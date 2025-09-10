Рейтинг@Mail.ru
Годовалый ребенок пострадал в ДТП в Феодосии
Годовалый ребенок пострадал в ДТП в Феодосии
Годовалый ребенок пострадал в ДТП в Феодосии - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Годовалый ребенок пострадал в ДТП в Феодосии
В Феодосии водитель наехал на женщину с годовалым ребенком на руках, ребенок в больнице. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма. РИА Новости Крым, 10.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии водитель наехал на женщину с годовалым ребенком на руках, ребенок в больнице. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма.По предварительным данным, авария произошла около 11:23 на улице Ленина. Водитель легкового автомобиля Ford не выдержал боковой интервал и наехал на девушку 1994 года рождения, стоящую рядом с припаркованной "Ладой". На руках у нее был годовалый ребенок.Сотрудниками ГАИ устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В прокуратуре Крыма добавили, что ход проверки и ее результаты взяты на контроль республиканским надзорным ведомством.Ранее сообщалось, что под Симферополем 14-летний школьник из поселка Гвардейское погиб при переходе железнодорожных путей в необорудованном для этого месте.
Годовалый ребенок пострадал в ДТП в Феодосии

В Феодосии водитель сбил женщину с годовалым ребенком на руках

16:00 10.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии водитель наехал на женщину с годовалым ребенком на руках, ребенок в больнице. Об этом сообщает Госавтоинспекция Крыма.
По предварительным данным, авария произошла около 11:23 на улице Ленина. Водитель легкового автомобиля Ford не выдержал боковой интервал и наехал на девушку 1994 года рождения, стоящую рядом с припаркованной "Ладой". На руках у нее был годовалый ребенок.
"В результате ДТП девочка получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение", – уточнили в полиции.
Сотрудниками ГАИ устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В прокуратуре Крыма добавили, что ход проверки и ее результаты взяты на контроль республиканским надзорным ведомством.
Ранее сообщалось, что под Симферополем 14-летний школьник из поселка Гвардейское погиб при переходе железнодорожных путей в необорудованном для этого месте.
