ЧП в Ростовской области: из-за боеприпаса задерживаются 26 поездов

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. 26 пассажирских поездов задерживаются в пути следования из-за атаки беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Российских железных дорог.По данным перевозчика, максимальное отставание составов от графика составляет 4 часа 15 минут. Все поезда следуют по своим маршрутам, добавили в РЖД.Как уточнил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, один из беспилотников упал на крышу здания станции."Из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции из него ночью были эвакуированы пассажиры и сотрудники. Никто из людей не пострадал. Сейчас здание оцеплено. Вызваны саперы", - написал он в Telegram.В настоящее время поезда идут, но с задержкой. Сотрудники станции помогают пассажирам.Он добавил, что в течение ночи силы противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском и Чертковском районе. "В Белой Калитве посечен осколками фасад и разбиты стекла в окнах двух многоквартирных домов, а также в припаркованных во дворах автомобилях. Стекла повреждены и в нескольких частных домах в поселке Коксовый", - отметил врио губернатора.Ранее оперштаб Краснодарского края сообщал, что в результате атаки вражеских дронов в в двух районах Кубани повреждены жилые дома и всю ночь был закрыт аэропорт Геленджика.

