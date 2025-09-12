https://crimea.ria.ru/20250912/podozrevaemyy-v-ubiystve-kirka-zaderzhan-1149400627.html
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан
В США задержали подозреваемого в убийстве американского активиста Чарли Кирка, сообщил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
2025-09-12T15:22
2025-09-12T15:22
2025-09-12T15:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В США задержали подозреваемого в убийстве американского активиста Чарли Кирка, сообщил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.Чарли Кирк умер после покушения в среду на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Изначально сообщалось, что он выжил, но находится в критическом состоянии. В своих публичных высказываниях Чарли Кирк критиковал киевские власти, выступал против военной помощи Украине и за восстановление дипломатических отношений США и России. Кроме того, активист неоднократно заявлял в эфире собственного шоу, что в Крыму живут "русские люди, которые хотят быть с Россией".Политик также известен тем, что устраивал встречи в формате открытого микрофона в американских университетах. На его соцсети суммарно подписаны более 20 миллионов человек. Множество просмотров собирали видео, на которых он спорит со сторонниками Демократической партии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан
Подозреваемого в убийстве сторонника Трампа Чарли Кирка задержали
15:22 12.09.2025 (обновлено: 15:40 12.09.2025)