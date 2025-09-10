Рейтинг@Mail.ru
Советник Трампа Кирк умер после покушения - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Советник Трампа Кирк умер после покушения
Советник Трампа Кирк умер после покушения - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Советник Трампа Кирк умер после покушения
Американский политик Чарли Кирк умер после покушения, сообщил президент США Дональд Трамп. РИА Новости Крым, 11.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Американский политик Чарли Кирк умер после покушения, сообщил президент США Дональд Трамп.Политика ранили на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Изначально сообщалось, что он выжил, но находится в критическом состоянии. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан. В своих публичных высказываниях Чарли Кирк критиковал киевские власти, выступал против военной помощи Украине и за восстановление дипломатических отношений США и России.Политик также известен тем, что устраивал встречи в формате открытого микрофона в американских университетах. На его соцсети суммарно подписаны более 20 миллионов человек. Множество просмотров собирали видео, на которых он спорит со сторонниками Демократической партии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Советник Трампа Кирк умер после покушения

Советник Трампа Кирк умер после покушения

23:55 10.09.2025 (обновлено: 00:05 11.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Американский политик Чарли Кирк умер после покушения, сообщил президент США Дональд Трамп.

"Великий и даже легендарный Чарли Кирк мертв. Никто не понимал и не сопереживал молодежи в Соединенных Штатах Америки лучше, чем Чарли. Его любили и восхищались все, особенно я, и теперь его больше нет с нами. Меланья и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и ее семье", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Политика ранили на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Изначально сообщалось, что он выжил, но находится в критическом состоянии. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан.
В своих публичных высказываниях Чарли Кирк критиковал киевские власти, выступал против военной помощи Украине и за восстановление дипломатических отношений США и России.
Политик также известен тем, что устраивал встречи в формате открытого микрофона в американских университетах. На его соцсети суммарно подписаны более 20 миллионов человек. Множество просмотров собирали видео, на которых он спорит со сторонниками Демократической партии.
