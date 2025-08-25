https://crimea.ria.ru/20250825/investitsii-v-krym--kakie-napravleniya-neobkhodimo-naraschivat-1148860577.html

Инвестиции в Крым – какие направления необходимо наращивать

Инвестиции в Крым – какие направления необходимо наращивать - РИА Новости Крым, 25.08.2025

Инвестиции в Крым – какие направления необходимо наращивать

За десять лет Крым заключил около трехсот договоров с инвесторами на сумму почти 700 миллиардов рублей, но республике все еще не хватает проектов в промышленном РИА Новости Крым, 25.08.2025

2025-08-25T06:32

2025-08-25T06:32

2025-08-25T05:56

радио "спутник в крыму"

инвестиции

крым

экономика крыма

новости крыма

корпорация развития республики крым

софья батова

промышленность в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/18/1145188566_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_31902a4742e0c135e7a4fbbfe9a90ec4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. За десять лет Крым заключил около трехсот договоров с инвесторами на сумму почти 700 миллиардов рублей, но республике все еще не хватает проектов в промышленном производстве и реальном секторе экономики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила заместитель генерального директора – директор департамента инвестиционного развития АО "Корпорация развития Республики Крым" Софья Батова.По ее словам, интерес к Крыму у инвесторов не угасает уже десять лет, причем теперь регион рассматривают как очень перспективный еще и потому, что он стал связующим звеном с новыми регионами России.Только за 2025 год было заключено около 25 договоров на общую сумму 115-118 млрд рублей, уточнила она. При этом, как показывает практика, наиболее интересными для инвестора продолжают быть сельское хозяйство и туристический комплекс, сказала Батова.В частности, сельскохозяйственное направление имеют два из шести меморандумов, подписанных на Петербургском международном экономическом форуме, согласно которым в Первомайском и Раздольненском районах Крыма планируется построить крупные молочно-товарные фермы, уточнила она."Это позволит увеличить поголовье дойного стада и, соответственно, это продовольственная безопасность – обеспечение молочной продукцией нашего региона", – отметила Батова.Что касается интереса инвесторов к санаторно-курортной сфере, то его в Крыму можно назвать повышенным, считает эксперт. При этом новые проекты, которые реализуются в республике, существенно более интересны и выгодны, поскольку предусматривают комплексное развитие территорий.Она добавила, что сегодня республика старается не просто увеличивать на своей территории число курортных комплексов и апартаментов, а наращивать инвестиции так, "чтобы регион был загружен и привлекателен для туристов круглый год". То есть подписывает соглашения "с учетом заинтересованности Крыма в круглогодичном развитии как курорта", подчеркнула Батова.Тем не менее, остаются и такие ниши, которые в инвестиционном потенциале Крыма необходимо наращивать, сказала она."Это и промышленное производство, и реальный сектор экономики", – резюмировала эксперт.В начале июля председатель комитета Госсовета РК по курортам и туризму Роман Тихончук рассказывал, что с Крымом на тот момент было подписано 279 инвестпроектов на более чем 600 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в ТОП регионов-лидеров по инвестиционной привлекательности В развитие бизнеса на Херсонщине вложат 10 млрд рублей инвестицийСколько денег в Крым готовы вкладывать инвесторы прямо сейчас

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инвестиции, крым, экономика крыма, новости крыма, корпорация развития республики крым, софья батова, промышленность в крыму