Готовил атаку на военный аэродром – в Энгельсе задержан агент Киева - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Готовил атаку на военный аэродром – в Энгельсе задержан агент Киева
Готовил атаку на военный аэродром – в Энгельсе задержан агент Киева - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Готовил атаку на военный аэродром – в Энгельсе задержан агент Киева
Агент Киева планировал оборудовать вблизи военного аэродрома в Энгельсе модуль навигации для беспилотников ВСУ. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ... РИА Новости Крым, 27.08.2025
2025-08-27T10:11
2025-08-27T10:11
россия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
энгельс
задержание диверсантов и шпионов
новости
саратовская область
сбу (служба безопасности украины)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Агент Киева планировал оборудовать вблизи военного аэродрома в Энгельсе модуль навигации для беспилотников ВСУ. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, злоумышленник задержан.Задержанный — 35-летний волгоградец. В 2019-2022 годах жил в Львовской области. После того, как закончился срок действия разрешения на временное проживание, перестал отмечаться в органах по вопросам миграции Украины, поэтому попал в поле зрения сотрудников СБУ, был завербован и по выезду в Россию должен был совершить диверсию взамен на получение украинского гражданства.После прохождения подготовки в Киеве по указанию куратора он приехал в Волгоград – под легендой возвращения домой. Затем выехал в Саратовскую область, где планировал выполнить "задание", однако фигуранта успели задержать.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольца приговорили к 14 годам колонии за госизмену"Рядом были дети": задержанная при попытке теракта в Крыму дала показанияЖителя Джанкоя арестовали за публичное оправдание подрыва Крымского моста
Новости
10:11 27.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Агент Киева планировал оборудовать вблизи военного аэродрома в Энгельсе модуль навигации для беспилотников ВСУ. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, злоумышленник задержан.
"Фигурант по заданию СБУ арендовал жилое помещение вблизи военного аэродрома (город Энгельс), где должен был оборудовать модуль навигации для ударных БПЛА противника с целью последующего огневого поражения инфраструктуры Министерства обороны РФ", – проинформировали в ведомстве.
Задержанный — 35-летний волгоградец. В 2019-2022 годах жил в Львовской области. После того, как закончился срок действия разрешения на временное проживание, перестал отмечаться в органах по вопросам миграции Украины, поэтому попал в поле зрения сотрудников СБУ, был завербован и по выезду в Россию должен был совершить диверсию взамен на получение украинского гражданства.
После прохождения подготовки в Киеве по указанию куратора он приехал в Волгоград – под легендой возвращения домой. Затем выехал в Саратовскую область, где планировал выполнить "задание", однако фигуранта успели задержать.
РоссияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ЭнгельсЗадержание диверсантов и шпионовНовостиСаратовская областьСБУ (Служба безопасности Украины)
 
