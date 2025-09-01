Рейтинг@Mail.ru
Житель Тамбовской области задержан за подготовку диверсии - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Житель Тамбовской области задержан за подготовку диверсии
Житель Тамбовской области задержан за подготовку диверсии - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Житель Тамбовской области задержан за подготовку диверсии
Жителя Тамбовской области задержали по подозрению в содействии украинским спецслужбам в организации диверсий на территории России. Об этом сообщает РИА Новости... РИА Новости Крым, 01.09.2025
россия
новости
тамбовская область
задержание диверсантов и шпионов
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
сбу (служба безопасности украины)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Жителя Тамбовской области задержали по подозрению в содействии украинским спецслужбам в организации диверсий на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, задержанный вступил в контакт с представителем украинских спецслужб через мессенджер Telegram и собирался помочь им в организации диверсии. Он успел извлечь из тайника часть оборудования для дистанционного управления.Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.Ранее в Энгельсе задержали агента Киева, который планировал оборудовать вблизи аэродрома города модуль навигации для беспилотников ВСУ.
россия
тамбовская область
россия, новости, тамбовская область, задержание диверсантов и шпионов, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), сбу (служба безопасности украины)
Житель Тамбовской области задержан за подготовку диверсии

Жителя Тамбовской области задержали за сотрудничество с украинскими спецслужбами – ФСБ

10:22 01.09.2025 (обновлено: 10:23 01.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Жителя Тамбовской области задержали по подозрению в содействии украинским спецслужбам в организации диверсий на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности РФ выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1987 г.р., причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с представителем спецслужб Украины в целях оказания ему содействия в деятельности, направленной против безопасности России", – рассказывают в пресс-службе.

По данным ведомства, задержанный вступил в контакт с представителем украинских спецслужб через мессенджер Telegram и собирался помочь им в организации диверсии. Он успел извлечь из тайника часть оборудования для дистанционного управления.
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.
Ранее в Энгельсе задержали агента Киева, который планировал оборудовать вблизи аэродрома города модуль навигации для беспилотников ВСУ.
РоссияНовостиТамбовская областьЗадержание диверсантов и шпионовФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)СБУ (Служба безопасности Украины)
 
