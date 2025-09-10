https://crimea.ria.ru/20250910/godovalyy-rebenok-postradal-v-dtp-v-feodosii-1149348697.html
Годовалый ребенок пострадал в ДТП в Феодосии
Годовалый ребенок пострадал в ДТП в Феодосии
В Феодосии водитель наехал на женщину с годовалым ребенком на руках, ребенок в больнице. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма. РИА Новости Крым, 10.09.2025
2025-09-10T16:00
2025-09-10T16:00
2025-09-10T16:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии водитель наехал на женщину с годовалым ребенком на руках, ребенок в больнице. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма.По предварительным данным, авария произошла около 11:23 на улице Ленина. Водитель легкового автомобиля Ford не выдержал боковой интервал и наехал на девушку 1994 года рождения, стоящую рядом с припаркованной "Ладой". На руках у нее был годовалый ребенок.Сотрудниками ГАИ устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В прокуратуре Крыма добавили, что ход проверки и ее результаты взяты на контроль республиканским надзорным ведомством.Ранее сообщалось, что под Симферополем 14-летний школьник из поселка Гвардейское погиб при переходе железнодорожных путей в необорудованном для этого месте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезд сбил подростка под Симферополем: мальчик погибСбил группу детей на "зебре": водитель задержан на КубаниСмертельное ДТП на трассе под Джанкоем – погиб водитель грузовика
