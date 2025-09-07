https://crimea.ria.ru/20250907/pozhar-v-obschezhitii-pod-sevastopolem--podrobnosti-ot-mchs-1149273548.html

Пожар в общежитии под Севастополем – подробности от МЧС

Пожар в общежитии под Севастополем – подробности от МЧС - РИА Новости Крым, 07.09.2025

Пожар в общежитии под Севастополем – подробности от МЧС

Пожар в общежитии в севастопольском селе Терновка ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Севастополю.

2025-09-07T18:11

2025-09-07T18:11

2025-09-07T18:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Пожар в общежитии в севастопольском селе Терновка ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Севастополю.Пожар произошел днем в воскресенье в общежитии в селе Терновка Балаклавского района, людей эвакуировали. Как сообщала пресс-служба прокуратуры Севастополя, дело взтно на контроль в надзорном ведомстве.По данным спасателей, сообщение о возгорании в двухэтажном здании поступило в 14 часов 1 минуту. К месту выдвинулись силы МЧС России и Спасательной службы города. До прибытия экстренных служб из помещений самостоятельно эвакуировались 15 человек, в том числе пятеро детей.Погибших и пострадавших нет. На месте работали 29 человек и 9 единиц техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сакском районе тушат пожар возле двух селКрупный ландшафтный пожар под Симферополем потушилиЛесные пожары в Крыму – кто виновники и как их накажут

