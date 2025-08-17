https://crimea.ria.ru/20250817/turisty-s-kubani-i-stavropolya-utonuli-v-yalte-1148785605.html

Туристы с Кубани и Ставрополья утонули в Ялте

Двое туристов утонули на необорудованном пляже в Крыму, сообщают в главке МЧС России по Крыму.

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Двое туристов утонули на необорудованном пляже в Крыму, сообщают в главке МЧС России по Крыму.Как отмечают в министерстве, молодой человек и девушка приехали на полуостров из Ставропольского и Краснодарского краев. Местом для ночного купания они выбрали необорудованный пляж, когда высота волн составляла 1,5 метра, также ночью был сильный тягун (сильный поток воды, направленный под прямым углом от берега к морю – ред.). Кроме того, пара была в состоянии алкогольного опьянения.А также добавили, что всего с начала 2025 года зафиксировано 24 происшествия на водных объектах Крыма: 15 человек погибли, 21 спасены.Ранее сообщалось, что в Евпатории в районе центральной набережной утонула 26-летняя девушка, ее тело на глубине трех метров обнаружили спасатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Большая опасность": как в Крыму спасают сапбордистов и туристов в лесахОстался без присмотра: в Севастополе трехлетний мальчик утонул в бассейнеКаждый день кто-то теряется: как в Крыму в сезон ищут пропавших людей

