Пожар в общежитии под Севастополем – подробности от МЧС - РИА Новости Крым, 07.09.2025
Пожар в общежитии под Севастополем – подробности от МЧС
Пожар в общежитии под Севастополем – подробности от МЧС - РИА Новости Крым, 07.09.2025
Пожар в общежитии под Севастополем – подробности от МЧС
Пожар в общежитии в севастопольском селе Терновка ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Севастополю. РИА Новости Крым, 07.09.2025
2025-09-07T18:11
2025-09-07T18:23
новости
пожар
происшествия
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/07/1149273385_0:42:1280:762_1920x0_80_0_0_701f0038e02b3fb7d4969c6f1a326aa2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Пожар в общежитии в севастопольском селе Терновка ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Севастополю.Пожар произошел днем в воскресенье в общежитии в селе Терновка Балаклавского района, людей эвакуировали. Как сообщала пресс-служба прокуратуры Севастополя, дело взтно на контроль в надзорном ведомстве.По данным спасателей, сообщение о возгорании в двухэтажном здании поступило в 14 часов 1 минуту. К месту выдвинулись силы МЧС России и Спасательной службы города. До прибытия экстренных служб из помещений самостоятельно эвакуировались 15 человек, в том числе пятеро детей.Погибших и пострадавших нет. На месте работали 29 человек и 9 единиц техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Пожар в общежитии под Севастополем – подробности от МЧС

МЧС: пожар в общежитии в селе Терновка под Севастополем потушили

18:11 07.09.2025 (обновлено: 18:23 07.09.2025)
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюПожар в общежитии под Севастополем
Пожар в общежитии под Севастополем
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Пожар в общежитии в севастопольском селе Терновка ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Севастополю.
Пожар произошел днем в воскресенье в общежитии в селе Терновка Балаклавского района, людей эвакуировали. Как сообщала пресс-служба прокуратуры Севастополя, дело взтно на контроль в надзорном ведомстве.
По данным спасателей, сообщение о возгорании в двухэтажном здании поступило в 14 часов 1 минуту. К месту выдвинулись силы МЧС России и Спасательной службы города. До прибытия экстренных служб из помещений самостоятельно эвакуировались 15 человек, в том числе пятеро детей.
"На тушение подали стволы. Пожар локализовали за 40 минут, полностью его ликвидировали за четыре часа, площадь составила 650 квадратных метров",– проинформировали в ведомстве .
Погибших и пострадавших нет. На месте работали 29 человек и 9 единиц техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Сакском районе тушат пожар возле двух сел
Крупный ландшафтный пожар под Симферополем потушили
Лесные пожары в Крыму – кто виновники и как их накажут
 
