Подросток совершил поджог на перегоне железной дороги в Подмосковье
Подросток совершил поджог на перегоне железной дороги в Подмосковье - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Подросток совершил поджог на перегоне железной дороги в Подмосковье
В Подмосковье 17-летний юноша по указанию в мессенджере поджег релейный шкаф ради вознаграждения, которое так и не получил, сообщает СК РФ. РИА Новости Крым, 04.09.2025
2025-09-04T12:37
2025-09-04T12:37
2025-09-04T12:39
Подросток совершил поджог на перегоне железной дороги в Подмосковье
В Подмосковье подросток совершил поджог на перегоне железной дороги – юноша арестован
12:37 04.09.2025 (обновлено: 12:39 04.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Подмосковье 17-летний юноша по указанию в мессенджере поджег релейный шкаф ради вознаграждения, которое так и не получил, сообщает СК РФ.
По данным следствия, поджог подросток совершил ночью 1 сентября на 47 километре перегона "Гжель – Овражки" Московской железной дороги. С места происшествия он скрылся, но вскоре был задержан. По словам юноши, задание он получил в мессенджере от неизвестного, который обещал вознаграждение. Денег поджигатель так и не получил, зато получил уголовное дело по статье о теракте.
"По ходатайству следствия подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – уточнили правоохранители.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В Следкоме подчеркивают, что террористические преступления на объектах транспортной инфраструктуры являются особо тяжкими и влекут наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
