https://crimea.ria.ru/20250910/v-krymu-sozdali-turisticheskiy-portal-dlya-kitaya-1149351554.html
В Крыму создали туристический портал для Китая
В Крыму создали туристический портал для Китая - РИА Новости Крым, 10.09.2025
В Крыму создали туристический портал для Китая
В Крыму создали и запустили в работу китайскую версию туристического портала республики. На сайте размещены общие материалы об истории полуострова, о его... РИА Новости Крым, 10.09.2025
2025-09-10T21:48
2025-09-10T21:48
2025-09-10T21:48
новости крыма
крым
китай
новости
сотрудничество
ирина кивико
сергей ганзий
туризм в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111827/87/1118278745_0:13:3054:1731_1920x0_80_0_0_3664321d66269157a31c4aa670c4cdfa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму создали и запустили в работу китайскую версию туристического портала республики. На сайте размещены общие материалы об истории полуострова, о его городах и достопримечательностях, о санаторно-курортном потенциале. Об этом сообщили в пресс-службе минкурортов и туризма Крыма.Сейчас на китайской версии туристического портала размещены общие материалы об истории Крыма, о его городах и достопримечательностях, о санаторно-курортном потенциале. Также доступны виртуальные прогулки в ЗD формате по курортам республики. Есть и английская версия турпортала Крыма.Он уточнил, что при разработке китайской версии привлекали специалистов туротрасли в направлении "Китай", главу "Международного фонда "Союз" Виктора Весну и исполнительного директора Организации Сотрудничества Крым-Чжунго Михаила Вовченко.Приемом китайских туристов в Крыму занимаются три турфирмы, добавили специалисты. Ими разработаны более 30 военно-патриотических маршрутов, посвященных Великой Отечественной войне, интересующие китайских туристов, а также турфирмы предлагают гастрономические, культурно-исторические, активные и лечебно-оздоровительные туры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Города Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризмаКрымские каменоломни могут стать объектами для туризмаТуристы выбирают Крым для длинных путешествий в сентябре
крым
китай
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111827/87/1118278745_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_9b67f2425d86ce9f36b5469bcbd836b5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, китай, новости, сотрудничество, ирина кивико, сергей ганзий, туризм в крыму
В Крыму создали туристический портал для Китая
В Крыму запустили китайскую версию туристического портала полуострова
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму создали и запустили в работу китайскую версию туристического портала республики. На сайте размещены общие материалы об истории полуострова, о его городах и достопримечательностях, о санаторно-курортном потенциале. Об этом сообщили в пресс-службе минкурортов и туризма Крыма.
"В рамках развития взаимоотношений между Россией и Китаем важно представить жителям дружественной страны туристские возможности Крыма на родном для них языке. Заинтересованные в истории нашего региона китайские туристы могут знакомиться с богатейшим культурно-историческим наследием республики", – сказала заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
Сейчас на китайской версии туристического портала размещены общие материалы об истории Крыма, о его городах и достопримечательностях, о санаторно-курортном потенциале. Также доступны виртуальные прогулки в ЗD формате по курортам республики. Есть и английская версия турпортала Крыма.
"В данный момент проходит активное наполнение сайта, тестируются его технические возможности, в ближайшее время будут размещены фото и видео природных и культурных достопримечательностей региона", – заявил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.
Он уточнил, что при разработке китайской версии привлекали специалистов туротрасли в направлении "Китай", главу "Международного фонда "Союз" Виктора Весну и исполнительного директора Организации Сотрудничества Крым-Чжунго Михаила Вовченко.
Приемом китайских туристов в Крыму занимаются три турфирмы, добавили специалисты. Ими разработаны более 30 военно-патриотических маршрутов, посвященных Великой Отечественной войне, интересующие китайских туристов, а также турфирмы предлагают гастрономические, культурно-исторические, активные и лечебно-оздоровительные туры.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: