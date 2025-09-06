https://crimea.ria.ru/20250906/pod-simferopolem-potushili-150-gektarov-goryaschey-sukhoy-travy-1149263769.html
Под Симферополем потушили 150 гектаров горящей сухой травы
В Симферопольском районе Крыма ликвидировали ландшафтный пожар на площади в 150 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма ликвидировали ландшафтный пожар на площади в 150 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.О возгорании в районе села Камышинка стало известно в субботу днем.Еще на одном пожаре под Симферополем пожарные не допустили распространения пожара на населенный пункт Лозовое – огонь удалось остановить в 300 метрах от домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
