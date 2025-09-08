https://crimea.ria.ru/20250908/pyat-chelovek-utonuli-v-shtormyaschem-more-v-krymu-1149279340.html
Пять человек утонули в штормящем море в Крыму
Пять человек утонули в штормящем море в Крыму - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Пять человек утонули в штормящем море в Крыму
Пять человек погибли и один спасен в море у берегов Крыма за минувшие три дня. Об этом сообщил главный госинспектор по маломерным судам, замруководителя... РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T10:22
2025-09-08T10:22
2025-09-08T11:22
крым
гу мчс рф по республике крым
происшествия
новости крыма
александр зраенко
черное море
погода в крыму
крымская погода
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1e/1122804295_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2d5f75cd0042a6619cefce32bde8b4f2.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Пять человек погибли и один спасен в море у берегов Крыма за минувшие три дня. Об этом сообщил главный госинспектор по маломерным судам, замруководителя территориального органа Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко.По данным Зраенко, в эти выходные у берегов Крыма волнение моря достигало трех баллов.По данным спасателей, всего с начала года произошло 35 происшествий на воде, в которых погибли 25 человек.На прошлой неделе начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Рубцов сообщил, что с начала купального сезона утонул один ребенок, на водных объектах зафиксировано 21 происшествие, погибли 16 человек, 22 спасены. Также произошло два происшествия с участием гидроциклов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельный прыжок: в Севастополе утонул 22-летний мужчинаТуристы с Кубани и Ставрополья утонули в ЯлтеВ Крыму москвичку унесло на несколько километров в море на сап-доске
крым
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1e/1122804295_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d878813dbc01ab18c1335845e8bd872a.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, гу мчс рф по республике крым, происшествия, новости крыма, александр зраенко, черное море, погода в крыму, крымская погода, общество
Пять человек утонули в штормящем море в Крыму
В Крыму за три дня в море утонули пять человек – МЧС
10:22 08.09.2025 (обновлено: 11:22 08.09.2025)