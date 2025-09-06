Рейтинг@Mail.ru
На пожаре под Симферополем спасатели остановили огонь в 300 м от домов - РИА Новости Крым, 06.09.2025
На пожаре под Симферополем спасатели остановили огонь в 300 м от домов
На пожаре под Симферополем спасатели остановили огонь в 300 м от домов - РИА Новости Крым, 06.09.2025
На пожаре под Симферополем спасатели остановили огонь в 300 м от домов
Под Симферополем тушат еще один пожар на площади 1 гектар – спасатели остановили огонь в 300 метрах от домов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике РИА Новости Крым, 06.09.2025
2025-09-06T18:43
2025-09-06T18:38
новости крыма
симферополь
гу мчс рф по республике крым
происшествия
пожар
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Под Симферополем тушат еще один пожар на площади 1 гектар – спасатели остановили огонь в 300 метрах от домов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.На месте работают пожарные подразделения. Спасатели не допустили распространения пожара на населенный пункт Лозовое – огонь удалось остановить в 300 метрах от домов.Также в Симферопольском районе Крыма спасатели тушат ландшафтный пожар на площади в 150 гектаров – авиацией МЧС России сброшено 15 тонн воды. Тушение осложняется жарой и ветреной погодой. Для недопущения распространения огня на населенный пункт проводится опашка, создаются минерализованные полосы. К ликвидации привлечены 133 сотрудника и 30 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
новости крыма, симферополь, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар
На пожаре под Симферополем спасатели остановили огонь в 300 м от домов

Под Симферополем пожарные остановили огонь в 300 метрах от домов

18:43 06.09.2025
 
Пожарная машина
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Под Симферополем тушат еще один пожар на площади 1 гектар – спасатели остановили огонь в 300 метрах от домов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

"На открытой территории горит сухая растительность.️ Локализация на площади один гектар", – проинформировали в ведомстве.

На месте работают пожарные подразделения. Спасатели не допустили распространения пожара на населенный пункт Лозовое – огонь удалось остановить в 300 метрах от домов.
Также в Симферопольском районе Крыма спасатели тушат ландшафтный пожар на площади в 150 гектаров – авиацией МЧС России сброшено 15 тонн воды. Тушение осложняется жарой и ветреной погодой. Для недопущения распространения огня на населенный пункт проводится опашка, создаются минерализованные полосы. К ликвидации привлечены 133 сотрудника и 30 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России.
