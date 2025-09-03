Задержка поездов после ЧП в Ростовской области: актуальные данные
23 поезда дальнего следования задерживаются в пути после атаки на Ростовскую область
08:02 03.09.2025 (обновлено: 08:22 03.09.2025)
© Куйбышевская железная дорогаПоезд РЖД
© Куйбышевская железная дорога
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Двадцать три поезда дальнего следования задерживаются в пути до 4,5 часов в связи с ЧП в Ростовской области. Такие данные к 7 утра приводит пресс-служба Федеральной пассажирской компании.
В среду в Ростовской области из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции Кутейниково были эвакуированы пассажиры и сотрудники. В пути следования к 6 утра задерживались 26 поездов.
"В связи с падением обломков БПЛА в районе станции Кутейниково (участок Россошь – Лихая) в Ростовской области в пути задерживаются 23 поезда", – сказано в сообщении.
В пассажирской компании уточнили, что с опозданием следуют составы:
- —Анапа – Москва
- —Сухум – Санкт-Петербург
- —Краснодар – Москва
- —Владикавказ – Санкт-Петербург
- —Анапа – Москва
- —Кисловодск – Москва
- —Новороссийск – Москва
- —Имеретинский Курорт – Москва
- —Анапа – Томск
- —Адлер – Мурманск
- —Адлер – Тамбов
- —Кисловодск – Санкт-Петербург
- —Анапа – Санкт-Петербург
- —Адлер – Санкт-Петербург
- —Москва – Анапа
- —Санкт-Петербург – Махачкала
- —Москва – Новороссийск
- —Москва – Адлер
- —Москва – Кисловодск
- —Москва – Новороссийск
- —Москва – Краснодар
- —Москва – Ростов-на-Дону
- —Москва – Сухум
Время задержки составляет до 4,5 часов, уточнил перевозчик. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам.
"Пассажиры поездов, следующих с задержкой более 4 часов, будут обеспечены питанием. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов", – добавили в Федеральной пассажирской компании.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: