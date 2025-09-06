Рейтинг@Mail.ru
Авиация МЧС России тушит ландшафтный пожар под Симферополем на 150 га - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Авиация МЧС России тушит ландшафтный пожар под Симферополем на 150 га
Авиация МЧС России тушит ландшафтный пожар под Симферополем на 150 га - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Авиация МЧС России тушит ландшафтный пожар под Симферополем на 150 га
В Симферопольском районе Крыма спасатели тушат ландшафтный пожар на площади в 150 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым. РИА Новости Крым, 06.09.2025
2025-09-06T15:51
2025-09-06T16:12
симферопольский район
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
мчс крыма
вертолет
происшествия
пожар
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма спасатели тушат ландшафтный пожар на площади в 150 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.Для усиления группировки и недопущения распространения огня привлечена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по РК, МЧС Крыма, сотрудники администрации района и лесоохотничьего хозяйства, сообщили спасатели.И отметили, что авиацией МЧС России сброшено 15 тонн воды. Тушение осложняется жарой и ветреной погодой. Для недопущения распространения огня на населенный пункт проводится опашка, создаются минерализованные полосы. К ликвидации привлечены 133 сотрудника и 30 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России.Огонь удалось локализовать, подчеркнули в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферопольский район
симферопольский район, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, мчс крыма, вертолет, происшествия, пожар
Авиация МЧС России тушит ландшафтный пожар под Симферополем на 150 га

Под Симферополем авиация тушит пожар на 150 гектарах – горит сухая трава

15:51 06.09.2025 (обновлено: 16:12 06.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма спасатели тушат ландшафтный пожар на площади в 150 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.
"В Симферопольском районе вблизи села Камышинка на открытой территории горит сухая растительность.️ Площадь пожара 150 гектаров", – проинформировали в ведомстве.
Для усиления группировки и недопущения распространения огня привлечена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по РК, МЧС Крыма, сотрудники администрации района и лесоохотничьего хозяйства, сообщили спасатели.
И отметили, что авиацией МЧС России сброшено 15 тонн воды. Тушение осложняется жарой и ветреной погодой. Для недопущения распространения огня на населенный пункт проводится опашка, создаются минерализованные полосы. К ликвидации привлечены 133 сотрудника и 30 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России.
Огонь удалось локализовать, подчеркнули в ведомстве.
