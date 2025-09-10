https://crimea.ria.ru/20250910/krym-ezhegodno-vvodit-v-ekspluatatsiyu-bolshe-1-mln-kvadratov-zhilya-1149340623.html

Крым ежегодно вводит в эксплуатацию больше 1 млн "квадратов" жилья

Крым ежегодно вводит в эксплуатацию больше 1 млн "квадратов" жилья - РИА Новости Крым, 10.09.2025

Крым ежегодно вводит в эксплуатацию больше 1 млн "квадратов" жилья

Крым ежегодно вводит в эксплуатацию больше 1 млн квадратных метров жилья, однако по ряду строительных материалов уровень самообеспеченности остается ниже 50%... РИА Новости Крым, 10.09.2025

2025-09-10T13:45

2025-09-10T13:45

2025-09-10T13:45

крым

новости крыма

анушаван агаджанян

промышленность в крыму

экономика крыма

эксклюзивы риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/01/1121032237_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_b25325a871c6a3c021fdee32c073c0e8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Крым ежегодно вводит в эксплуатацию больше 1 млн квадратных метров жилья, однако по ряду строительных материалов уровень самообеспеченности остается ниже 50%. Об этом РИА Новости Крым на полях "Крым Урбан Форума 2025" рассказал министр промышленности Анушаван Агаджанян.По его словам, основной задачей является увеличение выпуска востребованных стройматериалов непосредственно на территории республики.Он отметил, что участие практически всех субъектов РФ в отраслевом форуме свидетельствует о высокой заинтересованности в развитии промышленного потенциала Крыма. Агаджанян отметил, что ряд участников выставки в дальнейшем могут стать резидентами индустриального парка в Феодосии.Работа по запуску объекта ведется в активном режиме, добавила заместитель министра Ирина Фролова.По ее словам, на данный момент уже определена часть предприятий, которые точно разместят там свои производства. Речь идет как о компаниях, работающих в строительной отрасли, так и о производителях товаров народного потребления. Фролова отметила, что уже сейчас можно говорить о позитивной динамике: запуск индустриального парка создаст привлекательные условия для инвесторов и станет точкой роста промышленного производства в регионе."Крым Урбан Форум 2025" – это ключевая дискуссионная площадка полуострова, которая объединяет архитекторов, девелоперов, риелторов, представителей власти и бизнеса для обсуждения развития городской среды и строительства. В программе – выставка проектов, панельные дискуссии, мастер-классы и экспертные сессии о современных трендах в архитектуре, маркетинге и цифровых технологиях. Форум стал точкой притяжения профессионального сообщества, где формируются решения для будущего крымских городов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму индекс промышленного производства составил почти 102 процентаИнвестиции в Крым – какие направления необходимо наращиватьПредприятия Крыма загружены заказами на годы вперед - Аксенов

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, анушаван агаджанян, промышленность в крыму, экономика крыма, эксклюзивы риа новости крым