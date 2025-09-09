Капремонт школы в Раздольненском районе Крыма контролирует прокуратура
Прокуратура Крыма контролирует ход выполнения капремонта школы в Раздольненском районе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт школы в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма выполнен на 80%. Закончить все работы планируют в ноябре текущего года. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
"Установлено, что срок завершения строительных работ определен на ноябрь текущего года. Прокуратура Раздольненского района осуществляет надзорное сопровождение выполнения работ по капитальному ремонту здания школы в селе Серебрянка", – сказано в сообщении.
Работы по капремонту здания школы проводят в рамках национального проекта "Молодежь и дети", добавили в надзорном ведомстве.
Сотрудник прокуратуры побеседовал с представителями подрядчика о выполненных работах на объекте и качестве поставляемого строительного материала. Также осмотрел двухэтажный объект строительства, ремонтируемые помещения классов, спортзала, столовой, игровых комнат и прилегающую территорию.
"Общая готовность объекта составляет более 80%. Ход строительных работ находится под контролем надзорного ведомства", – добавили в сообщении.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов по итогам встречи с главой администрации Феодосии Владимиром Кимом сообщил, что на большинстве школьных спортплощадок города завершены ремонтные работы. Также в течение осенних месяцев планируют заменить системы канализации и кровлю в нескольких учебных учреждениях города.
