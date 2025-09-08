https://crimea.ria.ru/20250908/v-sevastopole-spasateli-12-raz-vyezzhali-na-pomosch-popavshim-v-dtp-1149278981.html

В Севастополе спасатели 12 раз выезжали на помощь попавшим в ДТП

В Севастополе спасатели 12 раз выезжали на помощь попавшим в ДТП - РИА Новости Крым, 08.09.2025

В Севастополе спасатели 12 раз выезжали на помощь попавшим в ДТП

В Севастополе за неделю потушили 30 пожаров, нашли 14 взрывоопасных предметов, ликвидировали последствия после 12 ДТП. Итоги недельной работы подвели в Главном... РИА Новости Крым, 08.09.2025

2025-09-08T18:06

2025-09-08T18:06

2025-09-08T18:06

крым

севастополь

новости крыма

новости севастополя

происшествия

пожар

дтп

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

гу мчс россии по севастополю

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/01/1148426696_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_53f955d3b7bf3239b30c47ed48e069f4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе за неделю потушили 30 пожаров, нашли 14 взрывоопасных предметов, ликвидировали последствия после 12 ДТП. Итоги недельной работы подвели в Главном управлении МЧС по городу. 12 раз спасатели привлекались на помощь пострадавшим в ДТП. "В результате этих ДТП погибших нет, пострадали пять человек. Кроме того, в горно-лесной местности зафиксировано три происшествия. Спасено 8 человек, в их числе двое детей", - говорится в сообщении.Пиротехники обнаружили и обезвредили авиабомбу, 11 артснарядов и две минометные мины времен Великой Отечественной войны. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше двух тысяч пожаров ликвидировали в Крыму с начала годаТуристка травмировалась в горах под Алуштой возле водопада Джур-ДжурПожар в общежитии под Севастополем – подробности от МЧС

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, происшествия, пожар, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, гу мчс россии по севастополю