Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе спасатели 12 раз выезжали на помощь попавшим в ДТП - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250908/v-sevastopole-spasateli-12-raz-vyezzhali-na-pomosch-popavshim-v-dtp-1149278981.html
В Севастополе спасатели 12 раз выезжали на помощь попавшим в ДТП
В Севастополе спасатели 12 раз выезжали на помощь попавшим в ДТП - РИА Новости Крым, 08.09.2025
В Севастополе спасатели 12 раз выезжали на помощь попавшим в ДТП
В Севастополе за неделю потушили 30 пожаров, нашли 14 взрывоопасных предметов, ликвидировали последствия после 12 ДТП. Итоги недельной работы подвели в Главном... РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T18:06
2025-09-08T18:06
крым
севастополь
новости крыма
новости севастополя
происшествия
пожар
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
гу мчс россии по севастополю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/01/1148426696_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_53f955d3b7bf3239b30c47ed48e069f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе за неделю потушили 30 пожаров, нашли 14 взрывоопасных предметов, ликвидировали последствия после 12 ДТП. Итоги недельной работы подвели в Главном управлении МЧС по городу. 12 раз спасатели привлекались на помощь пострадавшим в ДТП. "В результате этих ДТП погибших нет, пострадали пять человек. Кроме того, в горно-лесной местности зафиксировано три происшествия. Спасено 8 человек, в их числе двое детей", - говорится в сообщении.Пиротехники обнаружили и обезвредили авиабомбу, 11 артснарядов и две минометные мины времен Великой Отечественной войны. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше двух тысяч пожаров ликвидировали в Крыму с начала годаТуристка травмировалась в горах под Алуштой возле водопада Джур-ДжурПожар в общежитии под Севастополем – подробности от МЧС
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/01/1148426696_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4b5920bf5b18808d8462aaef8071b491.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, происшествия, пожар, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, гу мчс россии по севастополю
В Севастополе спасатели 12 раз выезжали на помощь попавшим в ДТП

МЧС: в Севастополе за неделю произошло 12 дорожных аварий и 30 пожаров

18:06 08.09.2025
 
© ГУ МЧС России по г.Севастополю Автопробег огнеборцев в честь 150-летия пожарной охраны Севастополя
 Автопробег огнеборцев в честь 150-летия пожарной охраны Севастополя
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе за неделю потушили 30 пожаров, нашли 14 взрывоопасных предметов, ликвидировали последствия после 12 ДТП. Итоги недельной работы подвели в Главном управлении МЧС по городу.
"На прошедшей неделе подразделения Главного управления МЧС России по Севастополю совершили 149 боевых выездов. На территории региона в этот период ликвидировано 30 пожаров. От дыма и огня никто не пострадал", – сообщили в пресс-службе.
12 раз спасатели привлекались на помощь пострадавшим в ДТП.

"В результате этих ДТП погибших нет, пострадали пять человек. Кроме того, в горно-лесной местности зафиксировано три происшествия. Спасено 8 человек, в их числе двое детей", - говорится в сообщении.

Пиротехники обнаружили и обезвредили авиабомбу, 11 артснарядов и две минометные мины времен Великой Отечественной войны.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Больше двух тысяч пожаров ликвидировали в Крыму с начала года
Туристка травмировалась в горах под Алуштой возле водопада Джур-Джур
Пожар в общежитии под Севастополем – подробности от МЧС
 
КрымСевастопольНовости КрымаНовости СевастополяПроисшествияПожарДТПСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПГУ МЧС России по Севастополю
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:10Художники высшего порядка: как стать реставратором и где работать в Крыму
18:52В Крымском районе фура столкнулась с тремя автомобилями – погиб водитель
18:35Единый модуль обращений для участников СВО запускают в Севастополе
18:06В Севастополе спасатели 12 раз выезжали на помощь попавшим в ДТП
17:47Ландшафтный пожар на востоке Крыма: полыхает сухая трава на 50 гектарах
17:35Для "поколения Z": в Симферополе открыли выставку о Новороссии
17:24Добровольцы отряда "Барс-Крым" получили медали Минобороны России
17:08Онлайн-встреча БРИКС – о чем говорили главы государств
16:53Водители "скорой" в Севастополе будут получать соцвыплаты по 10 тысяч
16:43Жительница Севастополя пыталась заколоть мужа подруги шампуром
16:28Крымчанина отправят на принудительное лечение за жестокое убийство сестры
16:22В Геленджике легковушка слетела с дороги в дерево – погибли двое
16:12Крым получит 70 млн на обновление медоборудования для борьбы с онкологией
15:53В Севастополе 52 тысячи детей получат единовременные выплаты
15:46Экс-директор учреждения культуры в Судаке получила срок за коррупцию
15:31Мужчина вывез девочку-сироту из Крыма – прокуратура начала проверку
15:16В Ялте закрыли пляжи
14:55Российская вакцина против рака готова – кому поможет новый препарат
14:32В Крыму в ДТП погибли два человека и травмированы 29
14:20В Севастополе 12 и 13 сентября объявлены выходными для школьников
Лента новостейМолния