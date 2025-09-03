https://crimea.ria.ru/20250903/nad-krymom-i-chernym-morem-unichtozheno-23-bespilotnika-1149161477.html

Над Крымом и Черным морем уничтожено 23 беспилотника

105 беспилотников сбиты над регионами России за ночь, в том числе 23 БПЛА сбили над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 03.09.2025

2025-09-03T07:15

министерство обороны рф

пво

крым

черное море

азовское море

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. 105 беспилотников сбиты над регионами России за ночь, в том числе 23 БПЛА сбили над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что атаки отражались с 23:00 2 сентября до 7 утра 3 сентября.Ранее в среду оперштаб Краснодарского края сообщал, что в результате атаки вражеских дронов в в двух районах Кубани повреждены жилые дома и всю ночь был закрыт аэропорт Геленджика.Кроме того, в Ростовской области из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции Кутейниково были эвакуированы пассажиры и сотрудники. В пути следования задерживаются 26 поездов. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

