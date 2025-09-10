https://crimea.ria.ru/20250910/v-more-u-beregov-sevastopolya-mnozhatsya-toksichnye-vodorosli-1149352180.html

В море у берегов Севастополя множатся токсичные водоросли

В море у берегов Севастополя множатся токсичные водоросли

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В прибрежных акваториях Севастополя развивается 12 видов токсичных водорослей, угрожающих моллюскам в местах их выращивания и добычи. Решению этой проблемы посвятила научную работу воспитанница Малой академии наук Алеся Гайдук, получив за нее золотую медаль на международной выставке изобретений в Белграде. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По словам губернатора, научным руководителем проекта талантливой школьницы "Опасные микроводоросли в прибрежье города Севастополя" стала ведущий научный сотрудник "ФИЦ "Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского" РАН, кандидат биологических наук Наталья Поспелова, а консультантом – методист Малой академии наук Елена Ляшко.За свою работу, которая была представлена на 38-й Международной выставке изобретений, новых технологий и промышленного дизайна "Неделя изобретений 2025" в Белграде, девушка получила "золото".По словам губернатора, вместе с ней золотые медали за свои изобретения в Севастополь привезли еще два мановца из состава сборной России – ученик школы №33, десятиклассник Михаил Быкасов и учащийся 11 класса лицея-предуниверсария СевГУ Рамиль Байрамов.Михаил разработал прототип системы базы данных буев экологического мониторинга, а Рамиль предложил полученную экспериментальным путем сорбент на основе лузги гречихи для очищения Севастопольской бухты от осадков сточных вод.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гибель рыбы в реке Славянка в Симферополе – названа причинаВ Крыму усыхают гиперсоленые озераКогда на Салгире отремонтируют гидротехнические сооружения

