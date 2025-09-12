Рейтинг@Mail.ru
В Евпатории иномарка сбила восьмилетнего ребенка - РИА Новости Крым, 12.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250912/v-evpatorii-inomarka-sbila-vosmiletnego-rebenka-1149408087.html
В Евпатории иномарка сбила восьмилетнего ребенка
В Евпатории иномарка сбила восьмилетнего ребенка - РИА Новости Крым, 12.09.2025
В Евпатории иномарка сбила восьмилетнего ребенка
В Евпатории иномарка сбила 8-летнего ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 12.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Евпатории иномарка сбила 8-летнего ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.По данным правоохранителей, авария произошла 12 августа на улице Токарева. 51-летний водитель Kia Rio сбил ребенка, когда он переходил дорогу вне пешеходного перехода.Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, ход проверки взят на контроль надзорным ведомством.
евпатория, госавтоинспекция крыма, новости крыма, происшествия, дети, прокуратура республики крым, дтп в крыму и севастополе
В Евпатории иномарка сбила восьмилетнего ребенка

8-летний ребенок попал под колеса иномарки в Евпатории

18:52 12.09.2025
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымДТП в Евпатории
ДТП в Евпатории
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Евпатории иномарка сбила 8-летнего ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.
По данным правоохранителей, авария произошла 12 августа на улице Токарева. 51-летний водитель Kia Rio сбил ребенка, когда он переходил дорогу вне пешеходного перехода.

"В результате ДТП 8-летний ребенок с травмами доставлен в медицинское учреждение", – сказано в сообщении.

Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, ход проверки взят на контроль надзорным ведомством.
