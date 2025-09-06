https://crimea.ria.ru/20250906/aviatsiya-mchs-rossii-tushit-landshaftnyy-pozhar-pod-simferopolem-na-150-ga-1149259123.html

Авиация МЧС России тушит ландшафтный пожар под Симферополем на 150 га

Авиация МЧС России тушит ландшафтный пожар под Симферополем на 150 га - РИА Новости Крым, 06.09.2025

Авиация МЧС России тушит ландшафтный пожар под Симферополем на 150 га

В Симферопольском районе Крыма спасатели тушат ландшафтный пожар на площади в 150 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым. РИА Новости Крым, 06.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма спасатели тушат ландшафтный пожар на площади в 150 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.Для усиления группировки и недопущения распространения огня привлечена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по РК, МЧС Крыма, сотрудники администрации района и лесоохотничьего хозяйства, сообщили спасатели.И отметили, что авиацией МЧС России сброшено 15 тонн воды. Тушение осложняется жарой и ветреной погодой. Для недопущения распространения огня на населенный пункт проводится опашка, создаются минерализованные полосы. К ликвидации привлечены 133 сотрудника и 30 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России.Огонь удалось локализовать, подчеркнули в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

