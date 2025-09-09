https://crimea.ria.ru/20250909/poezd-iz-permi-v-simferopol-zaderzhivaetsya-v-puti-1149305857.html

Поезд из Перми в Симферополь задерживается в пути

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Пассажирский поезд в Крым и еще 10 составов, следующих другими направлениями со станций в Саратовской и Волгоградской областях, задерживаются в пути по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба компании РЖД.В том числе опаздывает состав №142 Пермь – Симферополь.Кроме того, с задержками следуют поезда дальнего следования №515 Анапа – Ижевск, №354 Пермь – Имеретинский Курорт, №85 Махачкала – Москва, №148 Нижневартовск – Астрахань, №14 Саратов – Имеретинский Курорт, №60 Новокузнецк – Кисловодск, №462 Уфа – Адлер, №6 Москва – Астрахань, №491 Адлер – Казань, №363 Имеретинский Курорт – Челябинск.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезон"Крымская железная дорога" перевыполнила планы перевозок людей и грузов"Дорога жизни": как запускали грузовые поезда по Крымскому мосту

