2025-09-03T06:41
2025-09-03T06:41
2025-09-03T06:52
ростовская область
ЧП в Ростовской области: из-за боеприпаса задерживаются 26 поездов
Из-за падения боеприпаса на станцию в Ростовской области задерживаются 26 поездов
06:41 03.09.2025 (обновлено: 06:52 03.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. 26 пассажирских поездов задерживаются в пути следования из-за атаки беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Российских железных дорог.
"В ночь на 3 сентября в результате падения БПЛА в районе станции Кутейниково (участок Россошь – Лихая) пропало напряжение в контактной сети. В пути задерживаются 26 пассажирских поездов", - сказано в сообщении.
По данным перевозчика, максимальное отставание составов от графика составляет 4 часа 15 минут. Все поезда следуют по своим маршрутам, добавили в РЖД.
Как уточнил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, один из беспилотников упал на крышу здания станции.
"Из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции из него ночью были эвакуированы пассажиры и сотрудники. Никто из людей не пострадал. Сейчас здание оцеплено. Вызваны саперы", - написал он в Telegram.
В настоящее время поезда идут, но с задержкой. Сотрудники станции помогают пассажирам.
Он добавил, что в течение ночи силы противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском и Чертковском районе.
"В Белой Калитве посечен осколками фасад и разбиты стекла в окнах двух многоквартирных домов, а также в припаркованных во дворах автомобилях. Стекла повреждены и в нескольких частных домах в поселке Коксовый", - отметил врио губернатора.
Ранее оперштаб Краснодарского края сообщал, что в результате атаки вражеских дронов в в двух районах Кубани повреждены жилые дома
и всю ночь был закрыт аэропорт Геленджика.
