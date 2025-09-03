Над Крымом и Черным морем уничтожено 23 беспилотника
Над Крымом и еще пятью регионами России за ночь уничтожили 105 беспилотников
07:15 03.09.2025 (обновлено: 07:37 03.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. 105 беспилотников сбиты над регионами России за ночь, в том числе 23 БПЛА сбили над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что атаки отражались с 23:00 2 сентября до 7 утра 3 сентября.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 БПЛА над территорией Ростовской области, 24 – над Брянской областью️, 20 беспилотников – над Краснодарским краем, 15 – над акваторией Черного моря,️ 10 – над территорией Калужской области,️ 8 БПЛА – над Республикой Крым, 2 – над акваторией Азовского моря и один – над территорией Смоленской области", - отмечается в сообщении.
Ранее в среду оперштаб Краснодарского края сообщал, что в результате атаки вражеских дронов в в двух районах Кубани повреждены жилые дома и всю ночь был закрыт аэропорт Геленджика.
Кроме того, в Ростовской области из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции Кутейниково были эвакуированы пассажиры и сотрудники. В пути следования задерживаются 26 поездов.
