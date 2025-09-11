https://crimea.ria.ru/20250911/federalnye-developery-ustremilis-v-krym-kak-proekty-menyayut-poluostrov-1149349643.html

Федеральные девелоперы устремились в Крым: как проекты меняют полуостров

Федеральные девелоперы устремились в Крым: как проекты меняют полуостров - РИА Новости Крым, 11.09.2025

Федеральные девелоперы устремились в Крым: как проекты меняют полуостров

В Крыму наблюдается активный рост девелоперской активности: федеральные компании и проектные бюро все чаще инвестируют в строительство и инфраструктурные... РИА Новости Крым, 11.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В Крыму наблюдается активный рост девелоперской активности: федеральные компании и проектные бюро все чаще инвестируют в строительство и инфраструктурные проекты на полуострове. Об этом РИА Новости Крым на полях "Крым Урбан Форума 2025" заявил генеральный директор "Национального агентства развития территорий" Сергей Львов.По его словам, сейчас в регионе реализуется несколько крупных проектов на разных стадиях – от концепции до строительства. Среди них масштабных объект "Золотые пески", проекты в Балаклаве с планами строительства яхт-клубов, а также развлекательная инфраструктура в Ялте, включая несколько парков.Он подчеркнул, что несмотря на логистические сложности и осторожность инвесторов из-за удаленности полуострова, интерес к Крыму растет. По его мнению, через 2-3 года в регионе появится еще больше интересных проектов, способных изменить облик региона и повысить его инвестиционную привлекательность."Крым Урбан Форум 2025" – это ключевая дискуссионная площадка полуострова, которая объединяет архитекторов, девелоперов, риелторов, представителей власти и бизнеса для обсуждения развития городской среды и строительства. В программе – выставка проектов, панельные дискуссии, мастер-классы и экспертные сессии о современных трендах в архитектуре, маркетинге и цифровых технологиях. Форум стал точкой притяжения профессионального сообщества, где формируются решения для будущего крымских городов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым ежегодно вводит в эксплуатацию больше 1 млн "квадратов" жильяЖилье и дороги – Хуснуллин рассказал о развитии КрымаИнвестиции в Крым – какие направления необходимо наращивать

