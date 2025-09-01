https://crimea.ria.ru/20250901/zhitel-tambovskoy-oblasti-zaderzhan-za-podgotovku-diversii-1149114403.html
Житель Тамбовской области задержан за подготовку диверсии
Житель Тамбовской области задержан за подготовку диверсии - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Житель Тамбовской области задержан за подготовку диверсии
Жителя Тамбовской области задержали по подозрению в содействии украинским спецслужбам в организации диверсий на территории России. Об этом сообщает РИА Новости... РИА Новости Крым, 01.09.2025
2025-09-01T10:22
2025-09-01T10:22
2025-09-01T10:23
россия
новости
тамбовская область
задержание диверсантов и шпионов
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
сбу (служба безопасности украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902805_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a9d1ae84b870cbdf779a821d7ceb8d89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Жителя Тамбовской области задержали по подозрению в содействии украинским спецслужбам в организации диверсий на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, задержанный вступил в контакт с представителем украинских спецслужб через мессенджер Telegram и собирался помочь им в организации диверсии. Он успел извлечь из тайника часть оборудования для дистанционного управления.Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.Ранее в Энгельсе задержали агента Киева, который планировал оборудовать вблизи аэродрома города модуль навигации для беспилотников ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали подростков и пожилых людей главными жертвами вербовщиковГотовил атаку на военный аэродром – в Энгельсе задержан агент КиеваПодозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца задержали в Италии
россия
тамбовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902805_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_434a1615f23b4202785600bb4e9726a9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости, тамбовская область, задержание диверсантов и шпионов, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), сбу (служба безопасности украины)
Житель Тамбовской области задержан за подготовку диверсии
Жителя Тамбовской области задержали за сотрудничество с украинскими спецслужбами – ФСБ
10:22 01.09.2025 (обновлено: 10:23 01.09.2025)