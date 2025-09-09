Рейтинг@Mail.ru
Поезд из Перми в Симферополь задерживается в пути
https://crimea.ria.ru/20250909/poezd-iz-permi-v-simferopol-zaderzhivaetsya-v-puti-1149305857.html
Поезд из Перми в Симферополь задерживается в пути
Поезд из Перми в Симферополь задерживается в пути - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Поезд из Перми в Симферополь задерживается в пути
Пассажирский поезд в Крым и еще 10 составов, следующих другими направлениями со станций в Саратовской и Волгоградской областях, задерживаются в пути по... РИА Новости Крым, 09.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Пассажирский поезд в Крым и еще 10 составов, следующих другими направлениями со станций в Саратовской и Волгоградской областях, задерживаются в пути по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба компании РЖД.В том числе опаздывает состав №142 Пермь – Симферополь.Кроме того, с задержками следуют поезда дальнего следования №515 Анапа – Ижевск, №354 Пермь – Имеретинский Курорт, №85 Махачкала – Москва, №148 Нижневартовск – Астрахань, №14 Саратов – Имеретинский Курорт, №60 Новокузнецк – Кисловодск, №462 Уфа – Адлер, №6 Москва – Астрахань, №491 Адлер – Казань, №363 Имеретинский Курорт – Челябинск.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезон"Крымская железная дорога" перевыполнила планы перевозок людей и грузов"Дорога жизни": как запускали грузовые поезда по Крымскому мосту
волгоградская область
саратовская область
Новости
поезд, поезд "таврия", волгоградская область, саратовская область, российские железные дороги (ржд), железная дорога, новости, транспорт, логистика
Поезд из Перми в Симферополь задерживается в пути

Пассажирский поезд из Перми в Симферополь задерживается в пути следования

07:01 09.09.2025 (обновлено: 07:16 09.09.2025)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд
Поезд
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Пассажирский поезд в Крым и еще 10 составов, следующих другими направлениями со станций в Саратовской и Волгоградской областях, задерживаются в пути по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба компании РЖД.
"В настоящее время на участке Петров Вал – Саратов-1 Приволжской железной дороги по техническим причинам от 20 минут до двух часов задерживаются 11 пассажирских поездов", - сказано в сообщении.
В том числе опаздывает состав №142 Пермь – Симферополь.
Кроме того, с задержками следуют поезда дальнего следования №515 Анапа – Ижевск, №354 Пермь – Имеретинский Курорт, №85 Махачкала – Москва, №148 Нижневартовск – Астрахань, №14 Саратов – Имеретинский Курорт, №60 Новокузнецк – Кисловодск, №462 Уфа – Адлер, №6 Москва – Астрахань, №491 Адлер – Казань, №363 Имеретинский Курорт – Челябинск.
