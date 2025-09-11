https://crimea.ria.ru/20250911/chto-kirk-govoril-o-kryme-i-konflikte-na-ukraine-1149363666.html

Что Кирк говорил о Крыме и конфликте на Украине

Что Кирк говорил о Крыме и конфликте на Украине

Политик и американский активист Чарли Кирк, который был убит накануне в результате покушения, считал Крым частью России. РИА Новости Крым, 11.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Политик и американский активист Чарли Кирк, который был убит накануне в результате покушения, считал Крым частью России.Он неоднократно заявлял в эфире собственного шоу, что в Крыму живут "русские люди, которые хотят быть с Россией".Он также называл Владимира Зеленского препятствием для урегулирования ситуации на Украине. "Зеленский сопротивляется мирной инициативе США… Это Зеленский, кто сейчас стоит на пути потенциального мирного плана", - заявлял Кирк.Его неоднократно обвиняли в "пророссийской" пропаганде и критике Зеленского. В своих публичных высказываниях Чарли Кирк критиковал киевские власти, выступал против военной помощи Украине и за восстановление дипломатических отношений США и России. Данные об активисте были размещены в официальном аккаунте украинского центра "противодействия дезинформации".Политика ранили в среду на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Изначально сообщалось, что он выжил, но находится в критическом состоянии. Позже президент США Дональд Трамп сообщил о смерти Кирка после покушения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

