Новости СВО: российские бойцы продвигаются в глубину Запорожской области

Новости СВО: российские бойцы продвигаются в глубину Запорожской области

2025-09-10T16:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Армия России в зоне проведения спецоперации продолжает продвигаться в глубину обороны противника в Запорожской области и занимать более выгодные рубежи и позиции в ДНР. За минувшие сутки благодаря активным действиям российских воинов киевский режим потерял более 1300 боевиков по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах восьми населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах четырех населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 250 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям противника в районах шести населенных пунктов в ДНР. Противник потерял более 150 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах четырех населенных пунктов в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 450 военнослужащих.Группировка войск "Восток" также продвинулась в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах семи населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. ВСУ потеряли более 230 боевиков.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах четырех населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Потери противника составили свыше 60 военнослужащих.За минувшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152-х районах.Средствами ПВО сбиты три реактивных снаряда HIMARS, ракета большой дальности Нептун и 225 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны России сделали заявление о сбитых в Польше беспилотникахРоссия ударила по военным базам в пяти областях УкраиныПВО снова отработала над акваторией Черного моря

