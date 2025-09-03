https://crimea.ria.ru/20250903/v-krymu-nachalas-uborka-tekhnicheskikh-sortov-vinograda--chto-s-urozhaem-1149170133.html

В Крыму началась уборка технических сортов винограда – что с урожаем

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году прогнозируют снижение урожая технических сортов винограда до 18 процентов из-за весенних заморозков и засухи. Об этом информирует пресс-служба республиканского минсельхоза.Основными причинами снижения урожая в профильном министерстве называют весенние возвратные заморозки и почвенную засуху с марта по июнь, в связи с которыми в Крыму дважды объявляли режим ЧС."Несмотря на вызовы, отрасль продолжает развиваться. В 2025 году планируется закладка молодых виноградников на площади более 1,1 тысячи гектаров", – проинформировали в ведомстве.В том числе закладка производится на средства господдержки. В этом году виноградарям и виноделам из бюджетов всех уровней выделено 839,5 млн рублей, что почти на 100 млн больше прошлого года. Освоение средств превысило 99,87% .В Севастополе собрано около трех тысяч тонн винограда, при этом массовый сбор урожая начнется в течение двух недель, сообщала накануне пресс-служба правительства города. С начала года предприятиями города произведено почти 19 миллионов бутылок вина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проведут инвентаризацию виноградников – РоссельхознадзорВ Севастополе приватизируют винзаводСевастополь получит почти 740 миллионов рублей на закладку виноградников

