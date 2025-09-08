https://crimea.ria.ru/20250908/v-sevastopole-spasateli-12-raz-vyezzhali-na-pomosch-popavshim-v-dtp-1149278981.html
В Севастополе спасатели 12 раз выезжали на помощь попавшим в ДТП
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе за неделю потушили 30 пожаров, нашли 14 взрывоопасных предметов, ликвидировали последствия после 12 ДТП. Итоги недельной работы подвели в Главном управлении МЧС по городу.
"На прошедшей неделе подразделения Главного управления МЧС России по Севастополю совершили 149 боевых выездов. На территории региона в этот период ликвидировано 30 пожаров. От дыма и огня никто не пострадал", – сообщили в пресс-службе.
12 раз спасатели привлекались на помощь пострадавшим в ДТП.
"В результате этих ДТП погибших нет, пострадали пять человек. Кроме того, в горно-лесной местности зафиксировано три происшествия. Спасено 8 человек, в их числе двое детей", - говорится в сообщении.
Пиротехники обнаружили и обезвредили авиабомбу, 11 артснарядов и две минометные мины времен Великой Отечественной войны.
