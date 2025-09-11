https://crimea.ria.ru/20250911/chto-kirk-govoril-o-kryme-i-konflikte-na-ukraine-1149363666.html
Что Кирк говорил о Крыме и конфликте на Украине
Что Кирк говорил о Крыме и конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Что Кирк говорил о Крыме и конфликте на Украине
Политик и американский активист Чарли Кирк, который был убит накануне в результате покушения, считал Крым частью России. РИА Новости Крым, 11.09.2025
в мире
сша
крым
россия
владимир зеленский
происшествия
покушение
политика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Политик и американский активист Чарли Кирк, который был убит накануне в результате покушения, считал Крым частью России.Он неоднократно заявлял в эфире собственного шоу, что в Крыму живут "русские люди, которые хотят быть с Россией".Он также называл Владимира Зеленского препятствием для урегулирования ситуации на Украине. "Зеленский сопротивляется мирной инициативе США… Это Зеленский, кто сейчас стоит на пути потенциального мирного плана", - заявлял Кирк.Его неоднократно обвиняли в "пророссийской" пропаганде и критике Зеленского. В своих публичных высказываниях Чарли Кирк критиковал киевские власти, выступал против военной помощи Украине и за восстановление дипломатических отношений США и России. Данные об активисте были размещены в официальном аккаунте украинского центра "противодействия дезинформации".Политика ранили в среду на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Изначально сообщалось, что он выжил, но находится в критическом состоянии. Позже президент США Дональд Трамп сообщил о смерти Кирка после покушения.
сша
крым
россия
в мире, сша, крым, россия, владимир зеленский, происшествия, покушение, политика, новости
Что Кирк говорил о Крыме и конфликте на Украине
Убитый при покушении американский активист Кирк считал Крым частью России
07:44 11.09.2025 (обновлено: 07:47 11.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Политик и американский активист Чарли Кирк, который был убит накануне в результате покушения, считал Крым частью России.
Он неоднократно заявлял в эфире собственного шоу, что в Крыму живут "русские люди, которые хотят быть с Россией".
"Он всегда был частью России. Он никогда не должен был быть передан. Крым нельзя забрать (у России - ред.), и точка", - заявлял Кирк в своем шоу the Charlie Kirk Show в этом году.
Он также называл Владимира Зеленского препятствием для урегулирования ситуации на Украине.
"Зеленский сопротивляется мирной инициативе США… Это Зеленский, кто сейчас стоит на пути потенциального мирного плана", - заявлял Кирк.
Его неоднократно обвиняли в "пророссийской" пропаганде и критике Зеленского. В своих публичных высказываниях Чарли Кирк критиковал киевские власти, выступал против военной помощи Украине и за восстановление дипломатических отношений США и России.
Данные об активисте были размещены в официальном аккаунте украинского центра "противодействия дезинформации".
Политика ранили
в среду на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Изначально сообщалось, что он выжил, но находится в критическом состоянии. Позже президент США Дональд Трамп сообщил о смерти
Кирка после покушения.
