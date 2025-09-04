https://crimea.ria.ru/20250904/podrostok-sovershil-podzhog-na-peregone-zheleznoy-dorogi-v-podmoskove-1149201000.html

Подросток совершил поджог на перегоне железной дороги в Подмосковье

Подросток совершил поджог на перегоне железной дороги в Подмосковье - РИА Новости Крым, 04.09.2025

Подросток совершил поджог на перегоне железной дороги в Подмосковье

В Подмосковье 17-летний юноша по указанию в мессенджере поджег релейный шкаф ради вознаграждения, которое так и не получил, сообщает СК РФ. РИА Новости Крым, 04.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Подмосковье 17-летний юноша по указанию в мессенджере поджег релейный шкаф ради вознаграждения, которое так и не получил, сообщает СК РФ.По данным следствия, поджог подросток совершил ночью 1 сентября на 47 километре перегона "Гжель – Овражки" Московской железной дороги. С места происшествия он скрылся, но вскоре был задержан. По словам юноши, задание он получил в мессенджере от неизвестного, который обещал вознаграждение. Денег поджигатель так и не получил, зато получил уголовное дело по статье о теракте.Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В Следкоме подчеркивают, что террористические преступления на объектах транспортной инфраструктуры являются особо тяжкими и влекут наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали подростков и пожилых людей главными жертвами вербовщиковРоссиянка планировала теракт на ж/д объекте в Крыму - приговор судаДвух подростков задержали за поджог тепловоза в Орле

