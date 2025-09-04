https://crimea.ria.ru/20250904/do-pervogo-stolba-sevastopolets-ugnal-mashinu-u-vozlyublennoy-i-razbil-1149206254.html

До первого столба: севастополец угнал машину у возлюбленной и разбил

В Севастополе задержан 31-летний мужчина, который угнал автомобиль своей сожительницы и попал на нем в ДТП, сообщают в региональном главке МВД.

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан 31-летний мужчина, который угнал автомобиль своей сожительницы и попал на нем в ДТП, сообщают в региональном главке МВД.По данным правоохранительных органов, между возлюбленными произошла ссора, после которой мужчина забрал ключи от Mercedes сожительницы и отправился на авто в магазин, но не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате аварии машина получила серьезные повреждения.Прибывшие на место автоинспекторы установили, что у севастопольца отсутствует водительское удостоверение. Кроме того, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.Также в отношении мужчины составлены протоколы еще по трем статьям. Помимо этого, следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что три человека пострадали при столкновении автомобилей Mitsubishi и ВАЗ в Краснодарском крае. От удара отечественное авто подкинуло на электроопору.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Иномарка "подкинула" ВАЗ на столб – пострадали трое80 автомобилей сгорели на автодорогах в КрымуКакие изменения для водителей вступили в силу с 1 сентября

