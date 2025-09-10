https://crimea.ria.ru/20250910/sovetnik-trampa-kirk-umer-posle-pokusheniya-1149362777.html

Советник Трампа Кирк умер после покушения

Советник Трампа Кирк умер после покушения - РИА Новости Крым, 11.09.2025

Советник Трампа Кирк умер после покушения

Американский политик Чарли Кирк умер после покушения, сообщил президент США Дональд Трамп. РИА Новости Крым, 11.09.2025

2025-09-10T23:55

2025-09-10T23:55

2025-09-11T00:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Американский политик Чарли Кирк умер после покушения, сообщил президент США Дональд Трамп.Политика ранили на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Изначально сообщалось, что он выжил, но находится в критическом состоянии. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан. В своих публичных высказываниях Чарли Кирк критиковал киевские власти, выступал против военной помощи Украине и за восстановление дипломатических отношений США и России.Политик также известен тем, что устраивал встречи в формате открытого микрофона в американских университетах. На его соцсети суммарно подписаны более 20 миллионов человек. Множество просмотров собирали видео, на которых он спорит со сторонниками Демократической партии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

