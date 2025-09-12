https://crimea.ria.ru/20250912/v-evpatorii-inomarka-sbila-vosmiletnego-rebenka-1149408087.html
В Евпатории иномарка сбила восьмилетнего ребенка
В Евпатории иномарка сбила 8-летнего ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 12.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Евпатории иномарка сбила 8-летнего ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.По данным правоохранителей, авария произошла 12 августа на улице Токарева. 51-летний водитель Kia Rio сбил ребенка, когда он переходил дорогу вне пешеходного перехода.Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, ход проверки взят на контроль надзорным ведомством.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани подросток на питбайке влетел в КамАЗГодовалый ребенок пострадал в ДТП в ФеодосииСбил группу детей на "зебре": водитель задержан на Кубани
