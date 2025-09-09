https://crimea.ria.ru/20250909/poezd-iz-permi-v-simferopol-zaderzhivaetsya-v-puti-1149305857.html
Поезд из Перми в Симферополь задерживается в пути
Поезд из Перми в Симферополь задерживается в пути - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Поезд из Перми в Симферополь задерживается в пути
Пассажирский поезд в Крым и еще 10 составов, следующих другими направлениями со станций в Саратовской и Волгоградской областях, задерживаются в пути по... РИА Новости Крым, 09.09.2025
2025-09-09T07:01
2025-09-09T07:01
2025-09-09T07:16
поезд
поезд "таврия"
волгоградская область
саратовская область
российские железные дороги (ржд)
железная дорога
новости
транспорт
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1e/1147605765_0:158:1280:878_1920x0_80_0_0_5002cd49552470b01ffea95d2de90513.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Пассажирский поезд в Крым и еще 10 составов, следующих другими направлениями со станций в Саратовской и Волгоградской областях, задерживаются в пути по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба компании РЖД.В том числе опаздывает состав №142 Пермь – Симферополь.Кроме того, с задержками следуют поезда дальнего следования №515 Анапа – Ижевск, №354 Пермь – Имеретинский Курорт, №85 Махачкала – Москва, №148 Нижневартовск – Астрахань, №14 Саратов – Имеретинский Курорт, №60 Новокузнецк – Кисловодск, №462 Уфа – Адлер, №6 Москва – Астрахань, №491 Адлер – Казань, №363 Имеретинский Курорт – Челябинск.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезон"Крымская железная дорога" перевыполнила планы перевозок людей и грузов"Дорога жизни": как запускали грузовые поезда по Крымскому мосту
волгоградская область
саратовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1e/1147605765_0:0:1171:878_1920x0_80_0_0_730904449b79dd1c322bdf3ce68c4df2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
поезд, поезд "таврия", волгоградская область, саратовская область, российские железные дороги (ржд), железная дорога, новости, транспорт, логистика
Поезд из Перми в Симферополь задерживается в пути
Пассажирский поезд из Перми в Симферополь задерживается в пути следования
07:01 09.09.2025 (обновлено: 07:16 09.09.2025)