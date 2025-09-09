Рейтинг@Mail.ru
Сбил группу детей на "зебре": водитель задержан на Кубани - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Сбил группу детей на "зебре": водитель задержан на Кубани
Сбил группу детей на "зебре": водитель задержан на Кубани - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Сбил группу детей на "зебре": водитель задержан на Кубани
Правоохранители задержали водителя, который сбил группу подростков в Армавире. Об сообщает официальный Telegram-канал МВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 09.09.2025
2025-09-09T16:08
2025-09-09T16:16
кубань
мвд по краснодарскому краю
происшествия
дтп
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111717/71/1117177106_0:88:5304:3072_1920x0_80_0_0_f91e33b9501673193daa9327e8313dae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Правоохранители задержали водителя, который сбил группу подростков в Армавире. Об сообщает официальный Telegram-канал МВД России по Краснодарскому краю.Накануне двое 13-летних подростков погибли и один 15-летний парень был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии в результате ДТП на пешеходном переходе в Армавире.Как уточнили в ведомстве, полицейские задержали водителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.Ранее сообщалось, что два человека погибли и трое пострадали в результате лобового столкновения легкового автомобиля Lada и грузовика "КамАЗ" на трассе под Славянском-на-Кубани.Также в понедельник один человек погиб и трое пострадали в массовом ДТП с участием грузовика в Краснодарском крае. В Геленджике сегодня 38-летний водитель и 25-летний пассажир легковушки погибли в результате столкновения с деревом.
кубань
Новости
кубань, мвд по краснодарскому краю, происшествия, дтп, новости
Сбил группу детей на "зебре": водитель задержан на Кубани

В Армавире задержан водитель по факту смертельного ДТП с участием троих подростков

16:08 09.09.2025 (обновлено: 16:16 09.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Правоохранители задержали водителя, который сбил группу подростков в Армавире. Об сообщает официальный Telegram-канал МВД России по Краснодарскому краю.
Накануне двое 13-летних подростков погибли и один 15-летний парень был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии в результате ДТП на пешеходном переходе в Армавире.
Как уточнили в ведомстве, полицейские задержали водителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Виновнику ДТП грозит до 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что два человека погибли и трое пострадали в результате лобового столкновения легкового автомобиля Lada и грузовика "КамАЗ" на трассе под Славянском-на-Кубани.
Также в понедельник один человек погиб и трое пострадали в массовом ДТП с участием грузовика в Краснодарском крае. В Геленджике сегодня 38-летний водитель и 25-летний пассажир легковушки погибли в результате столкновения с деревом.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Троллейбус ехал на красный: подробности ДТП с подростком в Симферополе
В Крыму в ДТП погибли два человека и травмированы 29
80 автомобилей сгорели на автодорогах в Крыму
 
КубаньМВД по Краснодарскому краюПроисшествияДТПНовости
 
