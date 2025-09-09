Рейтинг@Mail.ru
Капремонт школы в Раздольненском районе Крыма контролирует прокуратура - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250909/kapremont-shkoly-v-razdolnenskom-rayone-kryma-kontroliruet-prokuratura-1149323868.html
Капремонт школы в Раздольненском районе Крыма контролирует прокуратура
Капремонт школы в Раздольненском районе Крыма контролирует прокуратура - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Капремонт школы в Раздольненском районе Крыма контролирует прокуратура
Капитальный ремонт школы в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма выполнен на 80%. Закончить все работы планируют в ноябре текущего года. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 09.09.2025
2025-09-09T16:49
2025-09-09T16:49
раздольненский район крыма
прокуратура республики крым
школа
происшествия
общество
образование в крыму и севастополе
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134450178_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0508660009c788dc8eb851f525248017.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт школы в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма выполнен на 80%. Закончить все работы планируют в ноябре текущего года. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.Работы по капремонту здания школы проводят в рамках национального проекта "Молодежь и дети", добавили в надзорном ведомстве.Сотрудник прокуратуры побеседовал с представителями подрядчика о выполненных работах на объекте и качестве поставляемого строительного материала. Также осмотрел двухэтажный объект строительства, ремонтируемые помещения классов, спортзала, столовой, игровых комнат и прилегающую территорию.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов по итогам встречи с главой администрации Феодосии Владимиром Кимом сообщил, что на большинстве школьных спортплощадок города завершены ремонтные работы. Также в течение осенних месяцев планируют заменить системы канализации и кровлю в нескольких учебных учреждениях города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ждет учеников и учителей в новом учебном годуКапремонт старинного корпуса: в гимназии №1 в Симферополе будет две сменыНовый учебный год: сколько школ отремонтировали и построили в РФ
раздольненский район крыма
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134450178_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_4a57d1847cb490e1f6055f017277ede9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
раздольненский район крыма, прокуратура республики крым, школа, происшествия, общество, образование в крыму и севастополе, новости крыма
Капремонт школы в Раздольненском районе Крыма контролирует прокуратура

Прокуратура Крыма контролирует ход выполнения капремонта школы в Раздольненском районе

16:49 09.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание прокуратуры РК
Здание прокуратуры РК - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт школы в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма выполнен на 80%. Закончить все работы планируют в ноябре текущего года. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
"Установлено, что срок завершения строительных работ определен на ноябрь текущего года. Прокуратура Раздольненского района осуществляет надзорное сопровождение выполнения работ по капитальному ремонту здания школы в селе Серебрянка", – сказано в сообщении.
Работы по капремонту здания школы проводят в рамках национального проекта "Молодежь и дети", добавили в надзорном ведомстве.
Сотрудник прокуратуры побеседовал с представителями подрядчика о выполненных работах на объекте и качестве поставляемого строительного материала. Также осмотрел двухэтажный объект строительства, ремонтируемые помещения классов, спортзала, столовой, игровых комнат и прилегающую территорию.
"Общая готовность объекта составляет более 80%. Ход строительных работ находится под контролем надзорного ведомства", – добавили в сообщении.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов по итогам встречи с главой администрации Феодосии Владимиром Кимом сообщил, что на большинстве школьных спортплощадок города завершены ремонтные работы. Также в течение осенних месяцев планируют заменить системы канализации и кровлю в нескольких учебных учреждениях города.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что ждет учеников и учителей в новом учебном году
Капремонт старинного корпуса: в гимназии №1 в Симферополе будет две смены
Новый учебный год: сколько школ отремонтировали и построили в РФ
 
Раздольненский район КрымаПрокуратура Республики КрымШколаПроисшествияОбществоОбразование в Крыму и СевастополеНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:42Поезд сбил подростка под Симферополем: мальчик погиб
17:33Беспорядки в Непале: что известно к этому часу
17:26В Симферополе двое детей ограбили автомат с игрушками
16:53Киев готов заморозить линию фронта в обмен на гарантии безопасности
16:49Капремонт школы в Раздольненском районе Крыма контролирует прокуратура
16:25Крымские аграрии обновили парк сельхозтехники
16:08Сбил группу детей на "зебре": водитель задержан на Кубани
15:43Десять беспилотников сбили над Черным морем
15:32Запад не признал референдум в Крыму – Лавров назвал еще одну причину
15:21Массовые отключения в Судаке и Ялте из-за аварий на линии
15:15Крымская война: в Симферополе открылась уличная выставка
14:57Пожар на крокодиловой ферме в Ейске: данных о погибших хищниках нет
14:49Угроза обрушения: Бастрыкин требует доклад об аварийном доме в Крыму
14:39Смертельный прыжок со скалы – в Алупке найдено еще одно тело
14:24Как в Крыму обеспечивают качество подачи питьевой воды
14:07Почти тысяча авто в очереди – ситуация на Крымском мосту
13:51Массовые беспорядки в Непале – протестующие подожгли парламент
13:47Крымские вузы выполняют задачи Минпрома и Минобороны России - Аксенов
13:37Армия России продвигается по Сумской области и Днепропетровщине
13:21В Ейске горела крокодиловая ферма
Лента новостейМолния