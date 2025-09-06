https://crimea.ria.ru/20250906/na-pozhare-pod-simferopolem-spasateli-ostanovili-ogon-v-300-m-ot-domov-1149262751.html

На пожаре под Симферополем спасатели остановили огонь в 300 м от домов

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Под Симферополем тушат еще один пожар на площади 1 гектар – спасатели остановили огонь в 300 метрах от домов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.На месте работают пожарные подразделения. Спасатели не допустили распространения пожара на населенный пункт Лозовое – огонь удалось остановить в 300 метрах от домов.Также в Симферопольском районе Крыма спасатели тушат ландшафтный пожар на площади в 150 гектаров – авиацией МЧС России сброшено 15 тонн воды. Тушение осложняется жарой и ветреной погодой. Для недопущения распространения огня на населенный пункт проводится опашка, создаются минерализованные полосы. К ликвидации привлечены 133 сотрудника и 30 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

