поджог подросток совершил ночью 1 сентября на 47 километре перегона "Гжель – Овражки" Московской железной дороги. С места происшествия он скрылся, но вскоре был задержан. По словам юноши, задание он получил в мессенджере от неизвестного, который обещал вознаграждение. Денег поджигатель так и не получил, зато получил уголовное дело по статье о теракте.
"По ходатайству следствия подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – уточнили правоохранители.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В Следкоме подчеркивают, что террористические преступления на объектах транспортной инфраструктуры являются особо тяжкими и влекут наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму назвали подростков и пожилых людей главными жертвами вербовщиков
Россиянка планировала теракт на ж/д объекте в Крыму - приговор суда
Двух подростков задержали за поджог тепловоза в Орле
 
ПодмосковьеСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияЖелезная дорогаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:36До первого столба: севастополец угнал машину у возлюбленной и разбил
14:24Крымский сервис "Цифровая среда" расширят на другие регионы страны
14:10Крымский мост: в очереди более тысячи машин
14:00Украинская ДРГ пыталась высадиться на островах Днепра
13:39У Украины нет выбора: постпред США при НАТО сделал заявление
13:13Движение поездов на юг после ЧП в Ростовской области: актуальные данные
13:01Крым талантами полнится: как развивают юных творцов в регионе
12:49Новости СВО: потери Киева в людях и технике стремительно растут
12:37Подросток совершил поджог на перегоне железной дороги в Подмосковье
12:22Ситуация с бензином в Крыму: есть ли дефицит
12:07ДНР полностью освобождена в полосе действий группировки войск "Восток"
12:04Новоселовка в Днепропетровской области перешла под контроль России
11:53Принес 30 ведер воды: в Симферополе школьник спас от огня многоэтажку
11:49ВТБ: каждая третья семья покупает недвижимость благодаря маткапиталу
11:38Повышение безопасности: трассу на Ай-Петри укрепляют
11:32Крымчанин взял в кредит 2 миллиона и перевел на "безопасный счет"
11:21Новое землетрясение произошло в Афганистане
11:10Крымский мост: очередь выросла вдвое
10:34ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – повреждены дома и перекрыты улицы
10:27Курортный сезон в Ялте продлили до 15 октября
Лента новостейМолния