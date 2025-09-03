https://crimea.ria.ru/20250903/ataka-na-kuban-v-gelendzhike-zakryt-aeroport-i-povrezhdeny-doma-1149160276.html

Атака на Кубань: в Геленджике закрыт аэропорт и повреждены дома

Атака на Кубань: в Геленджике закрыт аэропорт и повреждены дома

В ночь на среду над Краснодарским краем была отражена новая атака украинских беспилотников. В результате падения обломков повреждения получили жилые дома. Об... РИА Новости Крым, 03.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В ночь на среду над Краснодарским краем была отражена новая атака украинских беспилотников. В результате падения обломков повреждения получили жилые дома. Об этом сообщает краевой оперштаб.Отмечается, что падение обломков БПЛА зафиксировано в двух районах Краснодарского края. Пострадавших нет."В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района пострадали окна и стены домовладений по трем адресам. Серьезных повреждений нет. Также на окраине хутора Могукоровского Крымского района в одном из домов взрывной волной выбило окна", говорится в сообщении.Сейчас на местах ЧП работают экстренные и специальные службы.Кроме того, по данным Росавиации, с 23:37 2 сентября в целях безопасности на прием и вылет самолетов закрыт аэропорт Геленджик. Накануне вечером над Крымом и Черным морем средства российской ПВО за три часа перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников. Всего за указанный период над регионами РФ были ликвидированы 27 дронов ВСУ, в том числе над Ростовской, Брянской и Белгородской областями.В ночь на вторник два многоэтажных жилых дома загорелись в Ростове в результате атаки украинских беспилотников. За медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок. В одной из квартир пострадавшего дома был обнаружен неразорвавшийся заряд. Эвакуированы 320 жителей дома. В жилом районе Ростова-на-Дону был введен режим ЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

