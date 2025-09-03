Рейтинг@Mail.ru
Атака на Кубань: в Геленджике закрыт аэропорт и повреждены дома - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250903/ataka-na-kuban-v-gelendzhike-zakryt-aeroport-i-povrezhdeny-doma-1149160276.html
Атака на Кубань: в Геленджике закрыт аэропорт и повреждены дома
Атака на Кубань: в Геленджике закрыт аэропорт и повреждены дома - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Атака на Кубань: в Геленджике закрыт аэропорт и повреждены дома
В ночь на среду над Краснодарским краем была отражена новая атака украинских беспилотников. В результате падения обломков повреждения получили жилые дома. Об... РИА Новости Крым, 03.09.2025
2025-09-03T05:57
2025-09-03T06:04
кубань
краснодарский край
геленджик
происшествия
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/12/1148058247_0:169:3042:1880_1920x0_80_0_0_489a689ddd1cdc87bb8870e9a509e0c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В ночь на среду над Краснодарским краем была отражена новая атака украинских беспилотников. В результате падения обломков повреждения получили жилые дома. Об этом сообщает краевой оперштаб.Отмечается, что падение обломков БПЛА зафиксировано в двух районах Краснодарского края. Пострадавших нет."В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района пострадали окна и стены домовладений по трем адресам. Серьезных повреждений нет. Также на окраине хутора Могукоровского Крымского района в одном из домов взрывной волной выбило окна", говорится в сообщении.Сейчас на местах ЧП работают экстренные и специальные службы.Кроме того, по данным Росавиации, с 23:37 2 сентября в целях безопасности на прием и вылет самолетов закрыт аэропорт Геленджик. Накануне вечером над Крымом и Черным морем средства российской ПВО за три часа перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников. Всего за указанный период над регионами РФ были ликвидированы 27 дронов ВСУ, в том числе над Ростовской, Брянской и Белгородской областями.В ночь на вторник два многоэтажных жилых дома загорелись в Ростове в результате атаки украинских беспилотников. За медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок. В одной из квартир пострадавшего дома был обнаружен неразорвавшийся заряд. Эвакуированы 320 жителей дома. В жилом районе Ростова-на-Дону был введен режим ЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кубань
краснодарский край
геленджик
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/12/1148058247_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_56bf5c6961b7fe978335f0082464e37c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кубань, краснодарский край, геленджик, происшествия, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости, новости сво
Атака на Кубань: в Геленджике закрыт аэропорт и повреждены дома

В Краснодарском крае повреждены дома и закрыт аэропорт в Геленджике из-за атаки

05:57 03.09.2025 (обновлено: 06:04 03.09.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПрибытие первого рейса в аэропорт Геленджика после возобновления работы
Прибытие первого рейса в аэропорт Геленджика после возобновления работы - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В ночь на среду над Краснодарским краем была отражена новая атака украинских беспилотников. В результате падения обломков повреждения получили жилые дома. Об этом сообщает краевой оперштаб.
Отмечается, что падение обломков БПЛА зафиксировано в двух районах Краснодарского края. Пострадавших нет.
"В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района пострадали окна и стены домовладений по трем адресам. Серьезных повреждений нет. Также на окраине хутора Могукоровского Крымского района в одном из домов взрывной волной выбило окна", говорится в сообщении.
Сейчас на местах ЧП работают экстренные и специальные службы.
Кроме того, по данным Росавиации, с 23:37 2 сентября в целях безопасности на прием и вылет самолетов закрыт аэропорт Геленджик.
Накануне вечером над Крымом и Черным морем средства российской ПВО за три часа перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников. Всего за указанный период над регионами РФ были ликвидированы 27 дронов ВСУ, в том числе над Ростовской, Брянской и Белгородской областями.
В ночь на вторник два многоэтажных жилых дома загорелись в Ростове в результате атаки украинских беспилотников. За медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок. В одной из квартир пострадавшего дома был обнаружен неразорвавшийся заряд. Эвакуированы 320 жителей дома. В жилом районе Ростова-на-Дону был введен режим ЧС.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КубаньКраснодарский крайГеленджикПроисшествияБезопасностьБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУНовостиНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:49Шуфутинского внесли в "Миротворец" за поездку в Крым
08:34В МИД сделали заявление о новом этапе переговоров России и США
08:20Конец однополярного мира – что показал саммит ШОС и что будет дальше
08:02Задержка поездов после ЧП в Ростовской области: актуальные данные
08:01Курортный сезон в Крыму продолжается – эксперт привел цифры
07:4480 автомобилей сгорели на автодорогах в Крыму
07:21Крымский мост сейчас: ситуация после приостановки движения
07:15Над Крымом и Черным морем уничтожено 23 беспилотника
07:07Финальный аккорд: 80 лет назад разгромом Японии завершилась мировая война
06:41ЧП в Ростовской области: из-за боеприпаса задерживаются 26 поездов
06:29Оружие нового поколения и 80 тысяч голубей: в Пекине прошел военный парад
05:57Атака на Кубань: в Геленджике закрыт аэропорт и повреждены дома
00:01Погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 3 сентября
23:27За три часа над Крымом и Черным морем ликвидировали 17 беспилотников
22:52Безвиз с Китаем и защитные сети от медуз в Азовском море: главное за день
22:32Трамп анонсировал "интересные вещи" о конфликте на Украине
22:21Двоих парней избили в Судаке – Бастрыкин взял дело на контроль
22:03Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника
21:48Как организовать режим дня школьника
Лента новостейМолния