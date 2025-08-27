https://crimea.ria.ru/20250827/gotovil-ataku-na-voennyy-aerodrom--v-engelse-zaderzhan-agent-kieva-1149013593.html

Готовил атаку на военный аэродром – в Энгельсе задержан агент Киева

Готовил атаку на военный аэродром – в Энгельсе задержан агент Киева - РИА Новости Крым, 27.08.2025

Готовил атаку на военный аэродром – в Энгельсе задержан агент Киева

Агент Киева планировал оборудовать вблизи военного аэродрома в Энгельсе модуль навигации для беспилотников ВСУ. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ... РИА Новости Крым, 27.08.2025

2025-08-27T10:11

2025-08-27T10:11

2025-08-27T10:11

россия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

энгельс

задержание диверсантов и шпионов

новости

саратовская область

сбу (служба безопасности украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db5469891f6420af4fc6450e5f3cca0e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Агент Киева планировал оборудовать вблизи военного аэродрома в Энгельсе модуль навигации для беспилотников ВСУ. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, злоумышленник задержан.Задержанный — 35-летний волгоградец. В 2019-2022 годах жил в Львовской области. После того, как закончился срок действия разрешения на временное проживание, перестал отмечаться в органах по вопросам миграции Украины, поэтому попал в поле зрения сотрудников СБУ, был завербован и по выезду в Россию должен был совершить диверсию взамен на получение украинского гражданства.После прохождения подготовки в Киеве по указанию куратора он приехал в Волгоград – под легендой возвращения домой. Затем выехал в Саратовскую область, где планировал выполнить "задание", однако фигуранта успели задержать.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольца приговорили к 14 годам колонии за госизмену"Рядом были дети": задержанная при попытке теракта в Крыму дала показанияЖителя Джанкоя арестовали за публичное оправдание подрыва Крымского моста

россия

энгельс

саратовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), энгельс, задержание диверсантов и шпионов, новости, саратовская область, сбу (служба безопасности украины)