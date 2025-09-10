В Крыму создали туристический портал для Китая

https://crimea.ria.ru/20250910/v-krymu-sozdali-turisticheskiy-portal-dlya-kitaya-1149351554.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму создали и запустили в работу китайскую версию туристического портала республики. На сайте размещены общие материалы об истории полуострова, о его городах и достопримечательностях, о санаторно-курортном потенциале. Об этом сообщили в пресс-службе минкурортов и туризма Крыма.Сейчас на китайской версии туристического портала размещены общие материалы об истории Крыма, о его городах и достопримечательностях, о санаторно-курортном потенциале. Также доступны виртуальные прогулки в ЗD формате по курортам республики. Есть и английская версия турпортала Крыма.Он уточнил, что при разработке китайской версии привлекали специалистов туротрасли в направлении "Китай", главу "Международного фонда "Союз" Виктора Весну и исполнительного директора Организации Сотрудничества Крым-Чжунго Михаила Вовченко.Приемом китайских туристов в Крыму занимаются три турфирмы, добавили специалисты. Ими разработаны более 30 военно-патриотических маршрутов, посвященных Великой Отечественной войне, интересующие китайских туристов, а также турфирмы предлагают гастрономические, культурно-исторические, активные и лечебно-оздоровительные туры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Города Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризмаКрымские каменоломни могут стать объектами для туризмаТуристы выбирают Крым для длинных путешествий в сентябре

