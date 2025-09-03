Рейтинг@Mail.ru
Задержка поездов после ЧП в Ростовской области: актуальные данные - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250903/zaderzhka-poezdov-posle-chp-v-rostovskoy-oblasti-aktualnye-dannye-1149161848.html
Задержка поездов после ЧП в Ростовской области: актуальные данные
Задержка поездов после ЧП в Ростовской области: актуальные данные - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Задержка поездов после ЧП в Ростовской области: актуальные данные
Двадцать три поезда дальнего следования задерживаются в пути до 4,5 часов в связи с ЧП в Ростовской области. Такие данные к 7 утра приводит пресс-служба... РИА Новости Крым, 03.09.2025
2025-09-03T08:02
2025-09-03T08:22
ростовская область
атаки всу
поезд
российские железные дороги (ржд)
железная дорога
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
логистика
новости
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149038336_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9bf01c5437c883311c7a57367dd51bde.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Двадцать три поезда дальнего следования задерживаются в пути до 4,5 часов в связи с ЧП в Ростовской области. Такие данные к 7 утра приводит пресс-служба Федеральной пассажирской компании.В среду в Ростовской области из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции Кутейниково были эвакуированы пассажиры и сотрудники. В пути следования к 6 утра задерживались 26 поездов.В пассажирской компании уточнили, что с опозданием следуют составы:Время задержки составляет до 4,5 часов, уточнил перевозчик. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Кубань: в Геленджике закрыт аэропорт и повреждены домаНад Крымом и Черным морем уничтожено 23 беспилотникаВ Ростовской области ввели в график 31 поезд
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149038336_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f2c1dffb039941372404569d109f10a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростовская область, атаки всу, поезд, российские железные дороги (ржд), железная дорога, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), логистика, новости, транспорт
Задержка поездов после ЧП в Ростовской области: актуальные данные

23 поезда дальнего следования задерживаются в пути после атаки на Ростовскую область

08:02 03.09.2025 (обновлено: 08:22 03.09.2025)
 
© Куйбышевская железная дорогаПоезд РЖД
Поезд РЖД
© Куйбышевская железная дорога
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Двадцать три поезда дальнего следования задерживаются в пути до 4,5 часов в связи с ЧП в Ростовской области. Такие данные к 7 утра приводит пресс-служба Федеральной пассажирской компании.
В среду в Ростовской области из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции Кутейниково были эвакуированы пассажиры и сотрудники. В пути следования к 6 утра задерживались 26 поездов.
"В связи с падением обломков БПЛА в районе станции Кутейниково (участок Россошь – Лихая) в Ростовской области в пути задерживаются 23 поезда", – сказано в сообщении.
В пассажирской компании уточнили, что с опозданием следуют составы:
  • Анапа – Москва
  • Сухум – Санкт-Петербург
  • Краснодар – Москва
  • Владикавказ – Санкт-Петербург
  • Анапа – Москва
  • Кисловодск – Москва
  • Новороссийск – Москва
  • Имеретинский Курорт – Москва
  • Анапа – Томск
  • Адлер – Мурманск
  • Адлер – Тамбов
  • Кисловодск – Санкт-Петербург
  • Анапа – Санкт-Петербург
  • Адлер – Санкт-Петербург
  • Москва – Анапа
  • Санкт-Петербург – Махачкала
  • Москва – Новороссийск
  • Москва – Адлер
  • Москва – Кисловодск
  • Москва – Новороссийск
  • Москва – Краснодар
  • Москва – Ростов-на-Дону
  • Москва – Сухум
Время задержки составляет до 4,5 часов, уточнил перевозчик. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам.
"Пассажиры поездов, следующих с задержкой более 4 часов, будут обеспечены питанием. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов", – добавили в Федеральной пассажирской компании.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Атака на Кубань: в Геленджике закрыт аэропорт и повреждены дома
Над Крымом и Черным морем уничтожено 23 беспилотника
В Ростовской области ввели в график 31 поезд
 
Ростовская областьАтаки ВСУПоездРоссийские железные дороги (РЖД)Железная дорогаПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ЛогистикаНовостиТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:02КНДР считает братским долгом помощь России - Ким Чен Ын
08:49Шуфутинского внесли в "Миротворец" за поездку в Крым
08:34В МИД сделали заявление о новом этапе переговоров России и США
08:20Конец однополярного мира – что показал саммит ШОС и что будет дальше
08:02Задержка поездов после ЧП в Ростовской области: актуальные данные
08:01Курортный сезон в Крыму продолжается – эксперт привел цифры
07:4480 автомобилей сгорели на автодорогах в Крыму
07:21Крымский мост сейчас: ситуация после приостановки движения
07:15Над Крымом и Черным морем уничтожено 23 беспилотника
07:07Финальный аккорд: 80 лет назад разгромом Японии завершилась мировая война
06:41ЧП в Ростовской области: из-за боеприпаса задерживаются 26 поездов
06:29Оружие нового поколения и 80 тысяч голубей: в Пекине прошел военный парад
05:57Атака на Кубань: в Геленджике закрыт аэропорт и повреждены дома
00:01Погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 3 сентября
23:27За три часа над Крымом и Черным морем ликвидировали 17 беспилотников
22:52Безвиз с Китаем и защитные сети от медуз в Азовском море: главное за день
22:32Трамп анонсировал "интересные вещи" о конфликте на Украине
22:21Двоих парней избили в Судаке – Бастрыкин взял дело на контроль
22:03Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника
Лента новостейМолния