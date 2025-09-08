Рейтинг@Mail.ru
Пять человек утонули в штормящем море в Крыму - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250908/pyat-chelovek-utonuli-v-shtormyaschem-more-v-krymu-1149279340.html
Пять человек утонули в штормящем море в Крыму
Пять человек утонули в штормящем море в Крыму - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Пять человек утонули в штормящем море в Крыму
Пять человек погибли и один спасен в море у берегов Крыма за минувшие три дня. Об этом сообщил главный госинспектор по маломерным судам, замруководителя... РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T10:22
2025-09-08T11:22
крым
гу мчс рф по республике крым
происшествия
новости крыма
александр зраенко
черное море
погода в крыму
крымская погода
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1e/1122804295_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2d5f75cd0042a6619cefce32bde8b4f2.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Пять человек погибли и один спасен в море у берегов Крыма за минувшие три дня. Об этом сообщил главный госинспектор по маломерным судам, замруководителя территориального органа Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко.По данным Зраенко, в эти выходные у берегов Крыма волнение моря достигало трех баллов.По данным спасателей, всего с начала года произошло 35 происшествий на воде, в которых погибли 25 человек.На прошлой неделе начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Рубцов сообщил, что с начала купального сезона утонул один ребенок, на водных объектах зафиксировано 21 происшествие, погибли 16 человек, 22 спасены. Также произошло два происшествия с участием гидроциклов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельный прыжок: в Севастополе утонул 22-летний мужчинаТуристы с Кубани и Ставрополья утонули в ЯлтеВ Крыму москвичку унесло на несколько километров в море на сап-доске
крым
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1e/1122804295_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d878813dbc01ab18c1335845e8bd872a.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, гу мчс рф по республике крым, происшествия, новости крыма, александр зраенко, черное море, погода в крыму, крымская погода, общество
Пять человек утонули в штормящем море в Крыму

В Крыму за три дня в море утонули пять человек – МЧС

10:22 08.09.2025 (обновлено: 11:22 08.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж Васили в Балаклаве
Пляж Васили в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Пять человек погибли и один спасен в море у берегов Крыма за минувшие три дня. Об этом сообщил главный госинспектор по маломерным судам, замруководителя территориального органа Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко.

"За минувшие три дня зафиксировано пять происшествий на воде, погибли, к сожалению, пять человек, помощь оказана трем и спасен один человек. Основной причиной гибели людей на воде стало купание в штормящем море", - сообщил он.

По данным Зраенко, в эти выходные у берегов Крыма волнение моря достигало трех баллов.
По данным спасателей, всего с начала года произошло 35 происшествий на воде, в которых погибли 25 человек.
На прошлой неделе начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Рубцов сообщил, что с начала купального сезона утонул один ребенок, на водных объектах зафиксировано 21 происшествие, погибли 16 человек, 22 спасены. Также произошло два происшествия с участием гидроциклов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Смертельный прыжок: в Севастополе утонул 22-летний мужчина
Туристы с Кубани и Ставрополья утонули в Ялте
В Крыму москвичку унесло на несколько километров в море на сап-доске
 
КрымГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияНовости КрымаАлександр ЗраенкоЧерное мореПогода в КрымуКрымская погодаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:34США публично исключили вступление Украины в НАТО
13:17Сырский сделал заявление о многократном превосходстве армии РФ над ВСУ
13:07Троллейбус ехал на красный: подробности ДТП с подростком в Симферополе
13:06Крымский мост: очередь превысила 1000 автомобилей
12:51Эвакуация и оцепление: под Феодосией пройдут антитеррористические учения
12:43Запад подрывает экономики стран-партнеров России – Лавров
12:31Никакие санкции не заставят Россию изменить свою позицию – Кремль
12:21Теракт в Иерусалиме: неизвестные расстреляли людей в автобусе
11:59"Все цифры растут в миллиардах": как увеличивается бюджет Крыма
11:4113 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
11:36В Симферополе троллейбус сбил подростка
11:33В Севастополе приезжий избил коллегу за слишком крепкое рукопожатие
11:19Крым получит субсидию на закупку оборудования для борьбы с онкологией
10:45В Крыму на пунктах выдачи маркетплейса нашли неоформленных сотрудников
10:40Житель Джанкойского района молотком забил насмерть знакомого
10:31Масштабное отключение в Джанкойском районе: без света 46 сел
10:22Пять человек утонули в штормящем море в Крыму
10:13ФСБ задержала гражданина Азербайджана за подготовку терактов в России
09:39На Кубани ввели запрет на съемку и распространение данных об атаках БПЛА
09:29На Крымском мосту очередь за час выросла в 8 раз
Лента новостейМолния