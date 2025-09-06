Рейтинг@Mail.ru
Под Симферополем потушили 150 гектаров горящей сухой травы - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250906/pod-simferopolem-potushili-150-gektarov-goryaschey-sukhoy-travy-1149263769.html
Под Симферополем потушили 150 гектаров горящей сухой травы
Под Симферополем потушили 150 гектаров горящей сухой травы - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Под Симферополем потушили 150 гектаров горящей сухой травы
В Симферопольском районе Крыма ликвидировали ландшафтный пожар на площади в 150 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым. РИА Новости Крым, 06.09.2025
2025-09-06T19:31
2025-09-06T19:21
новости крыма
симферопольский район
гу мчс рф по республике крым
происшествия
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/06/1149259246_0:91:1054:684_1920x0_80_0_0_e865c675c33360d398f33f3f6be0d8da.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма ликвидировали ландшафтный пожар на площади в 150 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.О возгорании в районе села Камышинка стало известно в субботу днем.Еще на одном пожаре под Симферополем пожарные не допустили распространения пожара на населенный пункт Лозовое – огонь удалось остановить в 300 метрах от домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250906/v-kerchi-tushat-pozhar-na-800-kvadratakh-1149258282.html
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/06/1149259246_106:0:1054:711_1920x0_80_0_0_a48ac7065149bb97e7c16e4d7fb4e9c2.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, симферопольский район, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар
Под Симферополем потушили 150 гектаров горящей сухой травы

Под Симферополем потушили пожар в 150 гектаров

19:31 06.09.2025
 
© МЧС РоссииПожар в Симферопольском районе
Пожар в Симферопольском районе
© МЧС России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма ликвидировали ландшафтный пожар на площади в 150 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.
О возгорании в районе села Камышинка стало известно в субботу днем.

"19:00 полная ликвидация по пожару в районе с. Камышинка", – проинформировали спасатели.

Еще на одном пожаре под Симферополем пожарные не допустили распространения пожара на населенный пункт Лозовое – огонь удалось остановить в 300 метрах от домов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Пожар в Керчи
15:40
В Керчи тушат пожар на 800 "квадратах"
 
Новости КрымаСимферопольский районГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:28Крокодилы и слоны: крымский ветеринар лежит экзотических животных
20:11Юрист дала советы покупателям жилья в Крыму
19:51Три человека утонули на Кубани
19:31Под Симферополем потушили 150 гектаров горящей сухой травы
19:07Путин наградил орденами Лепса, Долину и Энтина
18:43На пожаре под Симферополем спасатели остановили огонь в 300 м от домов
18:25Путин наградил орденом замглавреда медиагруппы "Россия Сегодня" Чепурных
18:10В Крыму оценили шансы вернуть скифское золото в Россию
17:52В Крыму москвичку унесло на несколько километров в море на сап-доске
17:35В России готова к применению вакцина от рака
17:08Хуснуллин проверил ход строительства культурного кластера в Севастополе
16:45Попова рассказала о новых геновариантах COVID: идет подъем заболеваемости
16:37В Севастополе с начала года ввели порядка 165 тысяч "квадратов" жилья
16:16Для кого опасна лихорадка чикунгунья
15:51Авиация МЧС России тушит ландшафтный пожар под Симферополем на 150 га
15:40В Керчи тушат пожар на 800 "квадратах"
15:16Польские фермеры перекрыли движение на границе с Украиной
14:43К тушению пожара в Новороссийске привлекли военных
14:17"Эту матушку знают многие": патриарх Кирилл вручил Симоньян орден
13:39Большинство жителей Германии поддержали отправку войск на Украину
Лента новостейМолния