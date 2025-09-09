https://crimea.ria.ru/20250909/kapremont-shkoly-v-razdolnenskom-rayone-kryma-kontroliruet-prokuratura-1149323868.html

Капремонт школы в Раздольненском районе Крыма контролирует прокуратура

Капитальный ремонт школы в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма выполнен на 80%. Закончить все работы планируют в ноябре текущего года. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 09.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт школы в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма выполнен на 80%. Закончить все работы планируют в ноябре текущего года. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.Работы по капремонту здания школы проводят в рамках национального проекта "Молодежь и дети", добавили в надзорном ведомстве.Сотрудник прокуратуры побеседовал с представителями подрядчика о выполненных работах на объекте и качестве поставляемого строительного материала. Также осмотрел двухэтажный объект строительства, ремонтируемые помещения классов, спортзала, столовой, игровых комнат и прилегающую территорию.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов по итогам встречи с главой администрации Феодосии Владимиром Кимом сообщил, что на большинстве школьных спортплощадок города завершены ремонтные работы. Также в течение осенних месяцев планируют заменить системы канализации и кровлю в нескольких учебных учреждениях города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ждет учеников и учителей в новом учебном годуКапремонт старинного корпуса: в гимназии №1 в Симферополе будет две сменыНовый учебный год: сколько школ отремонтировали и построили в РФ

