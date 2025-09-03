Рейтинг@Mail.ru
В Крыму началась уборка технических сортов винограда – что с урожаем
В Крыму началась уборка технических сортов винограда – что с урожаем
В Крыму в этом году прогнозируют снижение урожая технических сортов винограда до 18 процентов из-за весенних заморозков и засухи.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году прогнозируют снижение урожая технических сортов винограда до 18 процентов из-за весенних заморозков и засухи. Об этом информирует пресс-служба республиканского минсельхоза.Основными причинами снижения урожая в профильном министерстве называют весенние возвратные заморозки и почвенную засуху с марта по июнь, в связи с которыми в Крыму дважды объявляли режим ЧС."Несмотря на вызовы, отрасль продолжает развиваться. В 2025 году планируется закладка молодых виноградников на площади более 1,1 тысячи гектаров", – проинформировали в ведомстве.В том числе закладка производится на средства господдержки. В этом году виноградарям и виноделам из бюджетов всех уровней выделено 839,5 млн рублей, что почти на 100 млн больше прошлого года. Освоение средств превысило 99,87% .В Севастополе собрано около трех тысяч тонн винограда, при этом массовый сбор урожая начнется в течение двух недель, сообщала накануне пресс-служба правительства города. С начала года предприятиями города произведено почти 19 миллионов бутылок вина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проведут инвентаризацию виноградников – РоссельхознадзорВ Севастополе приватизируют винзаводСевастополь получит почти 740 миллионов рублей на закладку виноградников
В Крыму началась уборка технического винограда урожая 2025 года
В Крыму началась уборка технического винограда урожая 2025 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году прогнозируют снижение урожая технических сортов винограда до 18 процентов из-за весенних заморозков и засухи. Об этом информирует пресс-служба республиканского минсельхоза.
"На крымских виноградниках началась промышленная уборка технических сортов винограда. Это ключевой этап в создании будущих крымских вин. Прогнозируется, что валовой сбор будет на 15-18% меньше, чем в 2024 году", – сказано в сообщении.
В Крыму началась уборка технического винograда урожая 2025 года
В Крыму началась уборка технического винограда урожая 2025 года
В Крыму началась уборка технического винограда урожая 2025 года
Основными причинами снижения урожая в профильном министерстве называют весенние возвратные заморозки и почвенную засуху с марта по июнь, в связи с которыми в Крыму дважды объявляли режим ЧС.
"Несмотря на вызовы, отрасль продолжает развиваться. В 2025 году планируется закладка молодых виноградников на площади более 1,1 тысячи гектаров", – проинформировали в ведомстве.
В Крыму началась уборка технического винограда урожая 2025 года
В Крыму началась уборка технического винограда урожая 2025 года
В Крыму началась уборка технического винограда урожая 2025 года
В том числе закладка производится на средства господдержки. В этом году виноградарям и виноделам из бюджетов всех уровней выделено 839,5 млн рублей, что почти на 100 млн больше прошлого года. Освоение средств превысило 99,87% .
В Севастополе собрано около трех тысяч тонн винограда, при этом массовый сбор урожая начнется в течение двух недель, сообщала накануне пресс-служба правительства города. С начала года предприятиями города произведено почти 19 миллионов бутылок вина.
В Крыму проведут инвентаризацию виноградников – Россельхознадзор
В Севастополе приватизируют винзавод
Севастополь получит почти 740 миллионов рублей на закладку виноградников
