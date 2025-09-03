Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом и Черным морем уничтожено 23 беспилотника - РИА Новости Крым, 03.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250903/nad-krymom-i-chernym-morem-unichtozheno-23-bespilotnika-1149161477.html
Над Крымом и Черным морем уничтожено 23 беспилотника
Над Крымом и Черным морем уничтожено 23 беспилотника - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Над Крымом и Черным морем уничтожено 23 беспилотника
105 беспилотников сбиты над регионами России за ночь, в том числе 23 БПЛА сбили над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 03.09.2025
2025-09-03T07:15
2025-09-03T07:37
министерство обороны рф
пво
крым
черное море
азовское море
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018229_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_349d4b22f255343aa5af07256d96a6b5.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. 105 беспилотников сбиты над регионами России за ночь, в том числе 23 БПЛА сбили над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что атаки отражались с 23:00 2 сентября до 7 утра 3 сентября.Ранее в среду оперштаб Краснодарского края сообщал, что в результате атаки вражеских дронов в в двух районах Кубани повреждены жилые дома и всю ночь был закрыт аэропорт Геленджика.Кроме того, в Ростовской области из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции Кутейниково были эвакуированы пассажиры и сотрудники. В пути следования задерживаются 26 поездов.
крым
черное море
азовское море
министерство обороны рф, пво, крым, черное море, азовское море
Над Крымом и Черным морем уничтожено 23 беспилотника

Над Крымом и еще пятью регионами России за ночь уничтожили 105 беспилотников

07:15 03.09.2025 (обновлено: 07:37 03.09.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. 105 беспилотников сбиты над регионами России за ночь, в том числе 23 БПЛА сбили над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что атаки отражались с 23:00 2 сентября до 7 утра 3 сентября.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 БПЛА над территорией Ростовской области, 24 – над Брянской областью️, 20 беспилотников – над Краснодарским краем, 15 – над акваторией Черного моря,️ 10 – над территорией Калужской области,️ 8 БПЛА – над Республикой Крым, 2 – над акваторией Азовского моря и один – над территорией Смоленской области", - отмечается в сообщении.
Ранее в среду оперштаб Краснодарского края сообщал, что в результате атаки вражеских дронов в в двух районах Кубани повреждены жилые дома и всю ночь был закрыт аэропорт Геленджика.
Кроме того, в Ростовской области из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции Кутейниково были эвакуированы пассажиры и сотрудники. В пути следования задерживаются 26 поездов.
Работа ПВО в Крыму
Министерство обороны РФПВОКрымЧерное мореАзовское море
 
