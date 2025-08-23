https://crimea.ria.ru/20250823/kapremont-starinnogo-korpusa-v-gimnazii-1-v-simferopole-budet-dve-smeny-1148842704.html

Капремонт старинного корпуса: в гимназии №1 в Симферополе будет две смены

Капремонт старинного корпуса: в гимназии №1 в Симферополе будет две смены - РИА Новости Крым, 23.08.2025

Капремонт старинного корпуса: в гимназии №1 в Симферополе будет две смены

Корпус гимназии № 1 им. И.В. Курчатова в Симферополе является очень сложным объектом с точки зрения проведения работ, в этом году ученики продолжат обучение в... РИА Новости Крым, 23.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Корпус гимназии № 1 им. И.В. Курчатова в Симферополе является очень сложным объектом с точки зрения проведения работ, в этом году ученики продолжат обучение в другом здании гимназии в две смены. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила замглавы администрации города – начальник управления образования администрации города Татьяна Сухина.По словам Сухиной, в администрацию поступает множество вопросов "по поводу капитального ремонта исторического здания гимназии №1 им. Курчатова" на Екатерининской улице.На сегодняшний день корпус, в котором ведутся работы, остается закрытым, и в новом учебном году, как и в предыдущем, школа будет работать в другом своем здании в две смены, сказала она.Демонтаж при ремонте гимназии в Симферополе вели с нарушением – МинкультПо ее словам, еще в конце прошлого учебного года администрация школы провела для родителей гимназистов собрания, на которых разъяснила, в чем сложность работ на объекте и как будет организован учебный процесс для разных классов в сменах."И все с пониманием относятся. Потому что, конечно же, корпус 1812 года требовал преображения, капремонта и, конечно же, эстетического оформления", – заметила Сухина."И я верю, что будет открыт этот корпус и все мы порадуемся, потому что работают замечательные специалисты - и реставраторы и строители", – заключила она.Согласно распоряжению главы Крыма Сергея Аксенова от 16 апреля 2025 года на капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные работыфасада "Гимназии No 1 им. И.В. Курчатова" по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. К. Маркса, 32 литеры "А", "Г" (объект культурного наследия: "Таврическая губернская гимназия", начало ХIХ века) предусмотрено 42 млн рублей. Работы должны быть закончены до 1 июля 2026 года.Старейшая гимназия Симферополя была образована еще в 1812 году. В двухэтажное здание на ул. Екатерининской она переехала в 1841 году. В годы Крымской войны гимназия была закрыта, в ее здании разместили военный госпиталь, в котором работал выдающийся хирург Николай Пирогов.В здании в разные годы работали и учились этнограф Евгений Марков, караимский ученый-просветитель Илья Казас, химик Дмитрий Менделеев, писатель и лексикограф Владимир Даль, "отец атомной бомбы" Игорь Курчатов, основоположник армянской классической музыки Александр Спендиаров, художник-маринист Иван Айвазовский, крымскотатарский просветитель Исмаил Гаспринский и многие другие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько школ отремонтируют в Севастополе в этом и следующем году Когда в Севастополе отремонтируют спортшколу олимпийского резерва В Ялте на подготовку к учебному году выделили 125 млн рублей

