https://crimea.ria.ru/20250903/zaderzhka-poezdov-posle-chp-v-rostovskoy-oblasti-aktualnye-dannye-1149161848.html

Задержка поездов после ЧП в Ростовской области: актуальные данные

Задержка поездов после ЧП в Ростовской области: актуальные данные - РИА Новости Крым, 03.09.2025

Задержка поездов после ЧП в Ростовской области: актуальные данные

Двадцать три поезда дальнего следования задерживаются в пути до 4,5 часов в связи с ЧП в Ростовской области. Такие данные к 7 утра приводит пресс-служба... РИА Новости Крым, 03.09.2025

2025-09-03T08:02

2025-09-03T08:02

2025-09-03T08:22

ростовская область

атаки всу

поезд

российские железные дороги (ржд)

железная дорога

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

логистика

новости

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149038336_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9bf01c5437c883311c7a57367dd51bde.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Двадцать три поезда дальнего следования задерживаются в пути до 4,5 часов в связи с ЧП в Ростовской области. Такие данные к 7 утра приводит пресс-служба Федеральной пассажирской компании.В среду в Ростовской области из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции Кутейниково были эвакуированы пассажиры и сотрудники. В пути следования к 6 утра задерживались 26 поездов.В пассажирской компании уточнили, что с опозданием следуют составы:Время задержки составляет до 4,5 часов, уточнил перевозчик. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Кубань: в Геленджике закрыт аэропорт и повреждены домаНад Крымом и Черным морем уничтожено 23 беспилотникаВ Ростовской области ввели в график 31 поезд

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, атаки всу, поезд, российские железные дороги (ржд), железная дорога, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), логистика, новости, транспорт