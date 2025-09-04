https://crimea.ria.ru/20250904/v-khersonskoy-oblasti-zaderzhali-ukrainskogo-shpiona-1149195586.html

В Херсонской области задержали украинского шпиона

В Херсонской области задержали украинского шпиона - РИА Новости Крым, 04.09.2025

В Херсонской области задержали украинского шпиона

04.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Херсонской области задержан гражданин Украины, передававший украинским спецслужбам данные о дислокации российских военных и военной техники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ РФ.Мужчину завербовали через один из мессенджеров. Он передавал информацию о размещении российских военных и техники. Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".Ранее в Тамбовской области задержали местного жителя, который по заданию спецслужб Украины готовил диверсию. В конце августа в Энгельсе раскрыли агента Киева, который планировал оборудовать вблизи аэродрома города модуль навигации для беспилотников ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали подростков и пожилых людей главными жертвами вербовщиковГотовил атаку на военный аэродром – в Энгельсе задержан агент КиеваПодозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца задержали в Италии

2025

