В США совершили покушение на политика Кирка – противника помощи Киеву

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В США в штате Юта совершили покушение на консервативного политика Чарли Кирка, сообщила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.К публикации конгрессвумен приложила видео, на котором видно, как Кирк сидит на сцене и падает после хлопка, в толпе начинается паника. По словам очевидцев, пуля попала в шею.Телеканал NBC сообщил, что подозреваемого в покушении на Кирка задержали, он отказался давать показания. Местное отделение телеканала Fox News сообщило, что в атаке подозревают зарегистрированного сторонника демократов Майкла Маллинсона.Глава ФБР Кэш Патель заявил, что в ведомстве внимательно следит за ЧП. Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс отреагировали на произошедшее и призвали молиться за пострадавшего.В своих публичных высказываниях Чарли Кирк критиковал киевские власти, выступал против военной помощи Украине и восстановление дипломатических отношений США и России.Политик также известен тем, что устраивал встречи в формате открытого микрофона в американских университетах. На его соцсети суммарно подписаны более 20 миллионов человек. Множество просмотров собирали видео, на которых он спорит со сторонниками Демократической партии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
22:54 10.09.2025 (обновлено: 23:04 10.09.2025)
