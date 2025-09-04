https://crimea.ria.ru/20250904/v-khersonskoy-oblasti-zaderzhali-ukrainskogo-shpiona-1149195586.html
В Херсонской области задержали украинского шпиона
В Херсонской области задержали украинского шпиона - РИА Новости Крым, 04.09.2025
В Херсонской области задержали украинского шпиона
В Херсонской области задержан гражданин Украины, передававший украинским спецслужбам данные о дислокации российских военных и военной техники. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.09.2025
2025-09-04T10:04
2025-09-04T10:04
2025-09-04T10:04
херсонская область
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
задержание диверсантов и шпионов
шпионаж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901466_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_963e77bc56b282424fe736882c11212e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Херсонской области задержан гражданин Украины, передававший украинским спецслужбам данные о дислокации российских военных и военной техники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ РФ.Мужчину завербовали через один из мессенджеров. Он передавал информацию о размещении российских военных и техники. Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".Ранее в Тамбовской области задержали местного жителя, который по заданию спецслужб Украины готовил диверсию. В конце августа в Энгельсе раскрыли агента Киева, который планировал оборудовать вблизи аэродрома города модуль навигации для беспилотников ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали подростков и пожилых людей главными жертвами вербовщиковГотовил атаку на военный аэродром – в Энгельсе задержан агент КиеваПодозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца задержали в Италии
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901466_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d340a6164b8f7288f27242d4cbf8af6e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), задержание диверсантов и шпионов, шпионаж
В Херсонской области задержали украинского шпиона
В Херсонской области задержали украинца за передачу Киеву данных о военных объектах РФ