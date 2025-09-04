Рейтинг@Mail.ru
До первого столба: севастополец угнал машину у возлюбленной и разбил
Ситуация на дорогах Крыма
До первого столба: севастополец угнал машину у возлюбленной и разбил
До первого столба: севастополец угнал машину у возлюбленной и разбил - РИА Новости Крым, 04.09.2025
До первого столба: севастополец угнал машину у возлюбленной и разбил
В Севастополе задержан 31-летний мужчина, который угнал автомобиль своей сожительницы и попал на нем в ДТП, сообщают в региональном главке МВД. РИА Новости Крым, 04.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан 31-летний мужчина, который угнал автомобиль своей сожительницы и попал на нем в ДТП, сообщают в региональном главке МВД.По данным правоохранительных органов, между возлюбленными произошла ссора, после которой мужчина забрал ключи от Mercedes сожительницы и отправился на авто в магазин, но не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате аварии машина получила серьезные повреждения.Прибывшие на место автоинспекторы установили, что у севастопольца отсутствует водительское удостоверение. Кроме того, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.Также в отношении мужчины составлены протоколы еще по трем статьям. Помимо этого, следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что три человека пострадали при столкновении автомобилей Mitsubishi и ВАЗ в Краснодарском крае. От удара отечественное авто подкинуло на электроопору.
севастополь
Новости
севастополь, дтп, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, кража, полиция севастополя, новости севастополя, общество
До первого столба: севастополец угнал машину у возлюбленной и разбил

В Севастополе мужчина угнал у сожительницы Mercedes и попал в ДТП

14:36 04.09.2025
 
Севастополец угнал машину сожительницы и разбил
Севастополец угнал машину сожительницы и разбил
© Полиция Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан 31-летний мужчина, который угнал автомобиль своей сожительницы и попал на нем в ДТП, сообщают в региональном главке МВД.
По данным правоохранительных органов, между возлюбленными произошла ссора, после которой мужчина забрал ключи от Mercedes сожительницы и отправился на авто в магазин, но не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате аварии машина получила серьезные повреждения.
Прибывшие на место автоинспекторы установили, что у севастопольца отсутствует водительское удостоверение. Кроме того, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
"Автоинспекторы в отношении местного "Ромео" направили в суд материал по статье "Невыполнение водителем, не имеющим права управления, законного требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования", в результате рассмотрения которого он отправился под арест на 10 суток", – рассказали в полиции.
Также в отношении мужчины составлены протоколы еще по трем статьям. Помимо этого, следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали при столкновении автомобилей Mitsubishi и ВАЗ в Краснодарском крае. От удара отечественное авто подкинуло на электроопору.
