Крым ежегодно вводит в эксплуатацию больше 1 млн "квадратов" жилья
Крым ежегодно вводит в эксплуатацию больше 1 млн "квадратов" жилья
Крым ежегодно вводит в эксплуатацию больше 1 млн "квадратов" жилья - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Крым ежегодно вводит в эксплуатацию больше 1 млн "квадратов" жилья
Крым ежегодно вводит в эксплуатацию больше 1 млн квадратных метров жилья, однако по ряду строительных материалов уровень самообеспеченности остается ниже 50%... РИА Новости Крым, 10.09.2025
2025-09-10T13:45
2025-09-10T13:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Крым ежегодно вводит в эксплуатацию больше 1 млн квадратных метров жилья, однако по ряду строительных материалов уровень самообеспеченности остается ниже 50%. Об этом РИА Новости Крым на полях "Крым Урбан Форума 2025" рассказал министр промышленности Анушаван Агаджанян.По его словам, основной задачей является увеличение выпуска востребованных стройматериалов непосредственно на территории республики.Он отметил, что участие практически всех субъектов РФ в отраслевом форуме свидетельствует о высокой заинтересованности в развитии промышленного потенциала Крыма. Агаджанян отметил, что ряд участников выставки в дальнейшем могут стать резидентами индустриального парка в Феодосии.Работа по запуску объекта ведется в активном режиме, добавила заместитель министра Ирина Фролова.По ее словам, на данный момент уже определена часть предприятий, которые точно разместят там свои производства. Речь идет как о компаниях, работающих в строительной отрасли, так и о производителях товаров народного потребления. Фролова отметила, что уже сейчас можно говорить о позитивной динамике: запуск индустриального парка создаст привлекательные условия для инвесторов и станет точкой роста промышленного производства в регионе."Крым Урбан Форум 2025" – это ключевая дискуссионная площадка полуострова, которая объединяет архитекторов, девелоперов, риелторов, представителей власти и бизнеса для обсуждения развития городской среды и строительства. В программе – выставка проектов, панельные дискуссии, мастер-классы и экспертные сессии о современных трендах в архитектуре, маркетинге и цифровых технологиях. Форум стал точкой притяжения профессионального сообщества, где формируются решения для будущего крымских городов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму индекс промышленного производства составил почти 102 процентаИнвестиции в Крым – какие направления необходимо наращиватьПредприятия Крыма загружены заказами на годы вперед - Аксенов
Крым ежегодно вводит в эксплуатацию больше 1 млн "квадратов" жилья

Крым вводит миллион квадратных метров жилья вопреки дефициту стройматериалов - минпромторг

13:45 10.09.2025
 
© Пресс-служба администрации СимферополяСтроительство жилья для реабилитированных
Строительство жилья для реабилитированных
© Пресс-служба администрации Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Крым ежегодно вводит в эксплуатацию больше 1 млн квадратных метров жилья, однако по ряду строительных материалов уровень самообеспеченности остается ниже 50%. Об этом РИА Новости Крым на полях "Крым Урбан Форума 2025" рассказал министр промышленности Анушаван Агаджанян.
По его словам, основной задачей является увеличение выпуска востребованных стройматериалов непосредственно на территории республики.
"Если посмотреть уровень самообеспеченности строительных материалов, то есть позиции, которые не превышают и 50% от собственного производства. Поэтому задача наших промышленников локализовать максимум производства здесь. В первую очередь это стройиндустрия: газобетон, полотно, гипсокартон и другие материалы, которые активно используются на крымской стройке", – сказал министр.
Он отметил, что участие практически всех субъектов РФ в отраслевом форуме свидетельствует о высокой заинтересованности в развитии промышленного потенциала Крыма. Агаджанян отметил, что ряд участников выставки в дальнейшем могут стать резидентами индустриального парка в Феодосии.
Работа по запуску объекта ведется в активном режиме, добавила заместитель министра Ирина Фролова.
"В начале лета парк был введен в эксплуатацию. Сегодня управляющая компания уже активно работает с потенциальными резидентами, рассматривает их документацию, и в ближайшее время планируется заключение первых договоров. Возможно, уже в конце сентября состоится официальное открытие индустриального парка", – рассказала она.
По ее словам, на данный момент уже определена часть предприятий, которые точно разместят там свои производства. Речь идет как о компаниях, работающих в строительной отрасли, так и о производителях товаров народного потребления. Фролова отметила, что уже сейчас можно говорить о позитивной динамике: запуск индустриального парка создаст привлекательные условия для инвесторов и станет точкой роста промышленного производства в регионе.
"Крым Урбан Форум 2025" – это ключевая дискуссионная площадка полуострова, которая объединяет архитекторов, девелоперов, риелторов, представителей власти и бизнеса для обсуждения развития городской среды и строительства. В программе – выставка проектов, панельные дискуссии, мастер-классы и экспертные сессии о современных трендах в архитектуре, маркетинге и цифровых технологиях. Форум стал точкой притяжения профессионального сообщества, где формируются решения для будущего крымских городов.
