В Крыму создали туристический портал для Китая

В Крыму запустили китайскую версию туристического портала полуострова

21:48 10.09.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев
Страны мира. Китай
Страны мира. Китай - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму создали и запустили в работу китайскую версию туристического портала республики. На сайте размещены общие материалы об истории полуострова, о его городах и достопримечательностях, о санаторно-курортном потенциале. Об этом сообщили в пресс-службе минкурортов и туризма Крыма.
"В рамках развития взаимоотношений между Россией и Китаем важно представить жителям дружественной страны туристские возможности Крыма на родном для них языке. Заинтересованные в истории нашего региона китайские туристы могут знакомиться с богатейшим культурно-историческим наследием республики", – сказала заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
Сейчас на китайской версии туристического портала размещены общие материалы об истории Крыма, о его городах и достопримечательностях, о санаторно-курортном потенциале. Также доступны виртуальные прогулки в ЗD формате по курортам республики. Есть и английская версия турпортала Крыма.
"В данный момент проходит активное наполнение сайта, тестируются его технические возможности, в ближайшее время будут размещены фото и видео природных и культурных достопримечательностей региона", – заявил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.
Он уточнил, что при разработке китайской версии привлекали специалистов туротрасли в направлении "Китай", главу "Международного фонда "Союз" Виктора Весну и исполнительного директора Организации Сотрудничества Крым-Чжунго Михаила Вовченко.
Приемом китайских туристов в Крыму занимаются три турфирмы, добавили специалисты. Ими разработаны более 30 военно-патриотических маршрутов, посвященных Великой Отечественной войне, интересующие китайских туристов, а также турфирмы предлагают гастрономические, культурно-исторические, активные и лечебно-оздоровительные туры.
Новости Крыма Крым Китай Новости Сотрудничество Ирина Кивико Сергей Ганзий Туризм в Крыму
 
