Сбил группу детей на "зебре": водитель задержан на Кубани
Сбил группу детей на "зебре": водитель задержан на Кубани - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Сбил группу детей на "зебре": водитель задержан на Кубани
09.09.2025
2025-09-09T16:08
2025-09-09T16:08
2025-09-09T16:16
кубань
мвд по краснодарскому краю
происшествия
дтп
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Правоохранители задержали водителя, который сбил группу подростков в Армавире. Об сообщает официальный Telegram-канал МВД России по Краснодарскому краю.Накануне двое 13-летних подростков погибли и один 15-летний парень был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии в результате ДТП на пешеходном переходе в Армавире.Как уточнили в ведомстве, полицейские задержали водителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.Ранее сообщалось, что два человека погибли и трое пострадали в результате лобового столкновения легкового автомобиля Lada и грузовика "КамАЗ" на трассе под Славянском-на-Кубани.Также в понедельник один человек погиб и трое пострадали в массовом ДТП с участием грузовика в Краснодарском крае. В Геленджике сегодня 38-летний водитель и 25-летний пассажир легковушки погибли в результате столкновения с деревом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Троллейбус ехал на красный: подробности ДТП с подростком в СимферополеВ Крыму в ДТП погибли два человека и травмированы 2980 автомобилей сгорели на автодорогах в Крыму
16:08 09.09.2025 (обновлено: 16:16 09.09.2025)