Пожар в общежитии под Севастополем – подробности от МЧС
Пожар в общежитии под Севастополем – подробности от МЧС - РИА Новости Крым, 07.09.2025
Пожар в общежитии под Севастополем – подробности от МЧС
Пожар в общежитии в севастопольском селе Терновка ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Севастополю.
2025-09-07T18:11
2025-09-07T18:11
2025-09-07T18:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Пожар в общежитии в севастопольском селе Терновка ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Севастополю.Пожар произошел днем в воскресенье в общежитии в селе Терновка Балаклавского района, людей эвакуировали. Как сообщала пресс-служба прокуратуры Севастополя, дело взтно на контроль в надзорном ведомстве.По данным спасателей, сообщение о возгорании в двухэтажном здании поступило в 14 часов 1 минуту. К месту выдвинулись силы МЧС России и Спасательной службы города. До прибытия экстренных служб из помещений самостоятельно эвакуировались 15 человек, в том числе пятеро детей.Погибших и пострадавших нет. На месте работали 29 человек и 9 единиц техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
18:11 07.09.2025 (обновлено: 18:23 07.09.2025)