Новости СВО: российские бойцы продвигаются в глубину Запорожской области - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Новости СВО: российские бойцы продвигаются в глубину Запорожской области
Новости СВО: российские бойцы продвигаются в глубину Запорожской области - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Новости СВО: российские бойцы продвигаются в глубину Запорожской области
Армия России в зоне проведения спецоперации продолжает продвигаться в глубину обороны противника в Запорожской области и занимать более выгодные рубежи и... РИА Новости Крым, 10.09.2025
2025-09-10T16:55
2025-09-10T16:55
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Армия России в зоне проведения спецоперации продолжает продвигаться в глубину обороны противника в Запорожской области и занимать более выгодные рубежи и позиции в ДНР. За минувшие сутки благодаря активным действиям российских воинов киевский режим потерял более 1300 боевиков по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах восьми населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах четырех населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 250 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям противника в районах шести населенных пунктов в ДНР. Противник потерял более 150 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах четырех населенных пунктов в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 450 военнослужащих.Группировка войск "Восток" также продвинулась в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах семи населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. ВСУ потеряли более 230 боевиков.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах четырех населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Потери противника составили свыше 60 военнослужащих.За минувшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152-х районах.Средствами ПВО сбиты три реактивных снаряда HIMARS, ракета большой дальности Нептун и 225 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны России сделали заявление о сбитых в Польше беспилотникахРоссия ударила по военным базам в пяти областях УкраиныПВО снова отработала над акваторией Черного моря
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
Новости
новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, потери всу , инфографика
Новости СВО: российские бойцы продвигаются в глубину Запорожской области

Новости СВО – российские бойцы продвигаются в глубину обороны ВСУ в Запорожской области

16:55 10.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Армия России в зоне проведения спецоперации продолжает продвигаться в глубину обороны противника в Запорожской области и занимать более выгодные рубежи и позиции в ДНР. За минувшие сутки благодаря активным действиям российских воинов киевский режим потерял более 1300 боевиков по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах восьми населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих.
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах четырех населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 250 военнослужащих.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям противника в районах шести населенных пунктов в ДНР. Противник потерял более 150 военнослужащих.
Бойцы группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах четырех населенных пунктов в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 450 военнослужащих.
Группировка войск "Восток" также продвинулась в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах семи населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. ВСУ потеряли более 230 боевиков.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах четырех населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Потери противника составили свыше 60 военнослужащих.
За минувшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152-х районах.
Средствами ПВО сбиты три реактивных снаряда HIMARS, ракета большой дальности Нептун и 225 БПЛА самолетного типа.
Новости СВОВооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииХарьковская областьСумская областьДнепропетровская областьПотери ВСУ
 
