Новый учебный год: сколько школ отремонтировали и построили в РФ
Новый учебный год: сколько школ отремонтировали и построили в РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Подготовка к началу учебного года в России завершится 29 августа. Как сообщает пресс-служба Кабмина со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, к началу осени в стране дополнительно откроют более четырех десятков новых школ.Школы и детские садыТак, в стране введено в эксплуатацию более 1,7 тысяч детских садов. В 2025 году к началу осени будут открыты 43 новые школы еще на 40 тысяч мест. К 2030 году планируется построить еще не менее 100 детсадов и 150 школ. Работы идут по нацпроекту "Молодежь и дети"."Профессионалитет" и образовательные кластеры"В рамках федерального проекта "Профессионалитет" до конца года в РФ будут отремонтированы 77 объектов, в 2026 году – еще порядка 200", – проинформировали в пресс-службе Кабмина.Уточняется, что учебу в колледжах по рабочим специальностям выбирают около 60% выпускников российских школ. Кроме того, по самым востребованным направлениям с привязкой к специфике регионов в стране действуют 506 образовательных кластеров.Развитие российских вузовКроме того, уже капитально отремонтировано более трех тысяч вузовских и научных объектов, среди которых тысяча общежитий, что позволяет улучшить условия проживания для 420 тысяч студентов.В Крыму до 2028 года введут в эксплуатацию 12 новых школ в шести городах и трех районах республики, сообщалось ранее. По словам главы республики Сергея Аксенова, в Крыму доля школ, которые соответствуют всем современным российским требованиям обучения, за десять лет выросла с 3% до 86%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 500 школ в Крыму подключились к проекту "Цифровая среда"Новый детский сад на 135 мест открыли в ЕвпаторииДомино и лото помогут подготовить ребенка к школе
Новый учебный год: сколько школ отремонтировали и построили в РФ
Подготовка к началу учебного года в России завершится 29 августа - правительство
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Подготовка к началу учебного года в России завершится 29 августа. Как сообщает пресс-служба Кабмина со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, к началу осени в стране дополнительно откроют более четырех десятков новых школ.
"Подготовка системы образования к новому учебному году проходит по графику, окончательно она завершится 29 августа", – цитирует пресс-служба Чернышенко.
Так, в стране введено в эксплуатацию более 1,7 тысяч детских садов. В 2025 году к началу осени будут открыты 43 новые школы еще на 40 тысяч мест. К 2030 году планируется построить еще не менее 100 детсадов и 150 школ. Работы идут по нацпроекту "Молодежь и дети".
"По поручению Президента реализуется программа капремонта детсадов и школ, по которой к 1 сентября будут отремонтированы 837 детсадов и 491 школа", – сказано в сообщении.
"Профессионалитет" и образовательные кластеры
"В рамках федерального проекта "Профессионалитет" до конца года в РФ будут отремонтированы 77 объектов, в 2026 году – еще порядка 200", – проинформировали в пресс-службе Кабмина.
Уточняется, что учебу в колледжах по рабочим специальностям выбирают около 60% выпускников российских школ. Кроме того, по самым востребованным направлениям с привязкой к специфике регионов в стране действуют 506 образовательных кластеров.
"В текущем году запущены еще 13 кластеров по шести отраслям в новых и приграничных регионах. В следующем году планируется запустить еще 95 кластеров по всей стране", – анонсировали в правительстве.
Развитие российских вузов
"Особое внимание уделяется инфраструктурному развитию вузов. Ключевой проект – создание сети современных кампусов. Реализуются уже 25 таких проектов общей площадью более 3 млн кв. м. Это более 76 тысяч мест для проживания студентов и преподавателей. К 2036 году число кампусов должно увеличиться до 40", – информирует Чернышенко.
Кроме того, уже капитально отремонтировано более трех тысяч вузовских и научных объектов, среди которых тысяча общежитий, что позволяет улучшить условия проживания для 420 тысяч студентов.
В Крыму до 2028 года введут в эксплуатацию 12 новых школ
в шести городах и трех районах республики, сообщалось ранее. По словам главы республики Сергея Аксенова, в Крыму доля школ, которые соответствуют всем современным российским требованиям обучения, за десять лет выросла с 3% до 86%.
