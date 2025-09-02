https://crimea.ria.ru/20250902/sbor-vinograda-v-sevastopole--chto-s-urozhaem-etogo-goda-1149153134.html

Сбор винограда в Севастополе – что с урожаем этого года

2025-09-02

Сбор винограда в Севастополе – что с урожаем этого года

В Севастополе собрано около трех тысяч тонн винограда, при этом массовый сбор урожая начнется в течение двух недель, сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 02.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе собрано около трех тысяч тонн винограда, при этом массовый сбор урожая начнется в течение двух недель, сообщает пресс-служба правительства города."С начала года предприятиями города произведено почти 19 миллионов бутылок вина. Эти цифры свидетельствуют не только о росте производства, но и о возрастающем спросе на продукцию местных виноделов как внутри региона, так и за его пределами", – цитирует пресс-служба начальника отдела виноградарства, винодельческой, пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Валерию Карнышеву.По ее данным, в городе действуют 22 лицензированные винодельни, 18 из которых являются участниками приоритетного проекта "Терруар Севастополь", объединяющего 43 участника. Цель проекта – создание единой туристической дорожной сети протяженностью свыше 120 километров, где каждая винодельня станет точкой притяжения.При этом предприятия отрасли пользуются программой комплексной поддержки, что позволяет закладывать новые виноградники и проводить модернизацию производств. На развитие виноградарства и виноделия с 2014 года из бюджета Севастополя направлено свыше 3 миллиардов рублей. В этом году предусмотрено 738 миллионов – за счет федеральных и региональных средств. Предприятиями уже заложено почти 200 гектаров новых виноградников и приобретено 100 единиц сельхозтехники и винодельческого оборудования.В Крыму из-за весенних заморозков и летней почвенной засухи прогнозируется снижение урожайности винограда на 15–18 %, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов. Уборка винограда стартовала в Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском, Ленинском районах полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Весенние засуха и заморозки – что будет с виноградом и вином в КрымуВ Крыму проведут инвентаризацию виноградников – РоссельхознадзорАроматный праздник: ко Дню виноградарства и виноделия – инфографика

