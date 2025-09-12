Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан
В США задержали подозреваемого в убийстве американского активиста Чарли Кирка, сообщил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. РИА Новости Крым, 12.09.2025
2025-09-12T15:22
2025-09-12T15:40
новости
сша
политика
убийство
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В США задержали подозреваемого в убийстве американского активиста Чарли Кирка, сообщил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.Чарли Кирк умер после покушения в среду на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Изначально сообщалось, что он выжил, но находится в критическом состоянии. В своих публичных высказываниях Чарли Кирк критиковал киевские власти, выступал против военной помощи Украине и за восстановление дипломатических отношений США и России. Кроме того, активист неоднократно заявлял в эфире собственного шоу, что в Крыму живут "русские люди, которые хотят быть с Россией".Политик также известен тем, что устраивал встречи в формате открытого микрофона в американских университетах. На его соцсети суммарно подписаны более 20 миллионов человек. Множество просмотров собирали видео, на которых он спорит со сторонниками Демократической партии.
сша
новости, сша, политика, убийство
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан

Подозреваемого в убийстве сторонника Трампа Чарли Кирка задержали

15:22 12.09.2025 (обновлено: 15:40 12.09.2025)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкНаручники
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В США задержали подозреваемого в убийстве американского активиста Чарли Кирка, сообщил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Он задержан", – цитирует Трампа РИА Новости.

Чарли Кирк умер после покушения в среду на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Изначально сообщалось, что он выжил, но находится в критическом состоянии. В своих публичных высказываниях Чарли Кирк критиковал киевские власти, выступал против военной помощи Украине и за восстановление дипломатических отношений США и России. Кроме того, активист неоднократно заявлял в эфире собственного шоу, что в Крыму живут "русские люди, которые хотят быть с Россией".
Политик также известен тем, что устраивал встречи в формате открытого микрофона в американских университетах. На его соцсети суммарно подписаны более 20 миллионов человек. Множество просмотров собирали видео, на которых он спорит со сторонниками Демократической партии.
