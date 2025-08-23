https://crimea.ria.ru/20250823/v-rostovskoy-oblasti-vveli-v-grafik-31-poezd-1148939722.html
В Ростовской области ввели в график 31 поезд
В Ростовской области ввели в график 31 поезд - РИА Новости Крым, 23.08.2025
В Ростовской области ввели в график 31 поезд
Тридцать один поезд ввели в график в Ростовской области после задержки из-за падения БПЛА в регионе, сообщается в Telegram-канале РЖД. РИА Новости Крым, 23.08.2025
2025-08-23T19:42
2025-08-23T19:42
2025-08-23T19:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Тридцать один поезд ввели в график в Ростовской области после задержки из-за падения БПЛА в регионе, сообщается в Telegram-канале РЖД.Ранее сообщалось, что в результате падения БПЛА в районе станции Сергеевка (участок Россошь - Сохрановка, Ростовская область) в ночь на 23 августа была нарушена работа контактной сети. Движение поездов приостанавливалось, задерживалось 38 поездов.Отмечается, что в настоящее время с опозданием следует 46 поездов, максимальное время задержки составляет до 3,5 часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Ростовской области ввели в график 31 поезд
РЖД: в график ввели 31 задержанный в Ростовской области поезд
19:42 23.08.2025