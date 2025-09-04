Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области задержали украинского шпиона - РИА Новости Крым, 04.09.2025
В Херсонской области задержали украинского шпиона
В Херсонской области задержали украинского шпиона - РИА Новости Крым, 04.09.2025
В Херсонской области задержали украинского шпиона
В Херсонской области задержан гражданин Украины, передававший украинским спецслужбам данные о дислокации российских военных и военной техники. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.09.2025
2025-09-04T10:04
2025-09-04T10:04
херсонская область
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
задержание диверсантов и шпионов
шпионаж
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Херсонской области задержан гражданин Украины, передававший украинским спецслужбам данные о дислокации российских военных и военной техники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ РФ.Мужчину завербовали через один из мессенджеров. Он передавал информацию о размещении российских военных и техники. Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".Ранее в Тамбовской области задержали местного жителя, который по заданию спецслужб Украины готовил диверсию. В конце августа в Энгельсе раскрыли агента Киева, который планировал оборудовать вблизи аэродрома города модуль навигации для беспилотников ВСУ.
херсонская область
В Херсонской области задержали украинского шпиона

В Херсонской области задержали украинца за передачу Киеву данных о военных объектах РФ

10:04 04.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Херсонской области задержан гражданин Украины, передававший украинским спецслужбам данные о дислокации российских военных и военной техники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности РФ в Херсонской области вскрыта и пресечена деятельность агента украинских спецслужб, гражданина Украины, 1990 года рождения, причастного к шпионажу в целях организации противником диверсионно-террористических актов на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Мужчину завербовали через один из мессенджеров. Он передавал информацию о размещении российских военных и техники. Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".
Ранее в Тамбовской области задержали местного жителя, который по заданию спецслужб Украины готовил диверсию. В конце августа в Энгельсе раскрыли агента Киева, который планировал оборудовать вблизи аэродрома города модуль навигации для беспилотников ВСУ.
