В Ростовской области ввели в график 31 поезд - РИА Новости Крым, 23.08.2025
В Ростовской области ввели в график 31 поезд
В Ростовской области ввели в график 31 поезд - РИА Новости Крым, 23.08.2025
В Ростовской области ввели в график 31 поезд
Тридцать один поезд ввели в график в Ростовской области после задержки из-за падения БПЛА в регионе, сообщается в Telegram-канале РЖД. РИА Новости Крым, 23.08.2025
2025-08-23T19:42
2025-08-23T19:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Тридцать один поезд ввели в график в Ростовской области после задержки из-за падения БПЛА в регионе, сообщается в Telegram-канале РЖД.Ранее сообщалось, что в результате падения БПЛА в районе станции Сергеевка (участок Россошь - Сохрановка, Ростовская область) в ночь на 23 августа была нарушена работа контактной сети. Движение поездов приостанавливалось, задерживалось 38 поездов.Отмечается, что в настоящее время с опозданием следует 46 поездов, максимальное время задержки составляет до 3,5 часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
В Ростовской области ввели в график 31 поезд

РЖД: в график ввели 31 задержанный в Ростовской области поезд

19:42 23.08.2025 (обновлено: 19:43 23.08.2025)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПоезд. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Тридцать один поезд ввели в график в Ростовской области после задержки из-за падения БПЛА в регионе, сообщается в Telegram-канале РЖД.
Ранее сообщалось, что в результате падения БПЛА в районе станции Сергеевка (участок Россошь - Сохрановка, Ростовская область) в ночь на 23 августа была нарушена работа контактной сети. Движение поездов приостанавливалось, задерживалось 38 поездов.
"Ввели в график 31 поезд, задержанный в Ростовской области. Обеспечиваем нагон времени пассажирских поездов, опаздывающих в связи с происшествием в ночь на 23 августа в районе станции Сергеевка на участке Россошь - Сохрановка. В конечные пункты уже прибыли 11 задержанных поездов, а 31 - введен в график", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время с опозданием следует 46 поездов, максимальное время задержки составляет до 3,5 часа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
